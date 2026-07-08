Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સોનું ગગડ્યું, શેર બજારમાં કડાકો અને ઓઈલ ઉછળ્યું... ઈરાન પર ટ્રમ્પના નિવેદનની જોરદાર અસર, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું પડશે અસર?

સોનું ગગડ્યું, શેર બજારમાં કડાકો અને ઓઈલ ઉછળ્યું... ઈરાન પર ટ્રમ્પના નિવેદનની જોરદાર અસર, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું પડશે અસર?

Trump on Iran Ceasefire: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બુધવારે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચેના શાંતિ કરારને 'ખતમ' જણાવ્યા બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધી ગયો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:41 PM IST
સોનું ગગડ્યું, શેર બજારમાં કડાકો અને ઓઈલ ઉછળ્યું... ઈરાન પર ટ્રમ્પના નિવેદનની જોરદાર અસર, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું પડશે અસર?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઈનલનું શેડ્યૂલ જાહેર, જાણો કોની સામે ટકરાશે મસ્સીની ટીમ?
fifa world cup 202617 min ago
2
Surat heavy rain updates17 min ago
3
bollywood21 min ago
4
web series34 min ago
5
us iran war52 min ago