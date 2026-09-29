/Gold Price Today: આજે પણ સોનું-ચાંદી ધડામ, ભાવ ઘટીને ક્યાં પહોંચ્યા? કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો પ્રતિ ગ્રામ ભાવ જાણો

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે એટલે કે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ વળી પાછો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ જોઈએ તો 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 580 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો જ્યારે એક કિલો ચાંદી પણ 1373 રૂપિયા સસ્તી થઈ. વાયદા બજારમાં પણ ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 580 રૂપિયા તૂટીને 147400 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યું જે કાલે ઘટાડા સાથે 147980 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 1373 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 221680 રૂપિયા પર ખુલ્યો જે કાલે 223053 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 29, 2026
સપ્ટેમ્બરમાં ભાવમાં ભારે ઘટાડો
સપ્ટેમ્બરમાં અત્યાર સુધીમાં 28 દિવસમાં સોનું 9 હજાર અને ચાંદી 15 હજાર રૂપિયા સુધી સસ્તી થઈ ચૂકી છે. 31 ઓગસ્ટના રોજ સોનાનો ભાવ 1.56 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ આસપાસ હતો. જે હવે ઘટીને 1.47 લાખ સુધી પહોંચી ગયો છે. એ જ રીતે ચાંદીનો ભાવ 2.37 લાખ રૂપિયાથી ગગડીને 2.22 લાખ આસપાસ પહોંચી ગયો છે.
વાયદા બજારના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર બપોરે એક વાગે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.05 ટકાના ઘટાડા સાથે 146730 રૂપિયાના ભાવે જોવા મળ્યું છે જ્યારે 4 ડિસેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.60 ટકાના ઘટાડા સાથે 226087 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
વિશેષજ્ઞોનું એવું માનવું છે કે હાલ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર ચડાવ રહી શકે છે. જેના કારણોમાં અમેરિકાની કેન્દ્રીય બેંક ફેડરલ રિઝર્વે 3 વર્ષમાં પહેલીવાર વ્યાજ દર વધાર્યા તે છે જેના કારણે સોનાના ભાવ ગગડ્યા છે. જો કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધની તંગ પરિસ્થિતિથી પણ સોનાને સપોર્ટ મળી શકે છે. રોકાણકારો સોનાને સેફ હેવન ગણીને રોકાણ માટે ફરી પસંદ કરી શકે.