સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ, ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે Goldની તેજી પર લાગી બ્રેક; એક મહિનામાં કિંમતોમાં જોવા મળ્યો રેકોર્ડબ્રેક ઘટાડો
Gold Price Today: જ્યારેથી યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 24,529 રૂપિયાનો ઘટાડો આવ્યો છે. જ્યારે બીજી તરફ ચાંદીના ભાવમાં ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 68,210 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. 28 ફેબ્રુઆરી અને 1 માર્ચના રોજ બજાર બંધ હોવાને કારણે સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો ન હતો.
- એક મહિનામાં ભાવ 24,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા, ચાંદી પણ થઈ સસ્તી
- એક મહિનાના ઘટાડા બાદ છેલ્લા 5 દિવસમાં ફરી વધ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ
- મોંઘવારી અને યુદ્ધની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે સોનું ફરી બન્યું સુરક્ષિત રોકાણ
Gold Price Today: ઈરાન યુદ્ધના કારણે સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં ચાલી રહેલી તેજી પર માત્ર બ્રેક જ નથી લાગી, પરંતુ કિંમતો ઘટવાનો સિલસિલો પણ ઝડપથી શરૂ થઈ ગયો છે. જ્યારેથી યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 24,529 રૂપિયાનો ઘટાડો આવ્યો છે. બીજી તરફ ચાંદીનો ભાવ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં68,210 રૂપિયા ઘટી ચૂક્યો છે. 28 ફેબ્રુઆરી અને 1 માર્ચના રોજ બજાર બંધ હોવાને કારણે સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો ન હતો.
ઈન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ભાવ અનુસાર, 2 માર્ચની સાંજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,67,471 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. જ્યારે ગઈકાલે એટલે કે શુક્રવારની સાંજે સોનાનો ભાવ ઘટીને 1,42,942 રૂપિયાના સ્તરે આવી ગયો હતો. ચાંદીના ભાવની વાત કરીએ તો, 2 માર્ચની સાંજે ચાંદી 2,89,848 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતી, જે શુક્રવારની સાંજે ઘટીને 2,21,647 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તર સુધી આવી ગઈ છે.
આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી
23 માર્ચના રોજ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1,35,141 રૂપિયા હતો, જે શુક્રવારની સાંજે વધીને 1,42,942 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરે પહોંચી ગયો છે. આમ છેલ્લા 5 દિવસમાં કિંમતોમાં 7,801 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ચાંદીના ભાવની વાત કરીએ તો, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તે 2,01,500 રૂપિયાના સ્તરે હતો, જે શુક્રવાર સુધીમાં વધીને 2,21,647 રૂપિયા થઈ ગયો છે. એટલે કે ચાંદીની કિંમતમાં 20,147 રૂપિયોનો જબરદસ્ત વધારો થયો છે.
આ અઠવાડિયે કે જોવા મળી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી?
યુદ્ધને લઈને અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. ન તો અમેરિકા કે ન તો ઈરાન તરફથી યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ (Safe Haven Investment) શોધી રહ્યા છે અને આવી સ્થિતિમાં સોનું સૌથી બેસ્ટ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
આ બધા ઉપરાંત મોંઘવારીના ડરને કારણે પણ સોનાની કિંમતોમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. WTI ક્રૂડ 97.81 ડોલર અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ 110 ડોલરને પાર કરી ગયું છે. સ્થાનિક સ્તરે શેરબજારની સ્થિતિ પણ સારી નથી. આ તમામ પરિબળોની અસર આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવ પર જોવા મળી છે.
