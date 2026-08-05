/Gold Crash Alert! હજુ તો માત્ર ₹34000 ઘટ્યું, શું 37% સસ્તું થશે સોનું ? WGCની મોટી ચેતવણી

Gold Crash Prediction: ઈરાન યુદ્ધે આ વર્ષે સોનાના ભાવ પર અસર કરી છે. 29 જાન્યુઆરીએ 1.76 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચેલા સોનાના ભાવ આજે ઘટીને 1.42 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા છે. સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો યુદ્ધ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવને કારણે થયો હતો, પરંતુ આ વલણ અહીં અટકવાનું નથી.
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે સોનાના ભાવ અંગેનો પોતાનો અહેવાલ શેર કર્યો છે. આ અહેવાલ મુજબ, સોનાના ભાવમાં વધુ ઘટાડો થઈ શકે છે. લેટેસ્ટ WGC રિપોર્ટ અનુસાર, સોનાના ભાવ જાન્યુઆરી 2026ના દરથી 37 ટકા ઘટી શકે છે. સ્થાનિક બજારમાં, જાન્યુઆરીથી સોનું 34,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તું થયું છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલનો આ અહેવાલ સોનું ખરીદવાની યોજના બનાવી રહેલા લોકો અથવા ભવ્ય લગ્નનો અનુભવ કરી રહેલા લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
સોનાના દર અંગે WGCની ચેતવણી શું છે?
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ (WGC)એ તેના અહેવાલમાં ચેતવણી આપી છે કે જો સોનું 3,857 ડોલર પ્રતિ ઔંસના મુખ્ય સપોર્ટ લેવલથી નીચે જાય છે, તો તેનું આગામી લક્ષ્ય 3,500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ હશે, જે જાન્યુઆરી 2026ના તેના હાઈ લેવલથી આશરે 37 ટકા ઘટાડો દર્શાવે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સોનામાં આ ઘટાડો તેના અગાઉના મુખ્ય કરેક્શન સાથે સુસંગત હશે અને આ લેવલ બજાર માટે મજબૂત સપોર્ટ (ફ્લોર) સાબિત થઈ શકે છે.
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના અહેવાલના મુખ્ય મુદ્દાઓ
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે સોનાના ભાવમાં 37%થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો ભાવ $3,857 પ્રતિ ઔંસના સપોર્ટ લેવલને તોડે છે, તો તેના ભાવમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળી શકે છે. આ સંદર્ભમાં, WGCએ સોના માટે આગામી સપોર્ટ સ્તર $3,500 પ્રતિ ઔંસ નક્કી કર્યું છે.
જાન્યુઆરીમાં સોનાના ભાવ $5,070.21 પ્રતિ ઔંસ હતા, જે તેના સર્વકાલીન હાઈ લેવલથી લગભગ 37% ઘટ્યા હોત. આજની તારીખે, હાજર સોનાના ભાવ 5 ઓગસ્ટના રોજ $5,595.51 પ્રતિ ઔંસના 52 અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી ઘટીને $4,127.96 પ્રતિ ઔંસ થયા છે. લંડન બુલિયન માર્કેટ એસોસિએશનના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સોનામાં 7.8%નો ઘટાડો થયો છે.
ડોલર કરી શકે છે સોના સાથે ખેલ
સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થવાનું વલણ શરૂ થઈ શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જો સોનું આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 3,943 ડોલરના સ્તરને તોડે છે, તો ઘટાડાનો એક નવો તબક્કો શરૂ થશે. જો સોનું $3,857 ના સ્તરને તોડે છે, તો તેનું આગામી સ્તર $3,500 હશે.
શું જાપાનીઝ યેન સોનાને ટેકો આપશે?
સોના પરના આ અહેવાલે રોકાણકારોને ચેતવણી આપી છે. સોનાને સ્થિર કરવામાં ચલણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. યુએસ ડોલર અને જાપાનીઝ યેન સોનાના ઘટાડાને નોંધપાત્ર ટેકો આપી શકે છે. તેના અહેવાલમાં, વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલે જણાવ્યું હતું કે જો યેન ફરીથી મજબૂત થાય છે અને ડોલર નબળો પડે છે, તો સોનાને પુનઃપ્રાપ્ત થવાની તક મળશે.
આ દરમિયાન, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના નિર્ણયો પણ સોનાને ટેકો આપી શકે છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે તાજેતરમાં વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. જો ફેડ વ્યાજ દર સ્થિર રાખે છે, તો ડોલર નબળો પડશે, જે સંભવિત રીતે સોનાને ટેકો આપશે. વર્તમાન વૈશ્વિક ભૂરાજકીય વાતાવરણને જોતાં, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કરતું હોય તેવું લાગતું નથી. જો વ્યાજ દર વધે છે, તો સોના પર વધુ દબાણ આવી શકે છે.
ઈરાન-યુએસ યુદ્ધ પર ટકી છે સોનાની ગતિ
જ્યારે યુએસ-ઈરાન ડીલની આશા વધી છે, ત્યારે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે સંમત થાય છે. જો આવું થાય છે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટશે, જેનાથી ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવાનું સરળ બનશે અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારા અંગેની ચિંતાઓ ઓછી થશે. જો વ્યાજ દરો યથાવત રહેશે, તો સોનામાં વધુ વ્યાજ આકર્ષિત થશે, જેનાથી ભાવને ટેકો મળશે. એકંદરે, સમગ્ર રમત ઈરાન યુદ્ધના પરિણામ પર નિર્ભર રહેશે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.