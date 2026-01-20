સોના-ચાંદીના ભાવમાં ફરી ભડકો ! સોનું 1.50 લાખને પાર, તો ચાંદીમાં પણ મોટો વધારો, જાણો આજનો MCX પર ભાવ
Today Gold Silver Price: મંગળવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો આવ્યો. સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.50 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગયું, જ્યારે ચાંદી 17000 રૂપિયા મોંઘી થઈ છે.
Trending Photos
Today Gold Silver Price: સોનાનો ભાવ પણ 1.50 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગયો છે. મંગળવારે MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો છે. ફેબ્રુઆરી ડિલિવરી સોનું બપોરે 2.30 વાગ્યે પ્રતિ 10 ગ્રામ 4300 રૂપિયાથી વધુ વધ્યું, જે 1.50 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે. આ સમય સુધીમાં, સોનાના ભાવ 3 ટકાથી વધુ વધ્યા હતા. મંગળવારે ચાંદી પણ ચમકી. માર્ચ ડિલિવરી ચાંદી 17500 રૂપિયાથી વધુ વધીને પ્રતિ કિલો 3.27 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગઈ. મંગળવારે બપોર સુધીમાં, તે 5 ટકાથી વધુ વધી ગઈ હતી.
વિશ્વભરમાં અનિશ્ચિતતામાં વધારો
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો અમેરિકા અને યુરોપ વચ્ચે સંભવિત વેપાર યુદ્ધના વધતા ભયને કારણે છે. આ ભય રોકાણકારોને સલામત સંપત્તિ તરફ આકર્ષિત કરે છે. આ ઉછાળો યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ટેરિફની ધમકી આપ્યા પછી આવ્યો. યુરોપિયન દેશોએ ગ્રીનલેન્ડ હસ્તગત કરવાના ટ્રમ્પના પ્રસ્તાવનો વિરોધ કર્યો. આ વિરોધને કારણે ટ્રમ્પે ટેરિફની ધમકી આપી. આ ઘટનાક્રમથી વિશ્વભરમાં અનિશ્ચિતતામાં વધારો થયો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શું પરિસ્થિતિ છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, એશિયન ટ્રેડિંગ દરમિયાન COMEX ચાંદીના ભાવ 94.74 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસના નવા ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યા. સોનાનો ભાવ પણ 4,670 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસના રેકોર્ડ સ્તરની નજીક રહ્યો. AFP અનુસાર, એશિયન ટ્રેડિંગમાં ચાંદી 94.73 ડોલર પર પહોંચી ગઈ, જ્યારે સોનાના ભાવ તેમના રેકોર્ડ શિખરથી થોડા નીચે રહ્યા. વૈશ્વિક બજારોમાં જોખમ ટાળવાની ટેવ વધુ તીવ્ર બની છે.
શું ભાવ વધુ વધશે?
ભવિષ્યની ગતિવિધિ વિશે બોલતા, એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે કિંમતી ધાતુઓ નોંધપાત્ર અસ્થિરતા અનુભવી રહી છે, પરંતુ તે મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા છે. ચાંદી 84 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસના મુખ્ય સપોર્ટ સ્તરને જાળવી રાખે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે સોનું 4,440 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઔંસના સપોર્ટ સ્તરને જાળવી રાખે તેવી શક્યતા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે