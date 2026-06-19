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  • /2026માં સોનું 4% તૂટ્યું, તેમ છતા ગોલ્ડ પર શા માટે રોકાણ કરી રહી છે વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંક ? જાણો સંપૂર્ણ કારણ

2026માં સોનું 4% તૂટ્યું, તેમ છતા ગોલ્ડ પર શા માટે રોકાણ કરી રહી છે વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંક ? જાણો સંપૂર્ણ કારણ

આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં આશરે 4%નો ઘટાડો થયો છે. જોકે, નબળા ભાવ હોવા છતાં, વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકો સોના પ્રત્યે ખૂબ જ સકારાત્મક દેખાય છે અને આગામી 12 મહિના સુધી સોનાની ખરીદી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:11 PM IST
2026માં સોનું 4% તૂટ્યું, તેમ છતા ગોલ્ડ પર શા માટે રોકાણ કરી રહી છે વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંક ? જાણો સંપૂર્ણ કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ગોલ્ડ પર શા માટે રોકાણ કરી રહી છે વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંક ? જાણો
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