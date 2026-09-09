/Gold Rate Today: સોનું અને ચાંદી બંને આજે ઉછળ્યા, ભાવ વધીને કેટલે પહોંચી ગયા? ખાસ ચેક કરો આજનો રેટ

અમેરિકી ડોલરની નબળાઈ અને અમેરિકામાં મોંઘવારીના આંકડા આવતા પહેલા સતત બીજા દિવસે આજે સોનામાં મજબૂતી છે. ઈન્ડિયા બુલિયન્સ એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરટે સોનાનો ભાવ 355 રૂપિયા વધીને 1.53 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે એક કિલો ચાંદીનો ભાવ આજે 1891 રૂપિયા વધીને 2.36 લાખ રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJA પર આજે 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 355 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ભાવ આજે 153432 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યો જે કાલે 153077 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 1891 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ 235717 રૂપિયા પ્રતિ કિલો જોવા મળ્યો જે કાલે 233826 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/RZJNWw0ZdS
— IBJA (@IBJA1919) September 9, 2026
કઈ રીતે નક્કી થાય છે સોનાના ભાવ
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર બપોરે 13.51 વાદે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.54 ટકાના વધારા સાથે 153403 રૂપિયાની સપાટી પર જોવા મળ્યું જ્યારે 4 ડિસેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.54 ટકાના વધારા સાથે 240728 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી.
શહેરો પ્રમાણે અલગ ભાવ કેમ હોય છે?
ભારતના અલગ અલગ શહેરોમાં તમને સોના અને ચાંદીના અલગ અલગ ભાવ જોવા મળી શકે છે. જેના 4 કારણ મુખ્ય ગણાય છે.
ટ્રાન્સપોર્ટ અને સિક્યુરિટી
એક શહેરથી બીજા શહેર સોનું લઈ જવામાં ઈંધણ અને સુરક્ષા ખર્ચો જોડાય છે જેમાં અંતર વધવાના કારણે ભાવ વધે છે.
ખરીદીનું પ્રમાણ
દક્ષિણ ભારતમાં સોનું વધુ વેચાય છે જેના કારણે જ્વેલર્સ મોટા પાયે ખરીદી કરે છે પરંતુ છૂટનો ફાયદો મર્યાદિત રહે છે.
લોકલ જ્વેલરી એસોસિએશન
રાજ્ય અને શહેરના જ્વેલરી એસોસિએશન સ્થાનિક ડિમાન્ડ સપ્લાયના આધારે રેટ નક્કી કરે છે.
જૂનો સ્ટોક અને ખરીદ કિંમત
જ્વેલર્સની ખરીદી રેટ ગ્રાહકોને કેટલી કિંમતે વેચવું એ નક્કી કરે છે.