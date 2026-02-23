Prev
Gold Rate Today: ટ્રમ્પના કારણે સોના-ચાંદીમાં હાહાકાર! આજે બજાર ખુલતા જ ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: અમેરિકાની કોર્ટે ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ ચુકાદો આપ્યો તેના કારણે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ એવા બગડ્યા કે તેમણે તો ઉથલપાથલ મચાવવા માંડી જેની અસર સોના અને ચાંદીના ભાવ ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે આજે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો. જાણો લેટેસ્ટ સ્થિતિ. 

Feb 23, 2026, 09:21 AM IST

વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે વધારા સાથે બંધ થયા હતા. જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ બંને ઉછાળા સાથે બંધ થયા હતા. અમેરિકામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઝટકો આપતો એક નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો અને ટેરિફને ગેરકાયદેસર  ગણાવી દીદો. પરંતુ ટ્રમ્પ કઈ ગાજ્યા જાય એવા નહતા અને તેમણે પહેલા 10 ટકા અને પછી 15 ટકા દુનિયાના દેશો પર ગ્લોબલ ટેરિફના નામે ટેરિફ ઝીંકી દીધો. હવે આ બધી ઉથલપાથલની સોના-ચાંદીના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. આજે બજાર ખુલતા જ જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો. 

વાયદા બજારનો આજનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં બજાર ખુલતા જ ( સવારે 9.05 કલાકે) 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.90 ટકાના વધારા સાથે 159852 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 5.60 ટકાના વધારા સાથે 267098 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી. 

વાયદા બજારના 20 ફેબ્રુઆરીના બંધ ભાવ (સપ્તાહનો છેલ્લો કારોબારી દિવસ)

2 એપ્રિલ 2026ની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું   156993 (0.07% નો વધારો)
5 માર્ચ 2026ની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી  252042 ( 4.41% નો વધારો)

ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ કેટલી સસ્તી
વાયદા બજારમાં 29 જાન્યુઆરીના સોના ચાંદીના ઓલટાઈમ હાઈ જોઈએ તો સોનું 180779 ની સપાટીએ પહોંચ્યું હતું. અત્યારના ભાવ જોઈએ તો હજુ પણ સોનું 20927 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીએ 29 જાન્યુઆરીએ 420000નું સ્તર પાર કર્યું હતું. એટલે આજે આટલો ભાવ વધવા છતાં હજુ પણ ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી 152902 રૂપિયા સસ્તી છે. 

કેમ ભાવમાં જોવા મળ્યો વધારો
અમેરિકી વેપાર નીતિ અંગે ઊભી થયેલી અનિશ્ચિતતાઓ અને જિયોપોલિટિકલ તણાવ વચ્ચે એવું લાગે છે કે રોકાણકારો પાછા સુરક્ષિત રોકાણ સોના અને ચાંદી તરફ વળ્યા છે. અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટેરિફ મુદ્દે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની વિરુદ્ધમાં જે ચુકાદો આપ્યો તેનાથી ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે કોર્ટે તો ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવીને રદ  કર્યા પરંતુ ટ્રમ્પ કઈ હાર સ્વીકારે તેવા હતા? તેમણે તાબડતોબ  પહેલા 10 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ ઝીંક્યો અને ત્યારબાદ બધા દેશો પર તેને વધારીને 15 ટકા ગ્લોબલ ટેરિફ કરી નાખ્યો. 

વૈશ્વિક સ્તરે પણ ઉછાળો
વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદીનો ભાવ પણ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. કોમેક્સ પર 5.42 ટકાના વધારા બાદ ચાંદી 86.805 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી છે. જ્યારે સોનું 1.94 ટકાની તેજી સાથે 5179 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું છે. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું વધારા સાથે 155066 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી પણ જોરદાર ઉછાળા સાથે 250314 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. અત્રે જણાવવાનું કે જ્વેલર્સ એસોસિએશનના રેટ્સ શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓ પર બહાર પડતા નથી. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. 
 

