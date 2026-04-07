Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ખુલતાની સાથે લાલ નિશાન પર જોવા મળ્યા હતા જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ આજે ઘટાડા સાથે ભાવ ખુલ્યા છે. જો તમે પણ ખરીદી કરવાનું વિચારતા હોવ તો ભાવ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 07, 2026, 12:58 PM IST
  • આજે IBJA પર સોનું 1410 રૂપિયા અને ચાંદી 2608 રૂપિયા તૂટી.
  • વાયદા બજાર MCX ઉપર પણ સોનું-ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા. 
  • વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 30858 અને ચાંદી 187101 રૂપિયા સસ્તી. 

Gold Rate Today: સોના-ચાંદીમાં આજે કડાકો, ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 30000 અને ચાંદી 1.87 લાખ સસ્તા થયા, જાણો આજનો રેટ

આજે 7 એપ્રિલના દિવસે સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. સોનામાં વર્ષની શરૂઆતમાં તેજી જોવા મળી હતી પણ પછી ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સોનું અને ચાંદી બંને ગગડ્યા અને એમાં પણ ફેબ્રુઆરીથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ છેડાઈ જતા સોનું ચાંદી સતત ઘટતા જોવા મળ્યા છે. IBJA અને MCX માં આજે સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે. જાણો આજનો  ભાવ. 

સોના અને ચાંદીનો આજનો ભાવ
IBJAના આજના ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું શુદ્ધ સોનું આજે 1410 રૂપિયા તૂટીને 147489 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું છે. જે કાલે 148899 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 2608 રૂપિયા તૂટીને 231435 પ્રતિ કિલો જોવા મળી છે. જે કાલે 234043 પર ક્લોઝ થઈ હતી. 

અત્રે ખાસ નોંધનીય છે કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. તથા ભાવ દિવસમાં બેવાર સવારે અને સાંજે એમ જાહેર થાય છે. શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં વધઘટ હોઈ શકે છે. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

— IBJA (@IBJA1919) April 7, 2026

ઓલટાઈમ હાઈથી ભાવ કેટલો ઓછો
સોનાનો ઓલટાઈમ ભાવ 29 જાન્યુઆરીએ 176121 રૂપિયા હતો. એટલે એ રીતે જોઈએ તો આજના ભાવની સાથે સરખાવીએ તો 28632 રૂપિયા હજુ પણ સસ્તું છે સોનું. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ તે જ સમય દરમિયાન 385933 પર પહોંચ્યો હતો જે અત્યારના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો 154498 રૂપિયા ચાંદી હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી સસ્તી છે. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર અત્યારે 12.45 PM પર 10 ગ્રામ વાયદાનું સોનું 0.04 ટકા તૂટીને 149921 પર જોવા મળી રહ્યું છે જ્યારે એક કિલો વાયદાવાળી ચાંદી 0.21 ટકાના ઘટાડા સાથે 232899 પર જોવા મળી રહી છે. 

વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા?
MCX પર સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ 180779 રૂપિયા છે. જેને આજના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો સોનું હજું પણ 30858 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ એ જ સમય દરમિયાન 420000 રૂપિયા હતો જે અત્યારના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો 187101 રૂપિયા સસ્તી છે. 
 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

