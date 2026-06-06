Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Gold Price Today: સોના અને ચાંદીમાં મોટો ભૂકંપ, ભાવમાં સીઝનનો સૌથી મોટો ઘટાડો, રાતોરાત ભાવ જબ્બર ઘટ્યા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Price Today: સોના અને ચાંદીમાં મોટો ભૂકંપ, ભાવમાં સીઝનનો સૌથી મોટો ઘટાડો, રાતોરાત ભાવ જબ્બર ઘટ્યા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate: અમેરિકાથી એક એવા સમાચાર આવ્યા કે વૈશ્વિક બજારની સાથે સાથે ભારતીય બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એક દિવસમાં આવેલો આ ઘટાડો સીઝનનો સૌથી મોટો ઘટાડો છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 06, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:42 AM IST
Gold Price Today: સોના અને ચાંદીમાં મોટો ભૂકંપ, ભાવમાં સીઝનનો સૌથી મોટો ઘટાડો, રાતોરાત ભાવ જબ્બર ઘટ્યા, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસની આરોપી પૂજા રાજગોરનું મોત, માતાપિતાએ મૃતદેહ ન સ્વીકાર્યો
Amit Khunt suicide case update5 min ago
2
Budhaditya Yog23 min ago
3
accident1 hr ago
4
Taro Root1 hr ago
5
Gold rate1 hr ago