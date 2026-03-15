સોનાના ભાવમાં કડાકો, 1.60 લાખથી નીચે આવ્યું ગોલ્ડ; જાણો હવે ભાવ વધશે કે ઘટશે? શું કહે છે નિષ્ણાતો
- મજબૂત ડોલર અને અમેરિકી બોન્ડ યીલ્ડના કારણે સોનામાં સતત બીજા અઠવાડિયે ઘટાડો
- આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ છતાં સોનું કેમ ઘટી રહ્યું છે?
- સોનામાં પ્રોફિટ બુકિંગ કે મંદીના સંકેત? જાણો નિષ્ણાતોનો આગામી ટાર્ગેટ
Gold Price Today: દેશમાં સોનાના ભાવમાં હાલના દિવસોમાં સામાન્ય નરમાઈ જોવા મળી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વધતી જતી અસ્થિરતા અને મજબૂત ડોલર વચ્ચે ભારતમાં સોનું ફરી એકવાર 1.60 લાખ રૂપિયાથી નીચે આવી ગયું છે. શુક્રવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનું નજીવા ઘટાડા સાથે 1,58,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. આ સતત બીજું અઠવાડિયું છે જ્યારે સોનાના ભાવ પર ઘટાડો જોવા મળ્યો હોય.
વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનાની ચાલ ધીમી દેખાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે COMEX પર સોનાની કિંમત લગભગ 5,120 ડોલર પ્રતિ ઔંસની આસપાસ છે. વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે, મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ, ખાસ કરીને અમેરિકા, ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા સંઘર્ષે વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા વધારી દીધી છે. સામાન્ય રીતે આવી સ્થિતિમાં સોનાના ભાવ વધતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે મજબૂત ડોલર અને વધતી જતી બોન્ડ યીલ્ડને કારણે સોનાની તેજી અટકી ગઈ છે.
અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના હાલના નિવેદને પણ બજારની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, અમેરિકાએ ઈરાન પરના હુમલા પહેલા કરતા વધુ તેજ કરી દીધા છે, જે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે આ સંઘર્ષ જલ્દી ખતમ થવાનો નથી. આ ટકરાવની અસર ઊર્જા બજાર પર પણ પડી રહી છે અને કાચા તેલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેનાથી વૈશ્વિક મોંઘવારી અંગેની ચિંતા વધી છે.
શું કહે છે નિષ્ણાતો?
બ્રોકરેજ ફર્મ ચોઈસ બ્રોકિંગના કોમોડિટી અને કરન્સી એનાલિસ્ટ આમિર મકદા અનુસાર, સોનાના ભાવમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ અમેરિકી ડોલરની મજબૂતી અને ટ્રેઝરી બોન્ડ યીલ્ડમાં થયેલો વધારો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, અમેરિકી બોન્ડ યીલ્ડ લગભગ 4.27% સુધી પહોંચી ગઈ છે, જેના કારણે રોકાણકારો સુરક્ષિત વ્યાજ આપતા વિકલ્પો તરફ વળી રહ્યા છે અને સોના પર દબાણ પડી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં આગામી કેટલાક સત્રોમાં સોનામાં નરમાઈ ચાલુ રહી શકે છે.
ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણ
ટેકનિકલ નજરે પણ હાલમાં સોનામાં કોઈ મોટી તેજીના સંકેતો દેખાતા નથી. જો કે, કિંમત હજુ પણ તેના મહત્વના 'મૂવિંગ એવરેજ'થી ઉપર છે, તેથી લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડને સંપૂર્ણપણે કમજોર ગણી શકાય નહીં. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, ટ્રેડર્સ હાલમાં ‘સેલ ઓન રાઇઝ’ (ભાવ વધે ત્યારે વેચવાની) રણનીતિ અપનાવી શકે છે.
જ્યારે Enrich Moneyના સીઈઓ પોનમુડી આરનું માનવું છે કે, જો સોનું 1,58,000 રૂપિયાની ઉપર રહે છે, તો તેમાં ફરીથી તેજી જોવા મળી શકે છે અને કિંમત 1,62,000 રૂપિયાથી 1,65,000 રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે. જો અનુકૂળ માહોલ સર્જાય તો તે 1,68,000 રૂપિયાથી 1,70,000 રૂપિયા સુધી પણ પહોંચી શકે છે. પરંતુ, જો કિંમત 1,57,000ની નીચે સરકે છે, તો ઘટાડો ઝડપી બની શકે છે અને ભાવ 1,55,000 રૂપિયાથી 1,50,000 રૂપિયાના સપોર્ટ ઝોન સુધી જઈ શકે છે. તેથી હાલમાં રોકાણકારોને બજારની દિશા પર નજર રાખીને સાવધાનીપૂર્વક રોકાણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
