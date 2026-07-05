/સોના-ચાંદીમાં ભડકો! એક જ ઝાટકે સોનું 5058 અને ચાંદી 8433 રૂપિયા થઈ મોંઘી, જાણો ક્યાં પહોંચશે ભાવ?

Today Gold Silver Price: આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 146,344 રૂપિયા હતો. આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં 5,058 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
ગઈકાલે, શુક્રવારે અને 4 જુલાઈના રોજ ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 233,858 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. આ અઠવાડિયે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 8,433 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. સોમવારે, સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 141,286 રૂપિયા હતો અને ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 225,425 રૂપિયા હતો.
23 કેરેટ સોનાની કિંમત અને 14 કેરેટ સોનાની કિંમત શું છે?
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભાવ અનુસાર, 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 145,758 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 134,051 રૂપિયા છે, જ્યારે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 109,758 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 85,611 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
સોનાના ભાવનું ભવિષ્ય
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના અહેવાલ મુજબ, બીજા 6 મહિનામાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો ભાવ ઔંસ દીઠ 4,500 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. જો કે, જો પરિસ્થિતિઓ મજબૂત અને સ્પષ્ટ રહેશે, તો ભાવ ઔંસ દીઠ 5,000 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે.
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ અનુસાર, સોનાના ભાવમાં વધારા માટે ત્રણ પરિબળો મહત્વપૂર્ણ રહેશે. પ્રથમ, વૈશ્વિક ઉથલપાથલ ઓછી થવી જોઈએ. વ્યાજ દરમાં વધારાની આશંકા બદલવી જોઈએ. વધુમાં, લાંબા ગાળાના રોકાણકારોની ભાગીદારી વધવી જોઈએ. જો આવું થાય, તો સોનાના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. આ વર્ષે આર્થિક વિકાસ દર 2.9 ટકા, જ્યારે યુએસ વિકાસ દર 2.1 ટકા હોઈ શકે છે. સોનાનું બજાર પણ આ આંકડાઓ પર નજીકથી નજર રાખશે.
રિપોર્ટ મુજબ, બે બાબતો પર નજર રાખવી જોઈએ
પહેલી સેન્ટ્રલ બેંક અને બીજી ભારત. ભારત બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું સોનાનું બજાર છે, જેની ચોખ્ખી વાર્ષિક માંગ 800 ટન છે. એપ્રિલમાં, કેન્દ્ર સરકારે સોના પરની આયાત ડ્યુટી 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી હતી. કાઉન્સિલ માને છે કે આયાત ડ્યુટીમાં વધારાને કારણે, બાર અને સિક્કાની માંગ 50થી 60 ટન ઘટી શકે છે, જેમાં વાર્ષિક 10 ટકાનો ઘટાડો થશે.
ડોલરનું મજબૂત થવું અને વધતા દર સોના બજાર માટે સારા સમાચાર નથી. કાઉન્સિલનું કહેવું છે કે જો સોનાના ભાવ વર્તમાન દરોની તુલનામાં 10 ટકાથી 15 ટકા ઘટશે, તો ખરીદીની સંભાવના અચાનક વધી જશે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.