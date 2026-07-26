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સોનું થયું સસ્તું તો ચાંદીમાં મોટો ધડાકો, 20 જ દિવસમાં કિંમતો એટલી ઘટી કે જાણીને ચોંકી જશો!

Gold Silver Price: છેલ્લા 20 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેમાં દર 10 ગ્રામ દીઠ 2,755 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:04 PM IST
સોનું થયું સસ્તું તો ચાંદીમાં મોટો ધડાકો, 20 જ દિવસમાં કિંમતો એટલી ઘટી કે જાણીને ચોંકી જશો!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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