Gold Rate Today: બજાર ખુલતા જ સોનું ધડામ થયું; એક ઝટકે ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓના પગલે સતત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ગત સપ્તાહની તેજી બાદ આજે ફરી ભાવ ધડામ થતા જોવા મળ્યા છે. વાયદા બજારમાં સોનું 1 ટકાથી વધુ તૂટ્યું છે જ્યારે ચાંદી લગભગ 2 ટકા જેટલી તૂટી છે.
- નવા સપ્તાહના પહેલા દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં કડાકો
- ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો નોંધાયો, જ્યારે કિંમતી ધાતુઓ ગગડી
- વાયદા બજારમાં સોનું 1 ટકો ્ને ચાંદી 1.79 ટકા જેટલા તૂટ્યા
સોના અને ચાંદીમાં ગત સપ્તાહે તેજી જોવા મળ્યા બાદ આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે ભાવમાં અચાનક ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. મજબૂત અમેરિકી ડોલર અને વેસ્ટ એશિયામાં વધતી અનિશ્ચિતતાઓને પગલે રોકાણકારો સતર્ક બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. ભારતીય વાયદા બજારમાં પણ સોનું અને ચાંદી ખુલતાની સાથે જ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા.
વાયદા બજારમાં આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે બજાર ખુલતાની સાથે સોનું અને ચાંદી તૂટતા જોવા મળ્યા. હાલ 9.35 AMનો ભાવ જોઈએ તો 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.01 ટકા તૂટીને 153051 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.79 ટકા ગગડીને 252552 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે. અચાનક ભાવમાં કડાકો કેમ આવ્યો તેના કારણો પણ સમજીએ.
અચાનક કેમ ભાવ તૂટ્યા
રવિવારે અખાત્રીજ હતી અને ત્યારબાદ સોના અને ચાંદીમાં ભારે અફરાતફરી જોવા મળી રહી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની જંગ ફક્ત ઓઈલ અને ગેસના ભાવ જ નહીં પરંતુ સોના ચાંદીના ભાવને પણ પોતાની આંગળી પર નચાવી રહ્યા છે. આ જંગ બાદ જમ જેમ ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવી રહી છે તેમ તેમ સોનું ચાંદી ગગડી રહ્યા છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરી બંધ થવાની અસર પણ જોવા મળી છે.
અનેક સપ્તાહ બાદ જોવા મળેલી તેજી બાદ આ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વિશ્લેષકોના જણાવ્યાં મુજબ નફાવસૂલી અને બદલાતા માઈક્રો સંકેત તેની પાછળ જવાબદાર છે. ઈરાન અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વિશે પાછો તણાવ વધી ગયો છે. હંગામી યુદ્ધવિરામ પર દબાણ આવ્યું છે અને શિપિંગ પર પ્રતિબંધો ચાલુ છે. એશિયાઈ બજારમાં ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો જ્યારે અમેરિકી ડોલર હાલના નીચલા સ્તરથી ઉપર આવ્યો.
મજબૂત ડોલરથી કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ પડે છે. કારણ કે અન્ય મુદ્રાઓના રોકાણકારો માટે તે મોંઘો થાય છે. જો કે તણાવ વધવા છતાં બજારની પ્રતિક્રિયા સીમિત જોવા મળી. ઈક્વિટી ફ્યૂચર્સમાં હળવો ઘટાડો નોંધાયો અને બોન્ડ યીલ્ડ થોડા વધ્યા. જેનાથી સંકેત મળે છે કે રોકાણકારો જોખમની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.
સોનાના ભાવને ક્રૂડ ઓઈલ સાથે શું સંબંધ?
વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં આજે 25 ડોલરનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. સોનું 25.96 ડોલર તૂટીને 4807.49 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું. સોનામાં 0.63 ટકાથી વધુનો કડાકો જોવા મળ્યો. સોનામાં આ ઘટાડા પાછળનું કારણ ક્રૂડ ઓઈલ છે. ગ્લોબલ ઓઈલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 7 થી 8 ટકાની તેજી પાછી ફરી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરીથી ઉછળીને 95 ડોલર પાર પહોંચી ગયો છે. ઓઈલના ભાવમાં તેજીથી મોંઘવારી વધવાનું જોખમ વધે છે. કેન્દ્રીય બેંકો તરફથી વ્યાજ દરોમાં વધારાનું જોખમ વધવા લાગ્યું છે. શેર બજારમાં કડાકો આવવા લાગે છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધના કારણે સ્ટોક માર્કેટ પહેલેથી ખતરાના નિશાન પર છે. રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. રોકાણકારો સોનું વેચીને શેર બજારમાં થનારા નુકસાનની ભરપાઈ કરી રહ્યા છે. જેના કારણે સોનામાં પ્રોફિટબુકિંગ હાવી થાય છે. જ્યારે મોંઘવારીના વધતા જોખમને કારણે સોનું તૂટવા લાગે છે.
ભારતમાં સોના ચાંદીના ભાવ
સોનું મોંઘુ થવા છતાં અખાત્રીજ પર તેની ખુબ ખરીદી થઈ. IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 19 એપ્રિલે તેના રેટ્સ પ્રમાણે 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું 151655 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદી 249940 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. એસોસિએશન શનિવાર અને રવિવારે તથા જાહેર રજા પર ભાવ જાહેર કરતું નથી. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
