Gold Rate Today: ગણતરીના કલાકોમાં 7000 રૂપિયા વધ્યો ભાવ, સોના-ચાંદીના ભાવમાં એક ઝટકે બંપર ઉછાળો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો રેટ
Gold- Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં અચાનક જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો છે. એક જ ઝટકે ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવતા લગ્નગાળા દરમિયાન ખરીદનારાઓની ચિંતા વધી ગઈ છે. આજે ભાવ કેટલા થયા તે ખાસ જાણો.
અમેરિકામાં 43 દિવસથી ચાલી રહેલું શટડાઉન હવે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. અમેરિકી સાંસદમાં સ્પેન્ડિંગને પાસ કરી દેવાયું છે. જેના પર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ સહી કરી દીધી. પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પની મહોર બાદ અમેરિકાના ઈતિહાસનું સૌથી લાંબુ શટડાઉન અધિકૃત રીતે સમાપ્ત થઈ ગયું. તેની અસર માત્ર અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થા ઉપર જ નહીં પરંતુ અમેરિકી નાગરિકો અને સોના તથા ચાંદી ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA ના રેટ્સ મુજબ 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોના (999 પ્યુરિટીવાળું)ના ભાવમાં આજે 2211 રૂપિયાનો બંપર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. અને ભાવ 126124 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. જે કાલે 123913 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 7103 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 163808 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 156705 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
