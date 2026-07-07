/Today Gold Rate: સોનું થયું સસ્તું! ટ્રમ્પના નિર્ણયથી ₹33 હજારનો મોટો ઘટાડો, જાણો આજનો ભાવ

Today Gold Rate: સોનાના ભાવ ચાર દિવસ સુધી વધતા રહ્યા, પરંતુ ગઈકાલે, 6 જુલાઈએ ફરી ઘટવા લાગ્યા. મંગળવાર, 7 જુલાઈએ પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ 26 ડોલર ઘટ્યા છે. COMEX સોનાનો ભાવ આજે 4,138.67 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયા છે.
MCX પર સોનાના ભાવ 0.54 ટકા ઘટીને 787 રૂપિયા ઘટીને 1,46,130 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયા. આજે સ્થાનિક બજારમાં પણ સોનાના ભાવ ફરી ઘટ્યા, જે તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 33,000 રૂપિયા ઘટીને 29 જાન્યુઆરીએ, સોનાના ભાવ 1.76 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યા હતા.
આજે 24 કેરેટથી 18 કેરેટ સોનાના ભાવ કેટલા છે?
છેલ્લા બે દિવસમાં સોનાના ભાવ ફરી ઘટવા લાગ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોનાનું સતત ધોવાણ થઈ રહ્યું છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલી રેટ લિસ્ટ મુજબ, 24 કેરેટથી 18 કેરેટ સુધીના સોનાના ભાવ નીચે મુજબ છે.
24 કેરેટ સોનાના ભાવ ₹1,44,929 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે
22 કેરેટ સોનાના ભાવ ₹1,33,289 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે
18 કેરેટ સોનાના ભાવ ₹1,09,134 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે
સોનાના ભાવ કેમ ઘટી રહ્યા છે?
સોનાના ભાવમાં ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ યુએસમાં વધતી જતી મોંઘવારી છે. યુએસ ફુગાવાના ડેટા અનુસાર, ફેડરલ રિઝર્વ ઊંચા ફુગાવાના દરને કારણે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરી શકે છે. આ જ કારણોસર આજે સોનાના ભાવમાં ફરી ઘટાડો થયો છે. વ્યાજ દરમાં ઘટાડો સામાન્ય રીતે સોનાને ટેકો આપે છે, કારણ કે જ્યારે વ્યાજ દર ઓછા હોય છે, ત્યારે રોકાણકારો સોનાને સલામત સ્વર્ગ અને સલામત સ્વર્ગ તરીકે પસંદ કરે છે.
જો કે, જ્યારે વ્યાજ દર વધે છે, ત્યારે રોકાણકારો બોન્ડમાં વધુ સારું વળતર મેળવવા માટે સોનામાંથી પૈસા ઉપાડે છે. આગામી દિવસોમાં, રોકાણકારો યુએસ ફુગાવાના ડેટા પર નજીકથી નજર રાખશે. ફેડરલ રિઝર્વનો દર અને ડોલર ઇન્ડેક્સ સોનાની ભાવિ ગતિવિધિ નક્કી કરશે.
આ અઠવાડિયે, આ ડેટા પર આધારિત રહેશે સોનાના ભાવ
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.