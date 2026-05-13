/સોનું અને ચાંદી વધુ મોંઘું થશે! સરકારે રાતોરાત લીધો મોટો નિર્ણય, આજે ઘરેણાંના શેરોમાં મચી શકે છે હલચલ !

Gold Silver News: પીએમ મોદી દ્વારા લોકોને સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કર્યાના બે દિવસ પછી, કેન્દ્ર સરકારે સોના અને ચાંદી પર મોટો નિર્ણય કર્યો છે. આજે શેરબજારમાં દાગીનાના સ્ટોકમાં આની અસર જોવા મળી શકે છે. આજે બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થવાની ધારણા છે.
Gold Silver News: મોદી સરકારે સોના અને ચાંદીની આયાત પર 10 ટકા બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી અને 5 ટકા એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેસ (AIDC) લગાવ્યો છે, જેનાથી અસરકારક આયાત ડ્યુટી 6 ટકાથી વધીને 15 ટકા કરવામાં આવી છે. આ વધારો મંગળવાર રાત્રે અમલમાં આવ્યો. આનો પ્રભાવ આજે શેરબજારમાં દાગીનાના સ્ટોકમાં પણ પડી શકે છે.
આજે બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવ વધવાની ધારણા છે. કેન્દ્ર સરકાર કિંમતી ધાતુઓની વિદેશી ખરીદી પર નિયંત્રણ મૂકવા અને વિદેશી હૂક, ક્લેપ્સ, પિન વગેરે જેવા પ્લેટિનમ અને તેમાંથી બનેલા ઉત્પાદનો પર પણ 10 ટકા ડ્યુટી લાગશે. રિસાયક્લિંગ માટે આવતા ખર્ચિત ઉત્પ્રેરક અથવા રાખ પર પણ 10 ટકા ડ્યુટી લાગશે, જે ચોક્કસ શરતોને આધીન રહેશે. સૂચના અનુસાર, સરકારે 2000, 2018, 2021 અને 2025માં જાહેર કરાયેલા જૂના કસ્ટમ નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે.
જ્વેલરીના શેર પર અસર
ડ્યુટી વધારાથી જ્વેલરી કંપનીઓના શેર પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે. તાજેતરમાં, કસ્ટમ ડ્યુટીમાં વધારાના સટ્ટાકીય અહેવાલોને કારણે ટાઇટન, કલ્યાણ જ્વેલર્સ અને સેન્કો ગોલ્ડ જેવી કંપનીઓના શેરમાં 10 ટકાથી 15 ટકા ઘટાડો થયો છે. આ કંપનીઓની સંયુક્ત માર્કેટ કેપમાં આશરે 50,000 કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
અહેવાલો અનુસાર, ભારતે ગયા નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માં રેકોર્ડ 71.98 બિલિયન ડોલર સોનાની આયાત કરી હતી, જે 6 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 24 ટકા વધુ છે. ચીન પછી ભારત સોનાનો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ગ્રાહક દેશ છે.
પીએમ મોદીની નાગરિકોને એક વર્ષ માટે સોનું ખરીદીમાંથી દૂર રહેવાની અપીલ
તાજેતરમાં, પીએમ મોદીએ નાગરિકોને એક વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાનું ટાળવા, વિદેશ પ્રવાસ મુલતવી રાખવા, રાસાયણિક ખાતરો, વનસ્પતિ તેલનો ઉપયોગ ઘટાડવા અને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એક વર્ષ દરમિયાન નાની બચત પણ આશરે 13 બિલિયન ડોલર વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવી શકે છે.
સોનાની આયાત ઘટાડીને ભારત કેટલું વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવશે?
ભારતમાં સોનાનો વપરાશ ઘટાડવાથી દેશનું વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવી શકાય છે, પરંતુ એક્સપર્ટ આ મુદ્દા પર વિભાજિત છે. જો સોનાની માંગમાં 10 ટકા ઘટાડો થાય, તો કેટલી બચત થઈ શકે છે.
અરુણ સિંહ (ડન અને બ્રેડસ્ટ્રીટ)ના મતે, 10 ટકા ઘટાડો વાર્ષિક આશરે 13 બિલિયન ડોલર વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવી શકે છે. આનાથી ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ GDPના 0.3 ટકા સુધી સુધરી શકે છે. આ દરમિયાન, ડી.કે. શ્રીવાસ્તવ (EY ઇન્ડિયા)ના મતે, સ્થાનિક વપરાશમાં 10 ટકા ઘટાડો ફક્ત 6 બિલિયન ડોલરની બચતમાં પરિણમશે, કારણ કે બધી આયાતનો ઉપયોગ સ્થાનિક વપરાશ માટે થતો નથી.
સુરક્ષિત રોકાણ સોનાની ઓફર હોવા છતાં, વધુ પડતો વપરાશ વિદેશી હૂંડિયામણ અનામત પર તાણ લાવે છે. આયાતમાં વધારો થવાથી દેશમાંથી ડોલરનો નોંધપાત્ર પ્રવાહ બહાર નીકળી જાય છે, જેના કારણે વિદેશી હૂંડિયામણ અનામત ઘટે છે અને ડોલર સામે રૂપિયાના મૂલ્ય પર અસર પડે છે. આનાથી ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) પણ વધે છે.
