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Gold Crash Alert! હજુ તો માત્ર ₹34000 ઘટ્યું, શું 37% સસ્તું થશે સોનું ? WGCની મોટી ચેતવણી

Gold Crash Prediction: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે સોનાના ઘટતા ભાવ અંગે તેના અહેવાલમાં એક નવી ચેતવણી જાહેર કરી છે. WGCએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે સોનામાં જાન્યુઆરી 2026ના દરથી 37 ટકા સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, જો કે તેમણે એ પણ નોંધ્યું છે કે જાપાનીઝ યેન ઘટતા ભાવ માટે નોંધપાત્ર ટેકો તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:35 PM IST
Gold Crash Alert! હજુ તો માત્ર ₹34000 ઘટ્યું, શું 37% સસ્તું થશે સોનું ? WGCની મોટી ચેતવણી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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