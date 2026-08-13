/Gold Price Today: ઘટી ગયા સોનાના ભાવ ચાંદી પણ ફિક્કી પડી, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની તક, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

સોનાના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચાલી રહેલી તેજીનો સિલસિલો હજુ પણ ચાલુ હતો પરંતુ આજે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મંળ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે સોનાના ભાવમાં જે તેજી જોવા મળી તે ચોંકાવનારી છે. આજે ક્રૂડમાં તેજી જોવા મળી. સોનાના ભાવમાં જે તેજી જોવા મળી તેની પાછળ અમેરિકી મોંઘવારી દરના આંકડા જવાબદાર છે જે અપેક્ષા મુજબ જોવા મળ્યા છે. અમેરિકામાં ઈન્ફેલ્શન રેટના આંકડા નરમ રહેવાથી સોનું ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં બે મહિનાથી વધુના રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચી ગયું છે. ઈન્ફ્લેશન રેટના આંકડા સામે આવ્યા બાદ એવી આશા છે કે ફેડરલ રિઝર્વ સપ્ટેમ્બરમાં થનારી બેઠક દરમિયાન વ્યાજ દરને જૂના લેવલ પર સ્થિર રાખી શકે છે. છેલ્લા એક મહિના દરમિયાન સોનું 10,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી વધુ ચડ્યું છે. જો કે આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા બાદ લેટેસ્ટ ભાવ શું છે તે ખાસ જાણો.
સામાન્ય રીતે ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં વધારાથી સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. ગુરુવારે સવારે કોમેક્સ પર સોનું 3 ડોલરની તેજી સાથે 4470 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું. બુધવારે કારોબારી સત્ર દરમિયાન સોનું 1 ટકાથી વધુ ચડીને 5 જૂન બાદ રેકોર્ડ લેવલ પર ગયું હતું. ઘરેલુ બજારમાં પણ સોનાના ભાવ બે મહિનાના રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચાી ગયા છે. જુલાઈમાં અમેરિકી કન્ઝ્યૂમર ઈન્ફ્લેશનમાં મામૂલી (0.1%) તેજી જોવા મળી. જે બજારના અનુમાન મુજબ છે. જૂનમાં તેમાં 0.4% નો ઘટાડો થયો હતો. આ ડેટા બાદ આગામી મહિને ફેડ તરફથી વ્યાજ દરમાં વધારાની દલીલો નબળી પડી છે.
વ્યાજ દરમાં વધારાની આશા ઘટી
મોંઘવારી દરના આંકડા, નબળો અમેરિકી ડોલર અને મજબૂત ટેક્નિકલ સંકેતોએ સોનાના ભાવમાં વધારો કરવામાં મદદ કરી છે. સીએમઈ ફેડવોચ ટુલ મુજબ સપ્ટેમ્બરમાં દરોમાં વધારાની શક્યતા 46 ટકાથી ઘટીને 40 ટકા રહી ગઈ છે. ફેડરલ રિઝર્વે 29 જુલાઈની બેઠકમાં નીતિગત વ્યાજ દરને 3.50% થી 3.75% ના દાયરામાં યથાવત રાખ્યા હતા. સામાન્ય રીતે ઊંચા વ્યાજ દર સોનાની ચમકને ઘટાડે છે. જો કે બજારની નજર ગુરુવારના રોજ આવનારા પ્રોડ્યુસર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ (PPI) પર ટકેલી છે.
ક્રૂ઼ડ ઓઈલના ભાવ વધશે તો ઘટશે સોનાના ભાવ?
અમેરિકા અને યમનના હૂતી વિદ્રોહીઓ વચ્ચે જહાજો પર હુમલાના સમાચારથી પણ બજારમાં તણાવ છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે જો સંઘર્ષ વધશે અને ક્રૂડ ઓઈલ 100 ડોલર ક્રોસ કરશે તો વ્યાજ દર વધી શકે છે. જેનાથી એકવાર ફરીથી સોનાના ભાવ પર દબાણ જોવા મળી શકે છે. આ દરમિયાન ચાંદી પણ 1.3 ટકા ઉછળીને 65.49 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી જે 22 જૂન બાદનું રેકોર્ડ લેવલ છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
આજે જો કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં સોનું 10000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી વધુ ચડી ગયું. પરંતુ આજે ભાવમાં ઘટાડા બાદ IBJA ની વેબસાઈટ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 972 રૂપિયા તૂટીને 152447 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. જે કાલે 153419 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં પ્રતિ કિલો 3414 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ આજે 233800 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો જે કાલે 237214 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે નવા ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
વાયદા બજારમાં જો કે આજે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.68 ટકાના ઘટાડા સાથે 153834 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.81 ટકાના ઘટાડા સાથે 235900 રૂપિયા પર જોવા મળી છે.