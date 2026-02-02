Gold Rate: ચાંદી 1.86 લાખ રૂપિયા તૂટી, સોનું 40000 રૂપિયા સસ્તું થયું, ધડાધડ કેમ ઘટ્યા ભાવ? કારણ જાણો, શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. ભાવ ખુબ સસ્તા થયા છે. ત્યારે સ્વાભાવિક પણે એવો વિચાર આવે કે સોનું કે ચાંદી ખરીદવા માટે આ સમય યોગ્ય છે કે નહીં? તાબડતોડ ભાવ ઘટાડા પાછળ કારણો કયા છે?
કિંમતી ધાતુઓએ ગત સપ્તાહે ગુરુવારે પોતાનું લાઈફ ટાઈમ હાઈ લેવલ પાર કર્યું હતું ત્યારે બધાની આંખો પહોળી ગઈ હતી પરંતુ ત્યારબાદ જે ધડાકા જોવા મળી રહયા છે તે અકલ્પનીય છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર આજે પણ ચાંદી તથા સોનામાં કડાકા પર કડાકા જોવા મળી રહ્યા છે. જે છેલ્લા બે દિવસથી ચાલતી મંદીનો ભાગ છે. ચાંદી પોતાના હાઈ લેવલ 4,20,000 રૂપિયાથી 40 ટકાથી વધુ નીચે ગઈ છે. લગભગ 1.86 લાખ રૂપિયા જેટલી તૂટી છે. આ ઘટાડા પાછળ કારણો ડોલરની મજબૂતાઈ અને આજથી CME એક્સચેન્જ દ્વારા વધારાયેલો માર્જિન જરૂરિયાતો લાગૂ થવાના છે.
વૈશ્વિક બજારોમાં સુધારો પરંતુ ભારતીય બજારો ગગડ્યા
વાયદા બજારમાં ચાંદીનો હાલ ભાવ 11.30 વાગ્યાની આસપાસ જોઈએ તો 12 ટકા તૂટીને 233774 પર પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે તેના ઓલ ટાઈમ હાઈ 4,20,000 કરતા 186226 રૂપિયા તૂટી છે. વૈશ્વિક બજારોમાં સુધારો જોવા મળ્યો. જ્યાં સ્પોટ સિલ્વરમાં 8 ટકાથી વધુ તેજી આવી અને ભાવ 84.140 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો. જ્યારે એશિયાઈ બજારની શરૂઆતના કલાકોમાં તેમાં લગભગ 12 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો હતો.
વાયદા બજારમાં સોનું પણ જબ્બર ગગડ્યું
આજે સવારે ભાવ ખુલ્યા ત્યારે પણ સોનું ભયંકર તૂટ્યું હતું. વાયદા બજારમાં સોનું 1,80,779 ના ઓલ ટાઈમ હાઈથી ગગડીને આજે 11.30 કલાકે 4.71 ટકા તૂટીને 140794 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયું. એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈથી લગભગ 40000 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થયું. પરંતુ વૈશ્વિક બજારોમાં, સ્પોટ ગોલ્ડ એશિયાઈ વેપારના સમયે 4 ટકા તૂટ્યા બાદ 1ટકા ઉચે ચડ્યું હતું.
રિટેલ બજારમાં આજનો ભાવ
IBJAએ આજે બહાર પાડેલા ભાવ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 6427 રૂપિયા તૂટીને આજે 142270 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યું જે કાલે 148697 પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે શુદ્ધ ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 29255 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 236496 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યો છે જે કાલે 265751 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. જ્વેલર્સ એસોસિએશન દિવસમાં બે વાર ભાવ જાહેર કરે છે અને તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે.
ઘટાડાના કારણો
1. ડોલરમાં મજબૂતાઈ
ગુરુવારે ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ અચાનક આવેલા કડાકા પાછળ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની એક જાહેરાત હતી. જેમાં કેવિન વાર્શને આગામી ફેડ રિઝર્વ ચેરમેન બનાવવાની વાત કરાઈ હગતી. આ ઘટનાક્રમે ડોલરને મજબૂત કર્યો અને એવા વેપારીઓનું મનોબળ તોડ્યું જે ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં નબળા ડોલરનું વિચારતા હતા.
2. ફ્યૂચર્સ પર માર્જન
CME ગ્રુપ દ્વારા દાયકાઓમાં જોવા મળેલા સૌથી મોટા મૂલ્ય ઉતાર ચડાવ બાદ કોમેક્સ સોના અને સિલ્વર ફ્યૂચર્સ પર માર્જિન જરૂરિયાતો વધારવાના નિર્ણયથી દબાણ આવ્યું. જે આજથી એટલે કે 2 જાન્યુઆરીથી લાગૂ થયું. એક્સચેન્જ મુજ non-high-risk accounts માટે સોનાના ફ્યૂચર્સ માટે માર્જિન જરૂરિયાતો વર્તમાન 6 ટકાથી વધારીને કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્યૂના 6 ટકા કરાશે. ઉચ્ચ જોખમ પ્રોફાઈલ માટે માર્જિન 6.6%થી વધારીને 8.8% કરાશે.
સિલ્વરના ફ્યૂચર્સ માટે non-high-risk accounts માટે માર્જિન 11 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરવામાં આવશે. જ્યારે ઉચ્ચ જોખમવળા ખાતા માટે આ જરૂરિયાત 12.1 ટકાથી વધારીને 16.5 ટકા કરવામાં આવશે. પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમ ફ્યૂચર્સ માટે માર્જિન જરૂરિયાતોમાં પણ વધારો થવાનો છે.
3. પ્રોફિટ બુકિંગ
ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ જે રીતે સોના અને ચાંદીમાં કડાકા જોવા મળ્યા તેની પાછળ એક કારણ પ્રોફિટ બુકિંગ પણ જોવા મળ્યું છે.
રોકાણકારોએ શું કરવું, શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમા રાખીને માર્કેટ એક્સપર્ટ જતિન ત્રિવેદી (LKP સિક્યુરિટીઝના વીપી રિસર્ચ એનાલિસ્ટ-કોમોડિટી એન્ડ કરન્સી) કહે છે કે આગળ જઈને સોનાની સરખામણીમાં ચાંદીમાં વધુ ઉતાર ચડાવ રહે તેવી શક્યતા છે. હાલના માહોલમાં સતર્ક રહેવું જોઈએ અને રોકાણકારો માટે ઉતાર ચડાવ ઓછા થવા અને સ્પષ્ટ સ્થિરતા આવે ત્યાં સુધી મૂલ્ય વ્યવહારનું નિરીક્ષણ કરવું એ સારું રહેશે.
બીજી બાજુ અક્ષત ગર્ગ (ચોઈસ વેલ્થના હેડ રિસર્ચ એન્ડ પ્રોડક્ટ)એ કહ્યું કે રોકાણકારો માટે આ પળ ગભરાવવાની નથી. સોનું અને ચાંદી પોર્ટફોલિયો હેઝ (સુરક્ષા) છે, ટ્રેડિંગના દાવ નથી. જો તમારી ફાળવણી યોગ્ય હોય તો તેને વળગી રહેવું એ જ ડહાપણભર્યું છે. જો કરવું હોય તો ઘટાડા દરમિયાન તબક્કાવાર ખરીદી કરવી કારણ કે રેલીનો પીછો કરવા કરતા સારી રીતે કામ કરે છે. ઉતાર ચડાવ લાગણીઓને નુકસાન કરે છે, લાંબા ગાળાની યોજનાઓને નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને નિષ્ણાંતોના અભિપ્રાય પર આધારિત છે Z 24 કલાક કોઈ દાવો કરતું નથી.)
