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Gold Rate Today: સોનું અને ચાંદી બંને આજે ઉછળ્યા, ભાવ વધીને કેટલે પહોંચી ગયા? ખાસ ચેક કરો આજનો રેટ

Gold Price Today: આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં શરૂઆતમાં ઘટાડા બાદ કિંમતી ધાતુઓમાં રિકવરી જોવા મળી અને હવે બંને વધારા સાથે જોવા મળ્યા છે. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 09, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:09 PM IST
Gold Rate Today: સોનું અને ચાંદી બંને આજે ઉછળ્યા, ભાવ વધીને કેટલે પહોંચી ગયા? ખાસ ચેક કરો આજનો રેટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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સોનું અને ચાંદી બંને આજે ઉછળ્યા, ભાવ વધીને કેટલે પહોંચી ગયા? ખાસ ચેક કરો આજનો રેટ
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