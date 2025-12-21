Prev
સોનું થયું સસ્તું... પણ ચાંદી મોંઘી, જાણો 20, 22 કે 24 કેરેટનો New Gold Rate

Gold-Silver Rate માં છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં આવેલા ફેરફાર પર નજર કરીએ તો, ઘરેલુ બજારમાં સોનું સસ્તું થયું છે, જ્યારે ચાંદીની કિંમતમાં તેજીનો સિલસિલો યથાવત છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:41 AM IST

Gold-Silver Rate: સોના-ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા અઠવાડિયા દરમિયાન ઘણો ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે. જો તમે આ કિંમતી ધાતુઓ ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તેના નવા ભાવ (New Rates) વિશે જાણી લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. છેલ્લા પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં જ્યાં ઘરેલુ માર્કેટમાં સોનું સસ્તું થયું છે, ત્યાં MCX પર તેના ભાવમાં મામૂલી વધારો જોવા મળ્યો છે. બીજી તરફ, ચાંદીની કિંમતમાં બંને બજારોમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે હવે 20, 22 કે 24 કેરેટ સોનું ખરીદવા માટે તમારે 10 ગ્રામ દીઠ કેટલો ખર્ચ કરવો પડશે?

ઘરેલુ માર્કેટમાં સોનું અચાનક સસ્તું
છેલ્લા એક અઠવાડિયાના ગોલ્ડ-સિલ્વર રેટ અપડેટ મુજબ, ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ની વેબસાઇટ અનુસાર, સોનાના ભાવમાં છેલ્લા પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. 12 ડિસેમ્બરની સાંજે બજાર બંધ થયું ત્યારે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,32,710 હતો, પરંતુ ગત શુક્રવાર એટલે કે 19 ડિસેમ્બરે તે ઘટીને ₹1,31,779 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયો છે. આમ, અઠવાડિયા દરમિયાન ઘરેલુ બજારમાં સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹931 જેટલું સસ્તું થયું છે.

સોનાના વાયદા ભાવની વાત કરીએ તો, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) ના સોનાના ભાવમાં અઠવાડિયા દરમિયાન થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો. 12 ડિસેમ્બરે, 5 ફેબ્રુઆરીની સમાપ્તિ તારીખવાળા સોનાના વાયદાના ભાવ ₹1,33,622 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતા, જે ગયા શુક્રવારે ₹1,34,206 પર બંધ થયા હતા, જેના કારણે તે ₹584 મોંઘા થયા હતા. વિવિધ ગુણવત્તા માટે સોનાના દરો પર નજર કરીએ તો...

સોનાની ગુણવત્તા     સોનાનો દર (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)

  • ૨૪ કેરેટ સોનું     ₹૧,૩૧,૭૭૯/૧૦ ગ્રામ
  • ૨૨ કેરેટ સોનું     ₹૧,૨૮,૬૨૦/૧૦ ગ્રામ
  • ૨૦ કેરેટ સોનું     ₹૧,૧૭,૨૮૦/૧૦ ગ્રામ
  • ૧૮ કેરેટ સોનું     ₹૧,૦૬,૭૪૦/૧૦ ગ્રામ
  • ૧૪ કેરેટ સોનું     ₹૮૫,૦૦૦/૧૦ ગ્રામ

ચાંદીમાં તેજી યથાવત
સોના પછી હવે ચાંદીના ભાવમાં આવેલા ફેરફારની વાત કરીએ તો, MCX Silver Price એ ગયા અઠવાડિયે પોતાના તમામ જૂના રેકોર્ડ તોડીને 2 લાખનો આંકડો વટાવી દીધો છે. ઘટાડો આવ્યા હોવા છતાં ભાવ હજુ પણ આ સ્તરની ઉપર છે. 12 ડિસેમ્બરે 1 કિલો ચાંદીનો વાયદા ભાવ ₹1,92,851 હતો, જે શુક્રવારે ₹439 ના ઘટાડા છતાં ₹2,08,000 પ્રતિ કિલો પર બંધ થયો હતો. 

આ હિસાબે એક અઠવાડિયામાં ચાંદીના ભાવમાં ₹15,149 પ્રતિ કિલોનો વધારો થયો છે. ઘરેલુ માર્કેટમાં IBJA ના રેટ મુજબ, ચાંદીની કિંમત આ પાંચ દિવસોમાં ₹1,95,180 ની સરખામણીએ ઉછળીને હવે ₹2,00,067 પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ છે.

જ્વેલરીની ખરીદી પર GST + Making Charge
નોંધનીય છે કે IBJA ની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલા સોના-ચાંદીના દર દેશભરમાં સમાન હોય છે, પરંતુ જ્યારે તમે જ્વેલરી ખરીદવા દુકાને જાઓ છો, ત્યારે તમારે તેના પર લાગુ GST અને મેકિંગ ચાર્જ પણ ચૂકવવો પડે છે. આ વધારાના ટેક્સ અને ચાર્જને કારણે કિંમતમાં વધારો જોવા મળે છે. સોના પરનો મેકિંગ ચાર્જ અલગ-અલગ શહેરો અને રાજ્યોમાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

