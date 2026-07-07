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Today Gold Rate: સોનું થયું સસ્તું! ટ્રમ્પના નિર્ણયથી ₹33 હજારનો મોટો ઘટાડો, જાણો આજનો ભાવ

Today Gold Rate: આજે સોનાના ભાવ ફરી ઘટ્યા છે. MCX પર સોનાના ભાવ 0.54 ટકા ઘટ્યા છે. સોનાના ભાવ 787 રૂપિયા ઘટીને 1,46,130 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:04 AM IST
Today Gold Rate: સોનું થયું સસ્તું! ટ્રમ્પના નિર્ણયથી ₹33 હજારનો મોટો ઘટાડો, જાણો આજનો ભાવ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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