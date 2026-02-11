Gold Rate Today: હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.59 લાખ રૂપિયા સસ્તી, જાણો સોના-ચાંદીનો આજનો ભાવ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે અપડાઉન જોવા મળી રહ્યું છે. 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ અચાનક બંને કિમતી ધાતુઓ પછડાઈ. પરંતુ હવે ધીરે ધીરે પાછા ભાવ ચડી રહ્યા છે. આજે વાયદા બજારમાં સોનુ અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં જોવા મળ્યા. જો કે આમ છતાં ઓલટાઈમ હાઈ કરતા હજુ પણ આ બંને ધાતુઓ ઘણી સસ્તી છે. ફટાફટ આજનો ભાવ ચેક કરો.
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX)થી લઈને વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે તેણે રોકાણકારોને ભારે સતર્ક કર્યા છે. ક્યાંક ભારે ઘટાડાથી ખરીદારો ઉમટી પડે છે તો ક્યાંક તેજીની આશંકાથી રોકાણકારો દાવ લગાવવામાં લાગ્યા છે. લગ્નગાળામાં જ્વેલરીની ડિમાન્ડ વધતી હોય છે. વૈશ્વિક આર્થિક સંકેતોની પણ ભાવ પર અસર કરી ર હ્યા છે. ભાવમાં ઘટાડો હોય કે જબરદસ્ત ઉછાળો ખરીદી કરનારાઓ માટે શું આ યોગ્ય સમય છે ખરીદી માટેનો...કે નહીં? ફટાફટ આજે લેટેસ્ટ રેટ શું છે તે ખાસ જાણો.
વાયદા બજારમાં સોના ચાંદીનો આજનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું સવારે 9.25 કલાકે 0.81 ટકા ઉછળીને 158079 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 2.96 ટકાના વધારા સાથે 260036 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી.
ઓલટાઈમ હાઈ કરતા આટલું સસ્તું
વાયદા બજારમાં સોનું 29 જાન્યુઆરીના રોજ 1,80,779 રૂપિયાની ઓલટાઈમ હાઈના સ્તરે પહોંચ્યું હતું. એ રીતે જોઈએ તો હજુ પણ સોનું 22700 રૂપિયા સસ્તું છે. કારણ કે વાયદા બજારમાં આજનો ભાવ 158079 રૂપિયા જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીએ 29 જાન્યુઆરીના રોજ વાયદા બજારમાં 4,20,000ની સપાટીને સ્પર્શ કર્યો હતો. આજે તે 260036 રૂપિયા પર છે એટલે કે ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 159964 રૂપિયા સસ્તી છે.
શરાફા બજારમાં શું છે લેટેસ્ટ રેટ
બુલિયન માર્કેટમાં ભાવ જોઈએ તો IBJAના ક્લોઝિંગ રેટમાં 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું કાલે ઉછળીને 156255 રૂપિયા પર બંધ થયેલું જોવા મળ્યું હતું. એટલે કે ભાવમાં 555 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 1676 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો અને ભાવ 259100 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જે સવારે 257424 પર ખુલ્યો હતો.
અત્રે નોંધનીય છે કે જ્વેલર્સ એસોસિએશન દિવસમાં બે વાર ભાવ જાહેર કરે છે. ખુલતા ભાવ સવારે 12 વાગ્યાની આસપાસ અને બંધ ભાવ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ. તેના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી.
