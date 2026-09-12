/સોનું 2700 રૂપિયા અને ચાંદી 10,000 રૂપિયા સસ્તી, જાણો અચાનક ભાવમાં કેમ થયો ઘટાડો

સોના અને ચાંદીની ખરીદી કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે આજ એટલે કે 12 સપ્ટેમ્બર 2026નો દિવસ મહત્વનો છે. આજે સોની બજારમાં સોનાના ભાવમાં 2700 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 10,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. હવે દેશના અલગ-અલગ શહેરોના સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ સામે આવ્યા છે.
આજે દેશમાં શું છે સોનાનો ભાવ?
આજે દેશમાં 24 કેરેટ સોનાો ભાવ 1,55,900 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આશરે 1.42 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. પરંતુ અલગ-અલગ શહેરોમાં સ્થાનિક બજાર પ્રમાણે ભાવમાં અંતર હોઈ શકે છે.
ચાંદીની શું છે કિંમત?
સોનાની સાથે ચાંદીની કિંમતમાં પણ તાજેતરમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે. કાલ સુધી જે ભાવ 244600 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો તે આજે બદલાયો છે. 12 સપ્ટેમ્બરે દેશમાં ચાંદીની કિંમત 10 હજાર પ્રતિ કિલોગ્રામ ઘટી 234600 રૂપિયા પ્રતિ કિલો રહી ગઈ છે.
વૈશ્વિક માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે?
રસપ્રદ વાત છે કે ઘરેલું બજારમાં ઘટાડા વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં મજબૂતી જોવા મળી. શુક્રવારે સ્પોટ ગોલ્ડમાં આશરે 1 ટકાનો વધારો થયો હતો.
શું અત્યારે સોનું ખરીદવું યોગ્ય છે?
જો તમે લગ્ન, તહેવાર કે કોઈ જરૂરી કામ માટે સોનું ખરીદવાના છો તો માત્ર એક દિવસનો ઘટાડો જોઈ નિર્ણય કરવો યોગ્ય નથી. સોનાની કિંમતો પર અમેરિકી વ્યાજદર, ડોલર, રૂપિયાની કિંમત, કાચુ તેલ, મોંઘવારી અને દુનિયામાં ચાલી રહેલા તણાવની અસર પડે છે. તેથી આવનાર દિવસોમાં કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ રહી શકે છે. જો જ્વેલરી ખરીદવી છે તો 22 કેરેટનો ભાવ જોવો યોગ્ય રહેશે. તો રોકાણ માટે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ અને Gold ETF જોઈ શકાય છે.
સોનું ખરીદવા સમયે આ વાતનું રાખો ધ્યાન
સોનાનો ભાવ તમે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો, જરૂરી નથી કે જ્વેલરી ખરીદવા સમયે તમારે એટલી ચુકવણી કરવી પડશે. જ્વેલરીના મામલામાં જીએસટી, મેકિંગ ચાર્જ અને એક્સ્ટ્રા ફી સામેલ થાય છે.