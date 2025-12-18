આ વર્ષે સોનાએ રોકાણકારોને કર્યા માલામાલ! 10 ગ્રામ સોનાએ 56000થી વધુની કમાણી કરાવી
સોના અને ચાંદીમાં જે રોકેટ સ્પીડથી ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે તેણે રોકાણકારોને તો ખુશ ખુશ કરી નાખ્યા છે. વર્ષની શરૂઆતમાં જે લોકોએ રોકાણ કર્યું તેમને વર્ષના અંતમાં સારી કમાણી જોવા મળી. જાણો કેટલું રિટર્ન આપ્યું.
બચત કરનારાઓ મનમાં કાં તો શેર બજારમાં રોકાણ કરવાનું વિચારતા હોય, પ્રોપ્રટીમાં કે પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, સોના ચાંદીમાં રોકાણ કરતા હોય છે. ત્યારે સૌથી સારું રિટર્ન આ વર્ષે કોણે આપ્યું એ સવાલ તો જરૂર મનમાં ઊભો થાય. શેર બજાર, રિયલ એસ્ટેટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સાથે સાથે સોનું પણ ખુબ ચર્ચામાં રહે છે. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે શેર બજારમાં અનિશ્ચિતતા હોય ત્યારે સોનું સુરક્ષિત રોકાણ ગણાય છે. આ વર્ષે કઈક એવું જ જોવા મળ્યું. આ વર્ષે સોનાએ રોકાણકારોને જરાય નિરાશ કર્યા નથી.
શેરબજારમાં ક્યારેક કડાકો, તો મોંઘવારીની ચિંતા અને ક્યારેક વૈશ્વિક હાલાતની અસર આ બધા વચ્ચે સોનાએ રોકાણકારોને રાહત આપી છે. જે લોકોએ વર્ષની શરૂઆતમાં સોનામાં રોકાણ કર્યું તેમને વર્ષના અંત સુધીમાં સારી એવી કમાણી જોવા મળી. ગોલ્ડે પૈસાને સુરક્ષિત રાખ્યા અને ધીરે ધીરે જબરદસ્ત રિટર્ન પણ આપ્યું. આવામાં એ જાણવું જરૂરી છે કે આખરે એક વર્ષમાં ગોલ્ડે રોકાણકારોને કેટલી કમાણી કરાવી?
શરૂઆત કેવી રહી?
વર્ષની શરૂઆતમાં સોનાના ભાવ સામાન્ય ઝડપે વધી રહ્યા હતા. વર્ષની શરૂઆત એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ ભારતમાં 24 કેરેટ 1 ગ્રામની કિંમત 7800 રૂપિયા હતી. બજારમાં વધુ હલચલ નહતી. જો કે ઓગસ્ટ બાદ એટલે કે તહેવારોની સીઝનમાં સોનાના ભાવમાં ઝડપથી ઉછાળો આવ્યો જે હજુ સુધી ચાલુ છે.
આ વર્ષે સોનાના ભાવ વધવા પાછળ કારણ શું?
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા
દુનિયાના અલગ અલગ ભાગોમાં તણાવ, યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ અને આર્થિક સુસ્તીના ડરે રોકાણકારોને જોખમથી દૂર રાખ્યા.
મોંઘવારી
મોંઘવારી જ્યારે વધે છે ત્યારે પૈસાની વેલ્યૂ ઘટે છે. આવામાં લોકો સોનાને એક સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ ગણે છે. કારણ કે તે લાંબા સમયમાં મોંઘવારીને માત આપે છે.
આ વર્ષે રોકાણકારોને ગોલ્ડથી કેટલી કમાણી થઈ?
જો આખા વર્ષની વાત કરીએ તો ગોલ્ડે રોકાણકારોને સારું રિટર્ન આપ્યું. જે લોકોએ વર્ષની શરૂઆતમાં સોનામાં રોકાણ કર્યું, તેમને વર્ષના અંત સુધીમાં સારી કમાણી જોવા મળી.
ગુડ રિટર્ન્સ મુજબ આ વર્ષની શરૂઆતમાં એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ સોનાના ભાવ ભારતમાં 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાની કિમત 78,000 રૂપિયા હતી અને આજે એટલે કે 18 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ભારતમાં 1,34,840 રૂપિયા છે. એટલે કે જો કોઈએ 1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ 10 ગ્રામ સોનું ખરીદ્યું હોય અને વેચ્યું ન હોય તો તેને લગભગ 56,840 રૂપિયાનો નફો થયો કહી શકાય.
