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Gold Price Today: ઘટી ગયા સોનાના ભાવ ચાંદી પણ ફિક્કી પડી, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની તક, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલનો માહોલ છે. અમેરિકામાં બહાર પડેલા મોંઘવારી દરના આંકડામાં ઘટાડો નોંધાયા બાદ સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી હતી પરંતુ આજે ઘર આંગણે કિમતી ધાતુઓનો ભાવ ઘટ્યો છે. પરંતુ વ્યાજ દર પણ જૂના લેવલ પર યથાવત રહેવાથી સોનામાં વધુ તેજી અપેક્ષિત છે. જાણો આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ.

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:25 PM IST
Gold Price Today: ઘટી ગયા સોનાના ભાવ ચાંદી પણ ફિક્કી પડી, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની તક, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ઘટી ગયા સોનાના ભાવ ચાંદી પણ ફિક્કી પડી, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની તક, જાણો આજનો રેટ
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