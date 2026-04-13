Gold Rate Today: સોનું-ચાંદી ધડામ, આજે એક ઝટકે આટલા ભાવ ઘટી ગયા, જાણો આજનો રેટ

Gold Rate Today: સોનું-ચાંદી ધડામ, આજે એક ઝટકે આટલા ભાવ ઘટી ગયા, જાણો આજનો રેટ

Gold Price Today: અમેરિકા અને ઈરાન જ્યારે મંત્રણાના ટેબલ પર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આખી દુનિયાએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. કારણ કે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધથી માત્ર આ દેશો જ નહીં પરંતુ દુનિયાના અનેક દેશો પીડાઈ રહ્યા હતા અને ભારત પણ તેમાંથી એક હતું. પરંતુ કમનસીબે ઈસ્લામાબાદમાં યોજાયેલી આ શાંતિ મંત્રણા પડી ભાંગી અને વળી પાછા યુદ્ધ શરૂ થવાના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. એમાં પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ સ્થિતિ વધુ વણસી છે જેના પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઉછળ્યા અને સોનું ચાંદી ગગડ્યા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 13, 2026, 12:32 PM IST
  • શાંતિ મંત્રણા ફેલ જતા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો, શેર બજાર ધડામ
  • વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું-ચાંદી પણ પછડાયા
  • ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન અને મંત્રણા નિષ્ફળ જતા અનિશ્ચિતતાનો માહોલ

Gold Rate Today: સોનું-ચાંદી ધડામ, આજે એક ઝટકે આટલા ભાવ ઘટી ગયા, જાણો આજનો રેટ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે તે ઈરાન પોર્ટ્સ પર નાકાબંધી કરશે. ચીન ઉપર પણ ઈરાનની મદદ કરવાનો આરોપ લગાવીને 50 ટકા ટેરિફની ચેતવણી આપી છે. જ્યારે ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરી  બંધ કરી દીધુ છે. આ સમાચારોએ વૈશ્વિક બજારમાં ઓઈલના ભાવમાં ભડકો કર્યો અને  ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ ફરીથી 104 ડોલર પાર પહોંચી ગયો. ઓઈલના ભાવમાં આગ લાગતા સોનું અને ચાંદી ફરી પછડાયા. સોનું આજે વૈશ્વિક બજારોમાં તો સસ્તું થયું સાથે સાથે ભારતીય વાયદા બજારમાં પણ ખુલતા જ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યું છે. ચાંદીના ભાવ પણ તૂટ્યા છે. 

આજના સોના-ચાંદીના ભાવ
MCX પર આજે એટલે કે 13 એપ્રિલના રોજ નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.57 ટકાના ઘટાડા સાથે 151634 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 2.05 ટકાના ઘટાડા સાથે 238299 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે. 

રિટેલ બજારમાં આજના સોના ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 246 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 150081 પર પહોંચી ગયો છે. જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 150327 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 2753 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 237181 પર ખુલ્યો છે જે છેલ્લે 239934 પર બંધ થયો હતો. 

આખું અઠવાડિયું રહી શકે છે હલચલ
સોના અને ચાંદી માટે આ અઠવાડિયું ખુબ મહત્વનું છે. આ સમગ્ર અઠવાડિયામાં સોના ચાંદીમાં ભારે અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળી શકે છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ જતા બજારની સ્થિતિ હવે નાજુક બની છે. રોકાણકારો પણ ડરના માહોલમાં છે. રોકાણકારો, ઘરેલું મોંઘવારી, ચીનના આર્થિક આંકડા સોના ચાંદીના ભાવ પર અસર કરી શકે છે. ટ્રેડર્સ અમેરિકી પ્રોડ્યુસર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉથલપાથલ અને ફેડ રિઝર્વના આંકડા આ અઠવાડિયે સોના ચાંદીના ભાવને પ્રભાવિત  કરશે. 

વૈશ્વિક બજારમાં શું છે સ્થિતિ
કોમેક્સ ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 1.1 ટકા તૂટીને 4734.60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયો. જ્યારે ચાંદીના ફ્યૂચર્સ 2.63 ટકા તૂટીને 74.47 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવ્યો. જે ગત બંધ 74.85 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી નીચે છે. 

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સોમવારે વૈશ્વિક બજારોમાં કડાકો નોંધાયો. મજબૂત અમેરિકી ડોલર  અને વધતા બોન્ડ યીલ્ડના દબાણ વચ્ચે જિયોપોલિટિકલ તણાવ વધવાથી ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવી અને મોંઘવારીના અનુમાન પર અસર પડી. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

