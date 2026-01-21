સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉછાળો, ગોલ્ડ 154628 રૂપિયા અને ચાંદી 325326 પર પહોંચી
Gold Silver Price Hike: સવારે 9:30 વાગ્યે, MCX પર ફેબ્રુઆરીના સોનાના વાયદા બજાર 1,54,628 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન, માર્ચ મહિનામાં ચાંદીના વાયદા પણ 0.51% વધીને 3,25,326 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
Gold Silver Price Hike: આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. બુધવારે સવારે (21 જાન્યુઆરી) MCX પર સોનાના ભાવ લગભગ 2.70 ટકા વધીને નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા છે. યુએસ-યુરોપ વેપાર યુદ્ધ, નબળો ડોલર અને મજબૂત છૂટક માંગનો ભય આ ઉછાળા પાછળના કારણોમાંનો એક છે. સવારે 9:30 વાગ્યે, MCX પર ફેબ્રુઆરીના સોનાના વાયદા 1,54,628 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા. માર્ચ મહિનામાં ચાંદીના વાયદા પણ 0.51% વધીને 3,25,326 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
એક મુખ્ય પરિબળ બની ગયો છે યુએસ-યુરોપ તણાવ
યુએસ અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેના મોટા વેપાર યુદ્ધની ધારથી રોકાણકારો ડરી ગયા છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, યુરોપિયન સંસદ ટૂંક સમયમાં જુલાઈમાં થયેલા યુએસ વેપાર કરારને બહાલી આપવાની પ્રક્રિયાને અટકાવી શકે છે. વધુમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે તેઓ ગ્રીનલેન્ડ હસ્તગત કરવાના તેમના ઇરાદાથી પાછળ નહીં હટે.
ટેરિફ જાહેરાત ઉભી કરે છે ચિંતા
ટ્રમ્પે 1 ફેબ્રુઆરીથી આઠ યુરોપિયન દેશો પર 10% ટેરિફની જાહેરાત કરી હતી, અને 1 જૂન, 2026થી આ ટેરિફ વધારીને 25 ટકા કરવાની ધમકી આપી હતી. તેના જવાબમાં, યુરોપિયન દેશો "એન્ટી કોર્શન ઈંસ્ટ્રમેન્ટને સક્રિય કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, જે વિદેશી સરકારોના આર્થિક દબાણનો સામનો કરવા માટે રચાયેલ એક વેપાર સંરક્ષણ પદ્ધતિ છે.
નર્વસ રોકાણકારો સલામત આશ્રયસ્થાનો તરફ વળ્યા
આ સંઘર્ષે રોકાણકારોને અસ્વસ્થ કર્યા છે, જેના કારણે તેઓ સોના જેવી સુરક્ષિત સંપત્તિ તરફ ભાગી ગયા છે. વેપારીઓ અને આયાતકારો દ્વારા વેચાણથી પણ યુએસ ડોલર નબળો પડ્યો છે, જેનાથી સોનાને ઉંચો થવામાં મદદ મળી છે.
શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ
પૃથ્વીફિનમાર્ટ કોમોડિટી રિસર્ચના મનોજ કુમાર જૈનના મતે, ટ્રેડ વોરમાં વધારો અને યુએસ પ્રમુખની ગ્રીનલેન્ડને જોડવાની મહત્વાકાંક્ષાને કારણે ઉદ્ભવેલી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે સોના અને ચાંદીએ તેમના ફાયદાઓને નવા રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચાડ્યા છે. વૈશ્વિક ઇક્વિટી બજારો તૂટી પડ્યા, જેના કારણે જોખમી સંપત્તિઓમાં ગભરાટ ભર્યા વેચાણ થયા અને બંને કિંમતી ધાતુઓમાં સલામત ખરીદીને ટેકો મળ્યો.
