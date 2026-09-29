Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Gold Price Today: આજે પણ સોનું-ચાંદી ધડામ, ભાવ ઘટીને ક્યાં પહોંચ્યા? કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો પ્રતિ ગ્રામ ભાવ જાણો

Gold Price Today: આજે પણ સોનું-ચાંદી ધડામ, ભાવ ઘટીને ક્યાં પહોંચ્યા? કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો પ્રતિ ગ્રામ ભાવ જાણો

Gold Rate Today: કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ફરી એકવાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. સપ્ટેમ્બર મહિનો સોના અને ચાંદી માટે ઘટાડાનો માહોલ લાવ્યો હોય તેવું લાગે છે. અત્યાર સુધીમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સોનું 9 હજાર અને ચાંદી 15 હજાર સુધી સસ્તા થઈ ચૂક્યા છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 29, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 01:07 PM IST
Gold Price Today: આજે પણ સોનું-ચાંદી ધડામ, ભાવ ઘટીને ક્યાં પહોંચ્યા? કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો પ્રતિ ગ્રામ ભાવ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસમાં જોડાશે: કોંગ્રેસમાં જોડાવા અંગે અમિત ચાવડાનો સૌથી મોટો ખ
2
3
4
5