ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: સોનાના ભાવમાં ફરીથી મોટો ભડકો, નવા વર્ષમાં 5000 ડોલર થઈ શકે છે ભાવ, જાણો આજનો રેટ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે એકવાર ફરીથી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. એક્સપર્ટે તો કહ્યું કે ભાવ 5000 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 03, 2025, 01:15 PM IST

Gold Rate Today: સોનાના ભાવમાં ફરીથી મોટો ભડકો, નવા વર્ષમાં 5000 ડોલર થઈ શકે છે ભાવ, જાણો આજનો રેટ

વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જીએસટી વગરની ચાંદી આજે 178684 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના  ભાવ પર ખુલી જ્યારે જીએસટી સહિત 184044 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ભાવ પહોંચ્યો છે. આ તેનું ઓલ ટાઈમ હાઈ છે. મંગળવારે ચાંદી જીએસટી વગર 174650 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી હતી અને સોનું જીએસટી વગર 127593 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. જે આજે 128550 પર ખુલ્યું છે. જાણો આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ. 

આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 957 રૂપિયા ઉછળીને 128550 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 127593 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે 10 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 877 રૂપિયા વધીને 117752 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે.  જે કાલે 116875 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

ચાંદીના ભાવમાં આજે 4034 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 178684 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની સપાટીએ પહોંચ્યો છે. જે કાલે 174650 રૂપિયા પર ક્લોઝ  થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

$5,000 થઈ શકે છે ભાવ-એક્સપર્ટ
મીડિયા રિપોર્ટમાં Zaner Metals ના સ્ટ્રેટેજીસ્ટ પીટર ગ્રાન્ટને ટાંકીને કહેવાયું છે કે ગોલ્ડ હજુ પણ ઉપરની તરફ બ્રેકઆઉટવાળી પેટર્નમાં છે. તેમનું તો એ પણ કહેવું છે કે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં સોનું  $5,000 સુધી જઈ શકે છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      
 

