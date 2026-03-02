Gold Rate Today: જે ડર હતો એ જ થયું! આજે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ભડકો, અમદાવાદ-વડોદરા સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ? જાણો
Gold-Silver Price Today: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ભડકી જવાથી ડર સેવાઈ રહ્યો હતો કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ ભડકો જોવા મળી શકે છે અને એવું જ જોવા મળી રહ્યું છે. કારણ કે આજે ભારતીય વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોના અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની જોવા મળી રહી છે અસર!
- વાયદા બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીના ભાવ ઉછળ્યા
- સોનું 5000 જ્યારે ચાંદી 9000 રૂપિયા જેટલી ઉછળી
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ભડકી ગયા બાદ હવે ક્રૂડ ઓઈલ, સોના ચાંદી અને અન્ય વસ્તુઓ ઉપર પણ મોટું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે. ભાવમાં બંપર વધારાના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. વીકએન્ડ સમયે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ સોમવારે શેર બજાર અને કોમોડિટી બજારની સ્થિતિ પર બધાની નજર હતી. આજે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ ધાર્યું હતું એવું જ જોવા મળી રહ્યું છે. સોનું અને ચાંદી બંને લીલા નિશાન સાથે ખુલ્યા છે.
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 3.15 ટકાના વધારા સાથે 167217 પર ખુલ્યું. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 2.85 ટકાના વધારા સાથે 290707 રૂપિયાના સ્તરે ખુલી. એટલે કે ખુલતા ભાવમાં સોનામાં લગભગ 5000 રૂપિયાનો અને ચાંદીમાં આશરે 9000 જેટલો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
વાયદા બજારના બંધ ભાવ (27 ફેબ્રુઆરી 2026)
- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું - 161971 (0.08%)
- 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 281990 (0.08%)
ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (વાયદા બજાર- 29 જાન્યુઆરી 2026)
- - સોનું - 180779
- - ચાંદી - 420000
રિટેલ બજારમાં ભાવ
સોનાના ભાવ
શહેરો 24 કેરેટ 22 કેરેટ 18 કેરેટ ચાંદીનો ભાવ (1કિલો)
અમદાવાદ 17,314 15871 12987 294900
વડોદરા 17,314 15871 12987 294900
સુરત 17,314 15871 12987 294900
રાજકોટ 17,314 15871 12987 294900
મુંબઈ 17309 15866 12982 294900
દિલ્હી 17324 15881 12997 294900
કોલકાતા 17309 15866 12982 294900
ચેન્નાઈ 17210 15776 13502 325100
(આંકડાકીય સોર્સ - ગૂડ રિટર્ન વેબસાઈટ) ભાવમાં થોડો ઘણો ફેરફાર હોઈ શકે છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
હાલ જે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેના પગલે રોકાણકારોએ હવે જોખમવાળી એસેટ્સની જગ્યાએ ગોલ્ડ જેવા સુરક્ષિત રોકાણમાં વળવાનું નક્કી કર્યું હોય તેવું જણાય છે. જેના કારણે વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું લગભગ 2 ટકા જેટલું ચડ્યું છે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષ વધવાની આશંકાએ ઓઈલ સપ્લાયમાં સંભવિત વિધ્ન, વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓએ બજારમાં ડરનો માહોલ પેદા કર્યો છે જેના કારણે બિલિયનમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.
રોકાણકારોની નજર હવે પશ્ચિમ એશિયાની દરેક નાની મોટી હલચલ પર છે. કારણ કે કોઈ પણ મોટું સૈન્ય ઘર્ષણ સીધુ કોમોડિટી, શેર બજાર, મુદ્રા અને વૈશ્વિક વેપાર પર અસર પાડી શકે છે. વિશ્લેષકોના જણાવ્યાં મુજબ જો તણાવ વધશે તો સોનાના ભાવ નવા રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી શકે છે. જો કે વચ્ચે વચ્ચે પ્રોફિટબુકિંગના કારણે ઉતાર ચડાવ પણ જોવા મળી શકે છે.
