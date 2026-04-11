Gold-Silver Rate: એક મહિનામાં સોનું 10000 રૂપિયા અને ચાંદી 32000 રૂપિયા સસ્તા થયા, જાણો યુદ્ધ પછી શું જોવા મળી સ્થિતિ?
Gold-Silver Rate Explainer: અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિમાં સોનું અને ચાંદી સતત ઉતાર ચડાવમાં જોવા મળી રહ્યા છે. હાલ યુદ્ધવિરામની સ્થિતિમાં સોનું ચાંદી ફરીથી ચડ્યા છે. પરંતુ છેલ્લા એક મહિનામાં તથા યુદ્ધથી લઈને અત્યાર સુધીમાં સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા. જો કે છેલ્લા સપ્તાહમાં સોનામાં વધારો જ્યારે ચાંદીમા ઘટાડો નોંધાયો. વિગતવાર જાણો માહિતી.
- યુદ્ધ બાદ સોના ચાંદીમાં ખુબ ઉતાર ચડાવ
- છેલ્લા એક મહિનામાં સોનું 10131 અને ચાંદી 32896 રૂપિયા સસ્તા થયા
- છેલ્લા એક સપ્તાહમાં સોનું ઉછળેલું જોવા મળ્યું. ચાંદી તૂટી.
મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીના જો સોના અને ચાંદીના ભાવ વિશે જાણીએ તો ખબર પડે કે આવી પરિસ્થિતિઓમાં સોના અને ચાંદી જેવી ધાતુઓના ભાવ વધતા હોય છે. કારણ કે તે સુરક્ષિત રોકાણ ગણાય છે. યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓમાં સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધે છે. પરંતુ આ યુદ્ધમાં તો ઉલ્ટું જોવા મળ્યું. યુદ્ધ બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ અને મોટાભાગે ભાવ ઘટતા જોવા મળ્યા. આ સ્થિતિમાં ભાવમાં ઘટાડો કેમ? યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારબાદથી સોના અને ચાંદીની શું સ્થિતિ રહી તથા છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં સોના ચાંદીમાં શું મૂવમેન્ટ જોવા મળી તે પણ જાણો.
યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ શું રહી સ્થિતિ?
મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચે 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના શનિવારથી યુદ્ધ શરૂ થયું. શનિવારે બજાર બંધ હોય એટલે તે પહેલા 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ IBJA પર સોના અને ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 158022 રૂપિયા અને ચાંદી 260667 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી.
લેટેસ્ટ ભાવ
IBJAના 10 એપ્રિલ 2026ના રોજ બંધ થયેલા ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 149703 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 239934 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. અત્રે જણાવવાનું કે એસોસિએશનના ભાવ શનિવારે અને રવિવારે બહાર પડતા નથી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી.
યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ કેટલી થઈ વધઘટ
- સોનું 8319 રૂપિયા સસ્તું થયું
- ચાંદી 20733 રૂપિયા સસ્તી થઈ
છેલ્લા એક મહિનામાં શું ફેરફાર રહ્યો
10 માર્ચના રોજ 24 કેરેટ ગોલ્ડનો ભાવ 160436 રૂપિયા હતો જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 272830 રૂપિયા હતો. ત્યારથી લઈને 10 એપ્રિલના ભાવ જોઈએ તો ચાંદીના ભાવમાં 32896 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. 10 એપ્રિલના રોજ ચાંદીનો ભાવ 239934 રૂપિયા હતો. છેલ્લા એક મહિનામાં સોનાના ભાવમાં 10131 રૂપિયા અને ચાંદીના ભાવમાં 32896 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે.
એક અઠવાડિયામાં ભાવમાં વધારો
6 એપ્રિલના રોજ સોનાનો ભાવ 147891 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સોનાના ભાવમાં 2436 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે શુક્રવારે એટલે કે 10 એપ્રિલના રોજ સાંજે 24 કેરેટ સોનું 150327 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તર પર હતું. જો કે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો ચાંદી 6 એપ્રિલના રોજ 239934 રૂપિયા પર ખુલી હતી જ્યારે 10 એપ્રિલના રોજ 231028 પર બંધ થઈ હતી એટલે કે 8906 રૂપિયા ઘટ્યા.
આ અઠવાડિયે શું રહી શકે ભાવ
ડોલરની સરખામણીએ રૂપિયાની સ્થિતિમાં ઘણો સુધારો થયો છે. કાલે શુક્રવારે એકવાર ફરીથી રૂપિયાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો. એક સમયે ડોલરનો રેટ 95 રૂપિયાના સ્તરને પણ ક્રોસ કરી ગયો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ રૂપિયાએ રિકવરી કરી છે. ઘર આંગણે પણ લગ્નની સીઝન શરૂ થયેલી છે. જેના કારણે ફિઝિકલ ગોલ્ડની માંગણી વધે તેવી શક્યતા છે. ભાવમાં વધારા પાછળ આ પણ એક કારણ છે.
