Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Crash: સોનું 10000 રૂપિયા સસ્તું, ચાંદીમાં 21000નો ઘટાડો, ગણતરીના દિવસોમાં જબરદસ્ત તૂટ્યા ગોલ્ડ-સિલ્વર

સોના અને ચાંદીની ખરીદીનો પ્લાન ઘડી રહ્યા હોવ તો તમારે તેના ભાવ જાણવા ખુબ જરૂરી છે. બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવ પોતાના ઓલટાઈમ હાઈ કરતા ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 08, 2025, 12:49 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Crash: સોનું 10000 રૂપિયા સસ્તું, ચાંદીમાં 21000નો ઘટાડો, ગણતરીના દિવસોમાં જબરદસ્ત તૂટ્યા ગોલ્ડ-સિલ્વર

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો સતત ચાલુ છે. છેલ્લા 14 કારોબારી દિવસોમાં એક બે દિવસના વધારાને બાદ કરીએ તો બંને કિમતી ધાતુઓના ભાવ ગગડેલા છે. પોતાના હાઈ લેવલથી ગોલ્ડ અને સિલ્વર ક્રેશ થઈ ચૂક્યા છે. વાયદા બજારમાં ભાવ પછડાયા છે અને ઘરેલુ બજારમાં પણ 17 ઓક્ટોબરની સરખામણીએ ગોલ્ડ 10000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદી 21000 રૂપિયાની આસપાસ સસ્તી મળી રહી છે. 

10774 રૂપિયા ઘટ્યા સોનામાં
ઘરેલુ બજારમાં શુક્રવારે પણ સોનાનો ભાવ તૂટીને 1,20,100 રૂપિયા પર આવી ગયો. ગત બંધ ભાવની સરખામણીમાં તે 570 રૂપિયા સસ્તું થયું. જ્યારે છેલ્લા 14 કારોબારી દિવસોમાં આવેલા ફેરફારને જો તમે જુઓ તો ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઈટ IBJA.Com ના રેટ્સ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ ગોલ્ડના રેટ 17 ઓક્ટોબરની સવારે 1,30,874 રૂપિયા હતો. એ રીતે ગણતરી કરીએ તો સોનું તેના હાઈ લેવલથી 10,774 રૂપિયા સુધી સસ્તું મળી રહ્યું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મલ્ટી  કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાના ભાવમાં આવેલા ફેરફાર પર નજર ફેરવીએ તો 17 ઓક્ટોબરના રોજ 5 ડિસેમ્બરે એક્સપાયરીવાળા 24 કેરેટ સોનાની વાયદા કિંમત 1,27,008 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતી જે 7 નવેમ્બરના રોજ ગગડીને 1,21,038 રૂપિયા થઈ ગઈ. એટલેકે 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં આ દરમિયાન 5,970 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. 

ચાંદીના ભાવ થયા ક્રેશ
અન્ય કિંમતી ધાતુ ચાંદીની વાત કરીએ તો ઘરેલુ બજારમાં 14 દિવસમાં ચાંદીનો ભાવ લગભગ 21000 રૂપિયા જેટલો પ્રતિ કિલો ઘટી ચૂક્યો છે. આઈબીજેએ વેબસાઈટ મુજબ 17 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 1,69,230 રૂપિયા હતો. જે કાલે શુક્રવારે તૂટીને 1,48,275 રૂપિયા પર બંધ  થયો. એ રીતે જોઈએ તો ચાંદીના ભાવમાં 20,955 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. 

વાયદા બજારમાં એમસીએક્સમાં પણ ચાંદીનો ભાવ તૂટ્યો છે અને તેમાં સતત ઘટાડો ચાલુ છે. 14 કારોબારી દિવસ પહેલા તેનો વાયદા ભાવ 1,56,604 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો અને અત્યાર સુધીમાં તેમાં 8,815 રૂપિયાનો ઘટાડો આવી ચૂક્યો છે. સોના અને ચાંદીના હાઈ વાયદા ભાવ સાથે સરખામણી કરીએ તો ચાંદી 1,70,415 રૂપિયાથી 22,626 રૂપિયા જેટલી અને સોનું 11,256 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂકયું છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news