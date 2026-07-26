/સોનું થયું સસ્તું તો ચાંદીમાં મોટો ધડાકો, 20 જ દિવસમાં કિંમતો એટલી ઘટી કે જાણીને ચોંકી જશો!

Gold Silver Price: છેલ્લા 20 દિવસમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનના અહેવાલ મુજબ, 6 જુલાઈ, 2026ના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 145,512 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 24 જુલાઈ, 2026ના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 142,757 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. છેલ્લા 20 દિવસમાં સોનાના ભાવ 2,755 રૂપિયા ઘટ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો છે.
ચાંદીના ભાવમાં 12,256 રૂપિયાનો ઘટાડો
આ 20 દિવસમાં ચાંદીના ભાવ 12,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા છે. 6 જુલાઈના રોજ, 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 231,812 રૂપિયા હતો, જે હવે ઘટીને 219,556 રૂપિયા થઈ ગયો છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરો અનુસાર, ચાંદીના ભાવ 12,256 રૂપિયા ઘટ્યા છે.
24 થી 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ શું છે?
24 જુલાઈના રોજ, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 142757 રૂપિયા હતો. 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ 142185 રૂપિયા, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 130765 રૂપિયા, 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 107068 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 83513 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. એ નોંધવું જોઈએ કે ભારતીય બુલિયન અને ચાંદી સંગઠન શનિવાર અને રવિવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ જાહેર કરતું નથી.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કેમ ઘટાડો થઈ રહ્યો છે?
યુદ્ધ શરૂ થયા પછી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ફુગાવો વધી રહ્યો છે. આ વધતી ફુગાવાની સોના અને ચાંદીના બજારો પર નકારાત્મક અસર પડી રહી છે.
વધુમાં, ડોલર ઇન્ડેક્સમાં વધારાથી સોના બજાર પર પણ અસર પડી છે. રોકાણકારો સોના કરતાં ડોલરમાં રોકાણને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. ત્રીજું કારણ વ્યાજ દરમાં વધારાની સંભાવના છે. વધતા ફુગાવાને કારણે આગામી દિવસોમાં વ્યાજ દરમાં વધારાની શક્યતા નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે. આ પરિબળોને કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.