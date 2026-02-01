Prev
Gold Rate Today: બજેટ પહેલા સોના-ચાંદી ફરી ધડામ, એક ઝટકે ચાંદી 27000 અને સોનું 9000 રૂપિયા સસ્તું થયું, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Rate Today: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે સંસદમાં 9મી વખત બજેટ રજૂ કરી ઈતિહાસ રચશે. બજેટ રજૂ થાય તે પહેલા જ જો કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 01, 2026, 09:41 AM IST

બજેટમાં સોના અને ચાંદી પર જીએસટી વગેરેમાં ઘટાડો કરવાની માંગણી છે. સોનું અને ચાંદી રોકેટ તેજી બાદ શુક્રવારે જે ઊંઘા માથે પછડાયા તેણે બજારમાં ચિંતા વધારી છે. આજે બજેટ રજૂ થવાનું છે અને  તે પહેલા જ સોના અને ચાંદીમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે સોનું અને ચાંદી ભારે ઘટાડા સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. બજેટના કારણે આજે રવિવારે પણ બજારો ખુલ્લા છે. જાણો શું છે સ્થિતિ. 

વાયદા બજારમાં ચાંદીમાં જોરદાર કડાકો
આજે રવિવારે પણ વાયદા બજાર (MCX)માં ટ્રેડિંગ થઈ રહ્યું છે. બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી ફરીથી ગગડ્યા. એક કિલો ચાંદી બજાર ખુલતા જ 27,500 રૂપિયા જેટલી તૂટી. સવારે 9.30 વાગ્યાની છેલ્લી માહિતી મુજબ 5 માર્ચની ડિલિવરીવાળી ચાંદી 9 ટકા તૂટીને 265652 રૂપિયા પર જોવા મળી રહી છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે હજુ તો બે દિવસ પહેલા જ ચાંદીએ 4,20,048 નો નવો લાઈફ ટાઈમ હાઈ બનાવ્યો હતો. પરંતુ બીજા જ દિવસે 1.28 લાખ રૂપિયા તૂટી અને 2,91,922 પર આવી ગઈ. હવે આજે બજેટના દિવસે ચાંદી વળી પાછી જબરદસ્ત તૂટી. 

સોનાની પણ એ જ હાલત
સોનાના હાલ પણ ચાંદી જેવા જ છે. MCX પર છેલ્લી માહિતી (9.30 કલાક) મુજબ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું સોનું 9 ટકા તૂટીને 138634 રૂપિયા પર આવી ગયું છે. હજુ  તો ગુરુવારે જ સોનાએ 1,93,096 રૂપિયાનું ઐતિહાસિક સ્તર પાર કર્યું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ બીજા જ દિવસે 42,247 રૂપિયા તૂટીને 1,50,849 આસપાસ આવી ગયું. જ્યારે આજે બજેટના દિવસે બજાર ખુલ્યું છે અને ખુલતાની સાથે જ ભાવ તૂટ્યા. સોનું 9000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જેટલું તૂટીને 1,43,205 રૂપિયા પર આવી ગયું. 

બજેટના કારણે બજાર ચાલુ
આજે 1 ફેબ્રુઆરી 2026નો દિવસ છે. દેશમાં 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરાય છે. આજે રવિવાર છે છતાં બજેટના કારણે માર્કેટ ચાલુ છે. વાયદા બજારમાં આજે ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી ઊંધા માથે પછડાયા છે. લગ્નગાળામાં ખરીદી કરવા માંગતા લોકો માટે આ એક સારા સમાચાર કહી શકાય. 
 

