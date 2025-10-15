Prev
Gold Rate Today: ધનતેરસ પહેલા સોનાએ રચ્યો નવો ઈતિહાસ, ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું, તેજીના કારણો જાણો

Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં આજે પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવ વધ્યા છે જ્યારે રિટેલ બજારમાં ચાંદીની ચમક ફિક્કી પડી છે. જો તમે ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરતા હોવ તો ફટાફટ રેટ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 15, 2025, 12:59 PM IST

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર બુધવારે સોનાના ભાવમાં નવો રેકોર્ડ સ્તર 1.27 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10  ગ્રામ ભાવ જોવા મળ્યો. આ ઉછાળો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં તેજી અને અમેરિકા-ચીન વચ્ચે વધતી ટ્રેડ વોર વચ્ચે આવ્યો છે. આ સાથે જ રોકાણકારોને આશા છે કે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ (Fed) આવનારા મહિનાઓમાં વ્યાજ દર ઘટાડી શકે છે. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
સવારે એમસીએક્સ પર સોનું 0.52% વધારીને ₹1,26,915 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યો, જ્યારે છેલ્લો બંધ ભાવ ₹1,26,256 હતો. દિવસમાં સોનાએ ₹1,27,500 પ્રતિ 10 ગ્રામનો નવો ઉચ્ચ સ્તર સ્પર્શી લીધો. જ્યારે ચાંદીનો  ભાવ 0.18% વધીને ₹1,59,800 પ્રતિ કિલો પર ખુલ્યો અને ₹1,61,418 સુધી પહોંચ્યો. સવારે 9:10 વાગે MCX પર સોનું ₹579 રૂપિયા એટલે કે 0.46% વધીને ₹1,26,835 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર હતો, જ્યારે ચાંદી ₹829 (0.52%) વધીને ₹1,60,333 પ્રતિ કિલો પર જોવા મળી હતી. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો  ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 640 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 126792 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે સાંજે 126152 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવ 1633 રૂપિયા ઘટીને 176467 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે, જે અગાઉ લાસ્ટ સેશનમાં 178100 પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

ગ્લોબલ માર્કેટમાં કયા ભાવ પર વેચાઈ રહ્યું છે સોનું
વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનાના ભાવ રેકોર્ડ નજીક છે. સ્પોટ ગોલ્ડ  0.4% વધીને $4,155.99 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું. જ્યારે અમેરિકી ડિસેમ્બર વાયદા સોનું 0.3% વધીને $4,174.30 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં (YTD) સોનું 55 ટકા વધી ચૂક્યું છે અને મંગળવારે 4,179.48 ડોલરનો રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તર બનાવ્યો. 

સોનામાં તેજીના મુખ્ય કારણો

- અમેરિકી ફેડની વ્યાજ દરમાં કાપની અપેક્ષા

- કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા મોટા પાયે સોનું ખરીદવું

- ડોલર પર નિર્ભરતા ઘટાડવાની પ્રવૃત્તિ

- ગોલ્ડ ETF માં મજબૂત રોકાણ

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

 

