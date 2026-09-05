/Gold Price: 10 દિવસમાં સોનું 7000 અને ચાંદી 10000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, ખરીદવા માટે યોગ્ય સમય? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ અને અમેરિકામાં વ્યાજ દર વધવાની સંભાવના વચ્ચે છેલ્લા 10 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં ખુબ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના આંકડા મુજબ આ અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. આ ઘટાડા બાદ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન સોનાના ભાવ 4500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદી 8000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી વધુ તૂટી. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આ અઠવાડિયે 4694 રૂપિયા ઘટીને 1,54,884 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો. જે અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં 1,59,578 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. જ્યારે છેલ્લા 10 દિવસમાં સોનું 7000થી વધુ તૂટ્યું.
10 દિવસમાં સોનું 7000થી વધુ તૂટ્યું
છેલ્લા 10 દિવસની વાત કરીએ તો IBJAના આંકડા મુજબ 24 ઓગસ્ટના રોજ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 162603 રૂપિયા હતો પરંતુ 4 સપ્ટેમ્બરે સોનું 154884 રૂપિયે ક્લોઝ થયું એટલે કે સોનાના ભાવમાં છેલ્લા 10 દિવસમાં 7719 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો.
જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીનો ભાવ છેલ્લા 10 દિવસમાં 10877 રૂપિયા જેટલો તૂટ્યો. 24 ઓગસ્ટના રોજ ભાવ 246333 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો જે 4 સપ્ટેમ્બરે 235456 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડાનું કારણ?
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં હાલમાં આવેલા આ કડાકાનું કારણ ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી મોંઘવારીને કંટ્રોલ કરવા માટે વ્યાજ દર વધારવાના સંકેત અપાયા બાદ કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ વધી ગયું છે. સોના અને ચાંદી પર કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યાજ કે રિટર્ન ન મળતું હોવાના કારણે વ્યાજ દર વધવાની સંભાવનાથી રોકાણકારો બોન્ડ જેવા સુરક્ષિત રિટર્નવાળા વિકલ્પ તરફ વળવા લાગે છે.
ડોલર મજબૂત હોવાના કારણે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ડોલરમાં નક્કી થતા સોના અને ચાંદી જેવા અન્ય અસેટ્સ મોંઘા થાય છે. જેનાથી ડિમાન્ડ ઘટે છે. મિડલ ઈસ્ટમાં અમરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલતા સંઘર્ષના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 90 ડોર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચી ગયા છે. એનર્જીના વધતા ભાવથી ગ્લોબલ લેવલ પર મોંઘવારી વધવાનું જોખમ ફરીથી વધ્યું છે. જેણે કેન્દ્રીય બેંકના વ્યાજ દરો ઊંચા રાખવાની ધારણાને મજબૂત કરી છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ
પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજકુમાર જૈને સોનામાં રોકાણની સંભાવનાઓને લઈને ઊભા થયેલા સવાલ પર કહ્યું કે પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં 5 ટકાથી 15 ટકા ભાગ સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓનો રાખો. તેનાથી તમારા પોર્ટફોલિયોને ઈક્વિટીની સ્થિરતાથી સેફ્ટી મળશે. એક સાથે પૈસા લગાવવાની જગ્યાએ સીપ કે દરેક મોટા કડાકા પર થોડા થોડા પ્રમાણમાં ખરીદી કરવી જોઈએ. તેનાથી તમારું કોસ્ટિંગનું એવરેજ સારું થશે. ફિઝિકલ ગોલ્ડ કે જ્વેલરી ખરીદવાથી બચો. કારણ કે તેમાં 3 ટકા જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જથી નુકસાન થાય છે. તેની જગ્યાએ ગોલ્ડ ઈટીએફમાં રોકાણ કરી શકો છો.
(Disclaimer: સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ જોખમને આધીન છે આથી જો તમે રોકાણ કરવા માંગતા હોવ તો રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)