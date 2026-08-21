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Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ ભયંકર ઉછાળો, ખરીદી ક્યાંક સપનું ન બની જાય! જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. ગઈ કાલે જે ભારે તેજી જોવા મળી હતી તે આજે પણ ચાલુ છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં બંને કિંમતી  ધાતુઓના ભાવ ઉછળ્યા છે. જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ.

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:22 PM IST
Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ ભયંકર ઉછાળો, ખરીદી ક્યાંક સપનું ન બની જાય! જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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