/Gold Silver Price Today: જૂનમાં સોનાના ભાવમાં 9434 અને ચાંદીની કિંમતમાં 20971 રૂપિયાનો ઘટાડો

જૂન મહિનામાં સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. આ મહિને સોનાનો રેટ 9434 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટી ગયો છે. તો ચાંદીની કિંમતમાં 20971 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનો ઘટાડો થયો છે. મહત્વનું છે કે શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ઘટના ભાવ પર બ્રેક લાગી હતી.
મે મહિનામાં શું હતો સોના-ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના રિપોર્ટ અનુસાર 29 મે 2026ના 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 157609 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. શુક્રવારે બુલિયન માર્કેટમાં સોનાનો ભાવ 147609 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તર પર પહોંચી ગયો હતો. જે 29 મેની તુલનામાં 9434 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
29 મેએ ચાંદીની કિંમત 263966 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી. 12 જૂને ઘટીને 242295 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ રહી. આ દરમિયાન કિંમતોમાં 20971 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મહત્વનું છે કે ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન તરફથી શનિવાર અને રવિવારે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
23 કેરેટથી 14 કેરેટ સોનાનો શું છે ભાવ?
12 જૂને સાંજે 23 કેરેટ ગોલ્ડનો રેટ 147208 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 135385 રૂપિયા, 18 કેરેટ ગોલ્ટનો ભાવ 110850 રૂપિયા અને 14 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ શુક્રવારે 86463 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. આ કિંમતોમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી.
શુક્રવારે વધી ગયો હતો ભાવ
ગુરૂવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 144782 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તર પર હતો. શુક્રવારે ભાવ વધી 147800 રૂપિયાના સ્તર પર પહોંચી ગયો. કિંમતોમાં વધારાનું કારણ વૈશ્વિક સ્તર પર ઘટતો તણાવ છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ડીલ થઈ શકે છે. ડોનાસ્ડ ટ્રમ્પે તેના સંકેત આપ્યા છે. આ સમાચાર સામે આવ્યા બાદ ગોલ્ડની કિંમતોમાં રિકવરી જોવા મળી છે. મહત્વનું છે કે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો હતો.