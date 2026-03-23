Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ પછડાયા, સોનું 46000 અને ચાંદી 2.14 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. રિટેલ બજાર અને વાયદા બજાર બંનેમાં સોનું અને ચાંદી ભારે સસ્તા થયા છે. જો તમે ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો આ શાનદાર તક કહી શકાય. જાણો ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા થયા અને આજે સોના ચાંદીના વાયદા અને રિટેલ બજારના લેટેસ્ટ રેટ શું છે.
- નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે વાયદા બજાર, રિટેલ બજારમાં સોનું-ચાંદી ધડામ
- ખરીદવા માંગતા લોકો માટે મોટી રાહત, ચાંદી 2 લાખ આસપાસ પહોંચી
- રિટેલ બજારમાં સોનું 12000 અને ચાંદી 30000 રૂપિયા તૂટી
- જ્યારે વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી સોના-ચાંદી ભયંકર પછડાયા
કિમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં આજે ભારે અફરાતફરી મચેલી જોવા મળી છે. વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદી સતત તૂટી રહ્યા છે. અને ચાંદી તો ઓલટાઈમ હાઈથી અડધે પહોંચી ગઈ છે. શેર બજારમાં કડાકાના પગલે કોમોડિટી બજારમાં પણ હડકંપ છે. વેસ્ટ એશિયામાં વધતો તણાવ વૈશ્વિક બજારોને પણ હચમચાવી રહ્યો છે. ચાંદીના ભાવ પર જબરદસ્ત દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. કારણ કે સોનામાં નબળાઈની અસર ચાંદી ઉપર પણ પડે છે. આજનો દિવસ ગોલ્ડ અને સિલ્વર માટે અતિ મહત્વનો બની રહેશે કારણ કે વાયદા બજારમાં સોનું સવારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં 7 ટકાની આસપાસ અને ચાંદી 9 ટકા આસપાસ તૂટી છે. રિટેલ બજારમાં પણ શું ભાવ પર સ્થિતિ છે તે ખાસ જાણો.
વાયદા બજારમાં સોના-ચાંદી ધડામ
ભારતીય વાયદા બજારમાં આજે સવારે ભારે કડાકા સાથે ખુલ્યા બાદ સોનું અને ચાંદી સતત તૂટતા જોવા મળી રહ્યા છે. 10 ગ્રામ સોનું અત્યારે 12 વાગ્યાની આસપાસ 6.79 ટકા તૂટીને 134681 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યુ છે. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 9.16 ટકા તૂટીને 206000 પર પહોંચી છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી ખુબ સસ્તા થયા
વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ જોઈએ તો 29 જાન્યુઆરીએ સોનું 180779 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યું હતું જેને હાલના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો સોનું અત્યારે 46098 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થયું છે જ્યારે ચાંદી 29 જાન્યુઆરીએ 420000ના સ્તરે પહોંચી હતી એટલે કે અત્યારે એક કિલો ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈના ભાવથી 214000 રૂપિયા જેટલી સસ્તી થઈ છે. જેને લગ્ન પ્રસંગે, શુભ પ્રસંગો અને દાગીના કે લગડી લેવા હોય તેમના માટે હાલ ખરીદી માટે સારો સમય કહી શકાય.
વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
- સોનું- 180779 રૂપિયા
- ચાંદી- 420000 રૂપિયા
આજના વાયદા ભાવ (23 માર્ચ 2026)
- સોનું- 134681
- ચાંદી- 206000
રિટેલ બજારમાં પણ સોનું-ચાંદી ભારે તૂટ્યા
સોના અને ચાંદીના છૂટક દાગીના અને લગડી કે વાસણો ખરીદવા માટેના ભાવ જોઈએ તો જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAના આજે ખુલતા ભાવ મુજબ 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનું 12077 રૂપિયા ગગડીને 135141ની સપાટીએ પહોંચી ગયું છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 147218 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 30864 રૂપિયાનો તોતિંગ ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 201500 પર પહોંચી ગયો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 232364 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) March 23, 2026
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું થયું સોનું
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ જોઈએ તો 29 જાન્યુઆરીના રોજ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 176121 પર પહોંચી ગયા હતા જેને અત્યારના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો 40980 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થઈ ગયું છે. જ્યારે ચાંદીનો ઓલટાઈમ ભાવ 385933 રૂપિયા પર પહોંચ્યો હતો જે જોતા હાલ ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી 184433 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે.
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
- 24 કેરેટ સોનું - 176121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદી- 385933 રૂપિયા
આજના રિટેલ ભાવ (23 માર્ચ 2026)
- સોનું- 135141
- ચાંદી- 201500
શેર બજારમાં પણ ભારે હાહાકાર
ભારતીય શેર બજારોમાં પણ આજે સવારે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે હડકંપ મચી ગયો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ધડામ થઈ ગયા. છેલ્લી માહિતી મુજબ (12.46 PM) બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સૂચકઆંક સેન્સેક્સ 1782.56 પોઈન્ટ ગગડીને 72750.40 પોઈન્ટ પર અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો સૂચકઆંક નિફ્ટી 579.35 પોઈન્ટ તૂટીને 22535.15 પોઈન્ટ પર જોવા મળ્યો છે.
