/સોનું ગગડ્યું, શેર બજારમાં કડાકો અને ઓઈલ ઉછળ્યું... ઈરાન પર ટ્રમ્પના નિવેદનની જોરદાર અસર, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું પડશે અસર?

Trump on Iran Ceasefire: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઈરાન સાથેના સીઝફાયર કરારને લઈને આપેલા નિવેદને ભારત સહિત દુનિયાભરના શેર બજારોમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો છે. આનાથી મોંઘવારી વધવાની આશંકા વધુ ઘેરી બની છે. જેને કારણે રોકાણકારોએ સોના અને અન્ય કોમોડિટીમાં નફો બુક કરવાનું (પ્રોફિટ બુકિંગ) શરૂ કરી દીધું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની સાથે સાથે ભારતીય વાયદા બજારમાં પણ સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યારે ડોલર મજબૂત થવાને કારણે બુલિયન (સોના-ચાંદી) પર દબાણ વધુ વધી ગયું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બુધવારે સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો હતો. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ઈરાન સાથેના સીઝફાયર કરારને લઈને આપેલા નિવેદન બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધ્યો છે. આના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવી છે, જેનાથી મોંઘવારી વધવાની આશંકા મજબૂત થઈ છે અને સોના પર દબાણ જોવા મળ્યું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પોટ ગોલ્ડ ગગડ્યું
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પોટ ગોલ્ડ 1.2% ઘટીને 4,057.09 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું છે, જ્યારે ઓગસ્ટ ડિલિવરી વાળું કોમેક્સ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ 94.69 ડોલર (2.28%) તૂટીને 4,062.71 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ કરતું જોવા મળ્યું છે. બીજી તરફ સ્થાનિક વાયદા બજારમાં પણ સોનામાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ઓગસ્ટ ડિલિવરી વાળું સોનું 2,308 રૂપિયા (1.59%) તૂટીને 1,43,084 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું છે. આ દરમિયાન 10,440 લોટનો વેપાર નોંધાયો હતો.
ઝડપથી મોંઘવારી વધવાની આશંકા
બજારના નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી આવવાથી મોંઘવારી ઝડપથી વધવાની આશંકા છે. આનાથી અમેરિકી ડોલર મજબૂત થયો, જેના કારણે રોકાણકારોએ સોના જેવી કિંમતી ધાતુઓમાં પોતાનો હિસ્સો ઘટાડ્યો છે. જો ઓઈલના ભાવમાં સતત તેજી જળવાઈ રહેશે, તો ફેડરલ રિઝર્વ પર વ્યાજ દરો વધારવાનું દબાણ વધી શકે છે. ઊંચા વ્યાજ દરો અને મજબૂત ડોલર સામાન્ય રીતે સોના માટે નેગેટિવ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનાથી વ્યાજ ન આપનારી એસેટ્સની માંગ નબળી પડે છે. જો કે, જો અમેરિકાના આર્થિક આંકડા નબળા રહેશે અને ડોલરમાં નરમાઈ આવશે, તો સોનાને ફરીથી ટેકો મળી શકે છે.
સોનું એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક પર
FXTMના માર્કેટ રિસર્ચ હેડ Lukman Otunugaના જણાવ્યા અનુસાર, સોનું હાલમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક પર છે. ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોનાની માંગ વધારી શકે છે, પરંતુ જો ઓઈલના ભાવમાં વધારો થશે તો મોંઘવારી વધી શકે છે અને તેનાથી વ્યાજ દરોમાં વધારાની આશા મજબૂત થાય છે, તો સોના પર દબાણ યથાવત રહી શકે છે.