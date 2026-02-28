Israel Iran Conflict: ભયંકર થશે સ્થિતિ, ઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધને લીધે પાછા સોના-ચાંદીમાં ભડકા થશે, જાણો કેટલે પહોંચી શકે ભાવ?
Iran-Israel War Effect On Gold-Silver: આખરે ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું. ઈઝરાયેલે આજે ઈરાનમાં અનેક ઠેકાણાઓ પર ભીષણ હુમલા કર્યા અને ત્યારબાદ ઈરાને પણ જોરદાર વળતો પ્રહાર કર્યો. ઈઝરાયેલને ઈરાન પર કરેલા આ હુમલામાં અમેરિકાએ પણ સાથ આપ્યો છે. આ બધા વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવ પણ ફરીથી આકાશે આંબી શકે છે. જાણો કેટલે સુધી પહોંચી શકે?
- ઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધને પગલે સોના-ચાંદીના વધી શકે ભાવ.
- એક્સપર્ટનો મત, રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળી શકે.
- સોનું 1.70 લાખ અને ચાંદી 3 લાખ સુધી પહોંચી શકે.
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ ઊભી થયા બાદ મીડલ ઈસ્ટમાં ભયંકર તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ઈઝરાયેલે ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા બાદ હવે ઈરાન પણ વળતો પ્રહાર કરી રહ્યું છે. ઈરાન માત્ર ઈઝરાયેલ નહીં પરંતુ અન્ય દેશોમાં પણ અમેરિકાના ઠેકાણા પર હુમલા કરી રહ્યું છે. ઈરાને ઈઝરાયેલ બાદ અમેરિકા વિરુદ્ધ પણ યુદ્ધની જાહેરાત કરી દીધી છે. મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકાના સાત સૈન્ય અડ્ડાઓ પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડી છે. ઈઝરાયેલ સહિત 8 દેશો પર ઈરાને જવાબી હુમલો કર્યો છે.
કયા કયા દેશો પર ઈરાને કર્યો હુમલો
છેલ્લી માહિતી મુજબ ઈરાને સાઉદી અરબ, જોર્ડન, બહેરીન, કુવૈત, કતાર, યુએઈમાં અમેરિકી નેવી બેઝ પર હુમલા કર્યા છે. બહેરીને શનિવારે કહ્યું કે આઈલેન્ડ કિંગડમમાં અમેરિકી નેવીના 5th ફ્લીટ હેડક્વાર્ટર પર મિસાઈલ હુમલો કરાયો. ઈરાને ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દીધુ છે કે જોરદાર જવાબ આપીશું. જેને જોતા એવું લાગે છે કે આગળ પરિસ્થિતિ વધુ વકરી શકે છે. આ જે સ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે તેની અસર કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદી પર જોવા મળી શકે છે અને ભાવ આકાશે પહોંચી શકે છે. શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ તે પણ જાણો.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.સેબી રજિસ્ટર્ડ માર્કેટ એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાના જણાવ્યાં મુજબ અમેરિકા અને ઈરાનમાં તણાવના કારણે અનિશ્ચિતતાઓ વધશે. રોકાણકારો આવી સ્થિતિમાં સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળશે. સોના અને ચાંદીના ભાવ વધી શકે છે.
કેટલે પહોંચી શકે છે સોનું?
એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાના જણાવ્યાં મુજબ કોમેક્સ ગોલ્ડ 5300 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેના ઉપર જવાથી ભારતમાં સોનાનો ભાવ 168000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી 170000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી શકે છે.
ચાંદીમાં પણ ભડકો!
શુક્રવારે કોમેક્સ સિલ્વર રેટ 93 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદીના ભાવ 95 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે. એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાના જણાવ્યાં મુજબ જો કોમેક્સ સિલ્વર રેટ 95 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરને ક્રોસ કરશે તો ફરીથી 100 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે પહોંચી શકે છે. ભારતમાં ચાંદીનો ભાવ ફરીથી 300000 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી શકે છે.
સોના ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ
આજે શનિવાર અને પછી રવિવારે માર્કેટ બંધ હોવાથી લેટેસ્ટ રેટ જાહેર થતા નથી. સોમવારે સ્થિતિ શું રહેશે તે જાણી શકાશે. પરંતુ છેલ્લા ભાવ જોઈએ તો IBJA પર 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું કાલે 159097 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 266700 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
વાયદા બજારના રેટ જોઈએ તો ભારતી વાયદા બજાર (MCX)માં કાલે સોનું 0.08 ટકા ઘટીને 161971 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 0.23 ટકા ઘટીને 281990 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી માર્કેટ એક્સપર્ટના મત પર આધારિત છે, Z 24 કલાક કોઈ દાવો કરતું નથી.)
