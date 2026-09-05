Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Gold Price: 10 દિવસમાં સોનું 7000 અને ચાંદી 10000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, ખરીદવા માટે યોગ્ય સમય? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Gold Price: 10 દિવસમાં સોનું 7000 અને ચાંદી 10000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, ખરીદવા માટે યોગ્ય સમય? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Gold Silver Rate: સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા 10  દિવસમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. IBJAના રેટેસ્ટ જોઈએ તો સોનું છેલ્લા 10 દિવસમાં 7000થી વધુ અને ચાંદી 10000 જેટલી તૂટી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 05, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 03:33 PM IST
Gold Price: 10 દિવસમાં સોનું 7000 અને ચાંદી 10000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, ખરીદવા માટે યોગ્ય સમય? જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કરોડોના લોન કૌભાંડનો પર્દાફાશ: 20 બોગસ કંપનીઓ બનાવી બેંકોને ચૂનો લગાવનાર મહાઠગ નિલેશ
2
3
4
5