/માત્ર પેટ્રોલ-ડીઝલ જ નહીં, સોનું પણ થયું મોંઘું... ચાંદીના ભાવમાં પણ ઉછાળો, જાણો નવા ભાવ

Gold Rate Hike : ભારતમાં છેલ્લા 11 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ચોથી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 7 રૂપિયાથી વધુનો વધારો થયો છે. તો આજે સોનાના ભાવમાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, તો ચાંદીના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે.
Gold Rate Hike : દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફરી એકવાર વધ્યા છે. સોમવારે સવારે 6:00 વાગ્યે ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલના ભાવમાં ₹2.61 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹2.71નો વધારો કર્યો છે. ભારતમાં માત્ર પેટ્રોલ-ડીઝલ જ મોંઘુ નથી થયું, આજે સોનાના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે.
વૈશ્વિક બજારમાં સોનું મોંઘું
વૈશ્વિક બજારમાં સોનું મોંઘું થયું છે. સોનાના ભાવમાં 45.29 ડોલરનો નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધની શરૂઆતથી સોનું સતત ઘટી રહ્યું હતું, ત્યારે આજે તેજી આવી છે. સોનાના ભાવ હાલમાં 4,560.95 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
આજે સોનું કેટલું મોંઘુ થયું ?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આજે સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. ઘણા અઠવાડિયાના ઘટાડા પછી આજે સોનામાં તેજી જોવા મળી હતી, જે 4,563.37 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના સંઘર્ષના સંભવિત ઉકેલના સંકેતોને પગલે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટીને 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે આવી ગયા.
ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાથી રોકાણકારોને ખાતરી થઈ છે કે સંઘર્ષનો અંત નજીક છે. આનાથી સોનામાં રોકાણકારોનો રસ વધ્યો છે, જેના કારણે તેના ભાવમાં વધારો થયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 5%થી વધુનો ઘટાડો સોના માટે મુખ્ય ઉત્પ્રેરક તરીકે કામ કર્યું છે. દરમિયાન ચાંદીના ભાવમાં 3.9%નો વધારો થયો છે, જે 78.42 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પહોંચી ગયા છે.
આ કારણે સોના-ચાંદીમાં તેજી
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાથી સોનાના બજારને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સર્વસંમતિ થઈ શકે તેવું લાગે છે. યુરેનિયમ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે બંને દેશો વચ્ચેનો મડાગાંઠ પણ દૂર થઈ ગઈ હોવાના અહેવાલ છે. ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા સંમત થયું છે. આ અહેવાલોએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધાર્યો છે, જેના કારણે સલામત સંપત્તિ તરીકે સોનાની માંગ અને ભાવ બંનેમાં વધારો થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વલણોને પગલે આજે ભારતીય બજારોમાં પણ સોનાના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. MCX પર સોનાનો ભાવ મજબૂત થવાની શક્યતા છે.