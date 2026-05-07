/સોના-ચાંદીએ લગાવી છલાંગ, ચેક કરો 24K, 22K અને 18K સોનાનો લેટેસ્ટ ભાવ

Gold-Silver Price Today: આજે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ 15000 ને પાર પહોંચી ગઈ છે. તો 22 કેરેટ અને 18 કેરેટ સોનાની કિંમતમાં સામાન્ય તેજી જોવા મળી છે.
Gold-Silver Price Today on May 7: સોના-ચાંદીની કિંમતોમાં આજે ગ્લોબલ કોમોડિટી બજાર બાદ ઘરેલુ બજારમાં રેકોર્ડ તેજી જોવા મળી રહી છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (MCX) પર સોનાનો ભાવ 152700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદીનો ભાવ 2,55,835 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખુલ્યો હતો. કોમોડિટી બજારની આ તેજી રોકાણકારો માટે સારી અને સામાન્ય ખરીદનારા માટે ચિંતાભરી હોઈ શકે છે.
આજે સોના-ચાંદીના ભાવમાં કેટલો વધારો
કાલે MCX પર તેજી બાદ સોનું 152219 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદી 2,53,800 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. કાલના બંધ ભાવથી આજે સોનાના ભાવમાં 481 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદીના ભાવમાં 2035 રૂપિયાની તેજી આવી છે. આ તેજી કાચા તેલની કિંમતમાં આવેલા ઘટાડાને કારણે જોવા મળી છે. જો મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલો તણાવ ઝડપથી સમાપ્ત થઈ જાય છે તો સોના-ચાંદીની બજાર ફરી સ્થિર થઈ શકે છે. બજારના જાણકાર પણ તે સંભાવના વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે કે મધ્ય-પૂર્વમાં સ્થિતિમાં સુધાર નહીં આવે ત્યાં સુધી કોમોડિટી બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં તેજી આવવા પર રોકાણકારો પ્રોફિટ બુકિંગ કરી શકે છે.
આજે ચાંદીનો ભાવ
સોનાની કિંમતની તુલનામાં ચાંદીની કિંમતમાં વધુ તેજી જોવા મળી રહી છે. મિડલ ઈસ્ટમાં શરૂ થયેલા તણાવ બાદ સોનાની અપેક્ષાએ ચાંદીમાં વધુ ઉતાર-ચઢાવ રહ્યો છે. આજે દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકત્તા, બેંગલુરૂમાં 1 કિલો ચાંદી 265100 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં ભાવ 275100 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.
આજે વિવિધ શહેરોમાં 24 કેરેટ, 22 કેરેટ અને 18 કેરેટ સોનાની કિંમત