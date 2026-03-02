Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: જે ડર હતો એ જ થયું! આજે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ભડકો, અમદાવાદ-વડોદરા સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ? જાણો

Gold-Silver Price Today: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ભડકી જવાથી ડર સેવાઈ રહ્યો હતો કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ ભડકો જોવા મળી શકે છે અને એવું જ જોવા મળી રહ્યું છે. કારણ કે આજે ભારતીય વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ સોના અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 02, 2026, 09:37 AM IST
  • ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની જોવા મળી રહી છે અસર!
  • વાયદા બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદીના ભાવ ઉછળ્યા
  • સોનું 5000 જ્યારે ચાંદી 9000 રૂપિયા જેટલી ઉછળી

Trending Photos

Gold Rate Today: જે ડર હતો એ જ થયું! આજે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ભડકો, અમદાવાદ-વડોદરા સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ? જાણો

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ભડકી ગયા બાદ હવે ક્રૂડ ઓઈલ, સોના ચાંદી અને અન્ય વસ્તુઓ ઉપર પણ મોટું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે. ભાવમાં બંપર વધારાના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. વીકએન્ડ સમયે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ સોમવારે શેર બજાર અને કોમોડિટી બજારની સ્થિતિ પર બધાની નજર હતી. આજે વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ ધાર્યું હતું એવું જ જોવા મળી રહ્યું છે. સોનું અને ચાંદી બંને લીલા નિશાન સાથે ખુલ્યા છે. 

વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 3.15 ટકાના વધારા સાથે 167217 પર ખુલ્યું. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 2.85 ટકાના વધારા સાથે 290707 રૂપિયાના સ્તરે ખુલી. એટલે કે ખુલતા ભાવમાં સોનામાં લગભગ 5000 રૂપિયાનો અને ચાંદીમાં આશરે 9000 જેટલો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વાયદા બજારના બંધ ભાવ (27 ફેબ્રુઆરી 2026)

  • 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું - 161971 (0.08%)
  • 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 281990 (0.08%)

ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (વાયદા બજાર- 29 જાન્યુઆરી 2026)

  • -  સોનું - 180779     
  • - ચાંદી - 420000

રિટેલ બજારમાં ભાવ

                                     સોનાના ભાવ
શહેરો             24 કેરેટ       22 કેરેટ        18 કેરેટ         ચાંદીનો ભાવ (1કિલો)    
                    
અમદાવાદ      17,314       15871        12987             294900    
વડોદરા          17,314       15871        12987             294900    
સુરત             17,314       15871         12987             294900    
રાજકોટ         17,314       15871        12987              294900    
મુંબઈ            17309        15866        12982              294900    
દિલ્હી            17324        15881        12997              294900    
કોલકાતા        17309        15866        12982              294900    
ચેન્નાઈ            17210       15776        13502               325100    

 

(આંકડાકીય સોર્સ - ગૂડ રિટર્ન વેબસાઈટ) ભાવમાં થોડો ઘણો ફેરફાર હોઈ શકે છે. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
હાલ જે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેના પગલે રોકાણકારોએ હવે જોખમવાળી એસેટ્સની જગ્યાએ ગોલ્ડ જેવા સુરક્ષિત રોકાણમાં વળવાનું નક્કી કર્યું હોય તેવું જણાય છે. જેના કારણે વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું લગભગ 2 ટકા જેટલું ચડ્યું છે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષ વધવાની આશંકાએ ઓઈલ સપ્લાયમાં સંભવિત વિધ્ન, વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓએ બજારમાં ડરનો માહોલ પેદા કર્યો છે જેના કારણે બિલિયનમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. 

રોકાણકારોની નજર હવે પશ્ચિમ એશિયાની દરેક નાની મોટી હલચલ પર છે. કારણ કે કોઈ પણ મોટું સૈન્ય ઘર્ષણ સીધુ કોમોડિટી, શેર બજાર, મુદ્રા અને વૈશ્વિક વેપાર પર અસર પાડી શકે છે. વિશ્લેષકોના જણાવ્યાં મુજબ જો તણાવ વધશે તો સોનાના ભાવ નવા રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી શકે છે. જો કે વચ્ચે વચ્ચે પ્રોફિટબુકિંગના કારણે ઉતાર ચડાવ પણ જોવા મળી શકે છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news