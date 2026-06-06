/Gold Price Today: સોના અને ચાંદીમાં મોટો ભૂકંપ, ભાવમાં સીઝનનો સૌથી મોટો ઘટાડો, રાતોરાત ભાવ જબ્બર ઘટ્યા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે અચાનક સોના અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. અમેરિકાની નાનામાં નાની હલચલની અસર પણ વૈશ્વિક બજારમાં જોવા મળતી હોય છે. અમેરિકી જોબ માર્કેટના મજબૂત આંકડા સામે આવ્યા બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકાથી આવેલા આ સમાચારે સોના અને ચાંદીમાં ભૂકંપ સર્જી નાખ્યો છે. ભાવમાં એવો કડાકો આવ્યો કે બજાર હચમચી ગયું. અમેરિકી જોબ માર્કેટના આંકડા સામે આવ્યા બાદ રોકાણકારોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. જેના કારણે કોમેક્સ પર સોનું 151 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી તૂટી ગયું. ચાંદીના ભાવમાં પણ 6 ટકાથી વધુનો કડાકો નોંધાયો.
વૈશ્વિક બજારમાં અચાનક આવેલી અફરાતફરીથી સોના ચાંદીમાં રોકાણ કરતા લોકો અને જ્વેલર્સ સુદ્ધા સ્તબ્ધ થયા છે. દરેકના મનમાં એ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે આખરે રાતો રાત આટલો મોટો ઘટાડો કેવી રીતે થયો. હવે આ પાછળ કારણ પણ સમજવા જેવું છે.
અચાનક કેમ આવ્યો કડાકો?
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સીઝનનો સૌથી મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. આ કડાકા પાછળનું કારણ અમેરિકાના મજબૂત લેબર માર્કેટ ડેટા છે. અમેરિકામાં અપેક્ષા કરતા સારા આવેલા રોજગાર આંકડાઓએ ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં કાપની આશાને ખતમ કરી. ત્યારબાદ ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. જાણકારોને એવી આશા છે કે મજબૂત ઈકોનોમીને જોતા વ્યાજ દર વધારવામાં આવી શકે છે. જેવી વ્યાજદર વધવાનો ગણગણાટ થવા લાગ્યો કે તેમણે સોના અને ચાંદી રોકેલા પૈસા કાઢવાના શરૂ કરી દીધા. આ વેચવાલીના કારણે ભાવ નીચે આવ્યા.
કોમેક્સ પર 3ટકાથી વધુ તૂટ્યું
આંતરરાષ્ટ્રીય કોમોડિટી માર્કેટ કોમેક્સ પર સોનું અને ચાંદી બંને ધડામ થયા. શનિવારે સવારે સોનું 151 ડોલર પ્રતિ ઔંસ તૂટીને 4353 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું. ચાંદીના પણ હાલ ખરાબ રહ્યા. જે લગભગ 6 ડોલર પ્રતિ ઔંસ તૂટીને (8 ટકા) 67.99 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઈ. સીઝનના સૌથી મોટા ઈન્ટ્રા ડે ઘટાડામાંથી એક ગણવામાં આવી રહ્યો છે. બજારમાં સોનું અને ચાંદી ક્રેશ થયા બાદ મોટા મોટા દિગ્ગજો હવે એ વિચારવા પર મજબૂર થયા છે કે આવનારા દિવસોમાં આ સંકટ વધી શકે છે.
ભારતીય વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ રેટ શું છે
MCX ઉપર પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. કાલે 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 2.47 ટકા તૂટીને 155600 પર બંધ થયું. જ્યારે ચાંદી 6.27ટકાના કડાકા સાથે 248201 પર બંધ થઈ.
શું ખરીદીની યોગ્ય તક?
પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજકુમાર જૈને કહ્યું કે દેશના મિડલ ક્લાસ ફેમિલી વચ્ચે સોનું સુરક્ષિત રોકાણનો પસંદગીનો વિકલ્પ રહ્યો છે. કિંમતમાં આવેલા ભારે ઘટાડાની અસર ભારતીય બજારોમાં પણ જોવા મળશે. આ ઘટાડો એવા લોકો માટે સારી તક બની શકે છે જે લોકો લગ્ન પ્રસંગ માટે સોનું ખરીદવાની તક શોધતા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ કડાકા વચ્ચે ગોલ્ડ ઈટીએફમાં રોકાણ કરવું એ પણ ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક રહેશે. જો કે કેટલાક જાણકારોનું કહેવું છે કે બજારમાં હજુ પણ અસ્થિરતા રહી શકે છે. આથી રોકાણ કરતા પહેલા માર્કેટ ટ્રેન્ડ સમજવા જરૂરી છે.
આવનારા સમયમાં કેવું રહેશે
આવનારા સમયમાં સોના અને ચાંદીમાં શું ટ્રેન્ડ જોવા મળી શકે તે સંપૂર્ણ રીતે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના નિવેદન અને તેમના તરફથી ઉઠાવવામાં આવનાર પગલાં પર નિર્ભર રહેશે. જો ડોલર ઈન્ડેક્સ અને અમેરિકી બોન્ડ યીલ્ડમાં મજબૂતી રહેશે તો સોના અને ચાંદી પર દબાણ વધી શકે છે. જો ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દર વધારવામાં આવશે તો સોનું અને ચાંદી વધુ તૂટી શકે છે.