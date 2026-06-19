/2026માં સોનું 4% તૂટ્યું, તેમ છતા ગોલ્ડ પર શા માટે રોકાણ કરી રહી છે વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંક ? જાણો સંપૂર્ણ કારણ

2025માં 65 ટકા મજબૂત વળતર આપ્યા પછી, 2026માં સોનાની ચમક ઓછી થતી દેખાય છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં આશરે 4%નો ઘટાડો થયો છે. જોકે, નબળા ભાવ હોવા છતાં, વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકો સોના પ્રત્યે ખૂબ જ સકારાત્મક દેખાય છે અને આગામી 12 મહિના સુધી સોનાની ખરીદી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.
હાલમાં સોનું દબાણમાં કેમ છે?
વૈશ્વિક ભૂરાજકીય અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓ સોના માટે પડકારજનક છે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે તેલના ભાવમાં વધારો, મજબૂત બનતો યુએસ ડોલર અને ફુગાવાના દબાણ મુખ્ય પરિબળો છે. આ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વને વ્યાજ દર ઊંચા રાખવા દબાણ કરી શકે છે. બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે જ્યાં સુધી ડોલર નબળો ન પડે અને ફેડ વ્યાજ દરમાં ઘટાડો ન કરે ત્યાં સુધી સોનાના ભાવ પર દબાણ ચાલુ રહી શકે છે.
જોકે, એક સકારાત્મક સંકેત પણ બહાર આવ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટેના કરારને પ્રાદેશિક તણાવ ઘટાડવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. જોકે, પરિસ્થિતિ અનિશ્ચિત રહે છે.
કેન્દ્રીય બેંકોનો વિશ્વાસ અકબંધ છે
કિંમતોમાં ઘટાડો થવા છતાં, કેન્દ્રીય બેંકોનો સોના પર વિશ્વાસ ઓછો થયો નથી. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના સેન્ટ્રલ બેંક ગોલ્ડ રિઝર્વ સર્વે 2026 મુજબ, કેન્દ્રીય બેંકો પહેલા કરતાં વધુ આશાવાદી છે. સર્વે અનુસાર, 84% કેન્દ્રીય બેંકો માને છે કે આગામી પાંચ વર્ષમાં તેમના કુલ વિદેશી વિનિમય ભંડારમાં સોનાનો હિસ્સો મધ્યમ અથવા ખૂબ ઊંચો રહેશે. ગયા વર્ષે આ આંકડો 76% હતો. દરમિયાન, 89% કેન્દ્રીય બેંકો માને છે કે સત્તાવાર સોનાનો ભંડાર વધતો રહેશે.
જોકે, 11% કેન્દ્રીય બેંકો માને છે કે કુલ ભંડારમાં સોનાનો હિસ્સો આગામી પાંચ વર્ષ સુધી સ્થિર રહી શકે છે. ગયા વર્ષે, આ આંકડો 5% હતો.
તેમના ભંડારમાં સોનું પણ ઉમેરવામાં આવી રહ્યું છે
મોટાભાગની કેન્દ્રીય બેંકો આગામી 12 મહિનામાં તેમના સોનાના ભંડારમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફારની અપેક્ષા રાખતી નથી. તેમ છતાં, 45% કેન્દ્રીય બેંકોએ કહ્યું કે તેઓ આગામી વર્ષ દરમિયાન તેમના સોનાના ભંડારમાં વધારો કરી શકે છે. આ ગયા વર્ષના 43% કરતા વધારે છે અને તેને એક રેકોર્ડ સ્તર માનવામાં આવે છે. ઉભરતા અને વિકાસશીલ અર્થતંત્રો (EMDEs) માં કેન્દ્રીય બેંકો આ સંદર્ભમાં વિકસિત દેશો કરતા વધુ સક્રિય દેખાય છે. લગભગ અડધા EMDE કેન્દ્રીય બેંકો આગામી વર્ષ દરમિયાન તેમના સોનાના ભંડારમાં વધારો કરવાની યોજના ધરાવે છે.
કેન્દ્રીય બેંકો સોનું કેમ રાખે છે?
સર્વેમાં કેન્દ્રીય બેંકોને પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ સોનું કેમ રાખે છે. જવાબમાં, 90% કેન્દ્રીય બેંકોએ કહ્યું કે કટોકટીના સમયમાં સોનાનું પ્રદર્શન તેમના માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. વધુમાં, 84% કેન્દ્રીય બેંકોએ સોનાને મૂલ્યના મજબૂત ભંડાર તરીકે ઓળખાવ્યું, જ્યારે 83% લોકોએ તેને પોર્ટફોલિયો વૈવિધ્યકરણ માટે એક મુખ્ય સાધન માન્યું. આનો અર્થ એ છે કે કેન્દ્રીય બેંકો સોનાને માત્ર રોકાણ તરીકે જ નહીં, પરંતુ લાંબા ગાળાની વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ તરીકે જુએ છે.
ખરીદી કેટલી ઝડપથી વધી રહી છે?
કેન્દ્રીય બેંક ખરીદી ડેટા પણ આ માન્યતાને મજબૂત બનાવે છે. છેલ્લા ચાર વર્ષોમાં, વિશ્વભરમાં કેન્દ્રીય બેંકોએ વાર્ષિક સરેરાશ 1,000 ટન સોનું ખરીદ્યું છે. પાછલા દાયકામાં, આ સરેરાશ વાર્ષિક આશરે 500 ટન હતી. આનો અર્થ એ થયો કે સોનાની ખરીદીની ગતિ બમણી થઈ ગઈ છે. પરિણામે, 1996 પછી પહેલી વાર, વૈશ્વિક સેન્ટ્રલ બેંક પોર્ટફોલિયોમાં સોનાનો હિસ્સો યુએસ ટ્રેઝરી બોન્ડ્સને વટાવી ગયો છે. હાલમાં, વૈશ્વિક વિદેશી વિનિમય અનામતમાં સોનાનો હિસ્સો 20% પર પહોંચી ગયો છે. તે યુએસ ડોલર (46%) પછી બીજા ક્રમની સૌથી મોટી અનામત સંપત્તિ બની ગઈ છે, જ્યારે યુરોનો હિસ્સો 16% છે.
ડિડોલરાઇઝેશનની વધતી જતી અસર
સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે, સેન્ટ્રલ બેંકો યુએસ ડોલર વિશે એટલી આશાવાદી નથી. ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (IMF) ના સત્તાવાર વિદેશી વિનિમય અનામતના ચલણ રચના ડેટા અનુસાર, વૈશ્વિક અનામતમાં ડોલરનો હિસ્સો સતત ઘટી રહ્યો છે. સર્વેક્ષણ કરાયેલ 74% સેન્ટ્રલ બેંકો માને છે કે આગામી પાંચ વર્ષમાં વૈશ્વિક વિદેશી વિનિમય અનામતમાં ડોલરનો હિસ્સો વધુ ઘટી શકે છે. આ જ કારણ છે કે ઘણા દેશો તેમના અનામતને વૈવિધ્યીકરણ કરવા માટે સોના તરફ વધુને વધુ વળગી રહ્યા છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.