Gold Rate Today: આજે ધડાધડ ઘટી ગયા સોના-ચાંદીના ભાવ, ચાંદીમાં 13000 રૂપિયાનો કડાકો, સોનું પણ જોરદાર પછડાયું, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જેવું દેશને નામ સંબોધન કર્યું ત્યારબાદ શેરબજાર, સોના ચાંદીમાં હાહાકાર મચ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકો જોવા મળ્યો છે. જાણો સોનું ચાંદી કેટલે પહોંચ્યા?
- અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે ઈરાન સાથે યુદ્ધ મુદ્દે રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું.
- નિવેદનથી સંકેત મળી રહ્યો છે કે બે કે ત્રણ અઠવાડિયામાં કઈંક મોટું થઈ શકે છે.
- હોર્મુઝ મામલે પણ મોટું નિવેદન આપ્યું. ટ્રમ્પના ભાષણ બાદ ડોલર, ક્રૂડ ઓઈલ ચડ્યા અને શેર બજાર તથા સોના ચાંદી તૂટ્યા.
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકાનું છેલ્લા એક મહિનાથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય સમય મુજબ આજે સવારે દેશને નામ સંબોધન કર્યું. આ સંબોધન બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો જ્યારે શેર બજાર અને સોના ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. ટ્રમ્પના નિવેદનથી એવું જોવો સંકેત મળી રહ્યો છે કે બેથી ત્રણ અઠવાડિયામાં કઈંક મોટું થઈ શકે છે. જ્યારે ટ્રમ્પે હોર્મુઝ માટે કહ્યું કે અમારે તે રસ્તેથી આવતા તેલની જરૂર નથી, જે દેશ તે રસ્તેથી તેલ મંગાવે છે તેઓ ચિંતા કરે અને આગળ આવે. અમેરિકા મદદ કરી શકે છે.
ટ્રમ્પના આ નિવેદન બાદ ડોલર મજબૂત જોવા મળ્યો જેના કારણે વૈશ્વિક બજારથી લઈને ભારતમાં વાયદા બજાર MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. 5 મેની વાયદા માટેની ચાંદી લગભગ 13000 રૂપિયા તૂટી અને 229888 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી ગઈ. એ જ રીતે સોનાના ભાવમાં પણ ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટમાં સોનાના ભાવ 2200 રૂપિયા તૂટીને 151161 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર જોવા મળ્યો.
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો સવારે 9.48 કલાકે 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 2.07 ટકા તૂટીને 150530 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 4.94 ટકા ઘટીને 231465 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે.
વૈશ્વિક બજારોમાં પણ કડાકો
વૈશ્વિક બજારોમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાનો ભાવ 2.15 ટકા તૂટીને 4710.95 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયો. આ સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ કડાકો જોવા મળ્યો અને તે 5.20 ટકા તૂટીને 72.108 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયો.
કેમ આવ્યો અચાનક કડાકો
- ટ્રમ્પના સંબોધનથી બજારનો મૂડ જાણે બગડી ગયો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમે 2થી 3 અઠવાડિયામાં મોટી કાર્યવાહી કરીશું. આ નિવેદન બાદ જંગની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થતી જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે સોના ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે.
- ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે તેજી જોવા મળી રહી છે. ગઈ કાલની સરખામણીમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 8 ડોલર પ્રતિ બૈરલ ઉછળી 106 ડોલર પ્રતિ બેરલ આસપાસ જતો રહ્યો.
- ડોલર ઈન્ડેક્સમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. જે હવે લગભગ 100ની નજીક પહોંચી રહ્યો છે. જયારે રૂપિયો ડોલરની સરખામણીમાં 94 લેવલ નજીક છે. ડોલર મજબૂત થવાથી સોના ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો છે.
