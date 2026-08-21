/Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ ભયંકર ઉછાળો, ખરીદી ક્યાંક સપનું ન બની જાય! જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

MCX અને IBJA પર આજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં સોનાનો ભાવ 1.60 લાખ પાર પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદી 2.45 લાખ પાર જોવા મળી છે. વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ જોઈએ તો આજે સવારે 6 વાગ્યાની આસપાસ ભારતીય સમય મુજબ સ્પોટ ગોલ્ડ 4514.23 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર લગભગ સપાટ હતું. અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 4571.20 ડોલર પર ટકેલું હતું. સોનું અઠવાડિયામાં લગભગ 3.2 ટકા ઉપર હતું અને સતત ત્રીજા અઠવાડિયે વધારા તરફ આગળ વધતું જોવા મળ્યું.
રોયટર્સના શરૂઆતના આંકડા મુજબ સ્પોટ સિલ્વર પણ 68.03 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર લગભગ ફેરફાર વગરની સ્થિતિમાં જોવા મળ્યું. તેનો અર્થ તેજી અટકી એવું નથી. પરંતુ 20 ઓગસ્ટની મોટી છલાંગ બાદ રોકાણકારો આગામી સંકેતની રાહ જોઈ રહ્યા છે એવો કરી શકાય.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
હવે જો ઘરઆંગણે સોના અને ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો IBJAની વેબસાઈટના આંકડા મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 2419 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 159499 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 157080 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 6623 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 244389 રૂપિયા પર પહોંચી છે. જે કાલે 237766 પર બંધ થયો હતો.
આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર સોના અને ચાંદીના ભાવ જાહેર કરે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) August 21, 2026
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર બપોરના 1.05 કલાકે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ ગોલ્ડ 0.85 ટકાના વધારા સાથે 160773 રૂપિયા અને 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.84 ટકાના વધારા સાથે 245284 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે.
અચાનક આટલી તેજી કેમ?
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