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સોના-ચાંદીમાં ભડકો! એક જ ઝાટકે સોનું 5058 અને ચાંદી 8433 રૂપિયા થઈ મોંઘી, જાણો ક્યાં પહોંચશે ભાવ?

Today Gold Silver Price: આ અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 5058 રૂપિયાનો વધારો થયો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 8433 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 05, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:59 AM IST
સોના-ચાંદીમાં ભડકો! એક જ ઝાટકે સોનું 5058 અને ચાંદી 8433 રૂપિયા થઈ મોંઘી, જાણો ક્યાં પહોંચશે ભાવ?
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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