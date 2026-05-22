/સોનું થયું જુનું, પ્રોપર્ટીનો પણ ગયો જમાનો, હવે આ જગ્યાએ રોકાણ કરી રહ્યા છે દેશના યુવાનો

Young Investors India: ભારતીય પરિવારો માટે એક સમયે સોનું, જમીન અને મકાન સૌથી સેફ રોકાણ માનવામાં આવતા હતું. જો કે, દેશમાં બચત અને રોકાણની માનસિકતા ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. નવી પેઢી હવે ફક્ત પૈસા સુરક્ષિત રાખવાને બદલે ઝડપથી પૈસા વધારવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
આ જ કારણ છે કે શેરબજાર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ETF જેવા નાણાકીય રોકાણ વિકલ્પોમાં રેકોર્ડ પ્રવાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI)ના તાજેતરના અહેવાલમાં આ નોંધપાત્ર પરિવર્તન સ્પષ્ટપણે પ્રતિબિંબિત થાય છે. અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સ્થાનિક રોકાણકારો શેરબજાર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફ વધુને વધુ આકર્ષાયા છે, જ્યારે સોના અને રિયલ એસ્ટેટ જેવા પરંપરાગત રોકાણ વિકલ્પોનો હિસ્સો ધીમે ધીમે ઘટ્યો છે.
SEBIના ડેટા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2023માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કુલ પ્રવાહ આશરે 1.66 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો, જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2025 સુધીમાં, તે વધીને 5.13 લાખ કરોડ રૂપિયા થયો હતો, જે ફક્ત બે વર્ષમાં લગભગ ત્રણ ગણો વધારો દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, બજાર-આધારિત ઘરગથ્થુ બચત નાણાકીય વર્ષ 2023માં 2.59 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2025માં 6.91 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે, જે આશરે 167 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો છે.
નાણાકીય બચતનો હિસ્સો પણ ઝડપથી વધ્યો
રિપોર્ટ મુજબ, ભારતીય પરિવારોની કુલ બચતમાં નાણાકીય સંપત્તિનો હિસ્સો પણ સતત વધી રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2023માં આ હિસ્સો 27 ટકાથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2025 માં 33 ટકા થયો. આનો અર્થ એ થયો કે લોકો હવે બેંક એફડી, સોનું અથવા મિલકત કરતાં શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બોન્ડ અને અન્ય બજાર-સંકળાયેલ ઉત્પાદનોમાં વધુ રોકાણ કરી રહ્યા છે.
યુવા રોકાણકારો એક નવો ટ્રેન્ડ
દેશમાં 35 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના રોકાણકારોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. આ સેગમેન્ટ લાંબા ગાળાના રોકાણ વિકલ્પો અને હાઈ રિટર્ન તરફ આકર્ષાય છે. SIP (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ) દ્વારા માસિક રોકાણ કરતા યુવાનોની સંખ્યામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. રિપોર્ટ મુજબ, દેશમાં ડીમેટ એકાઉન્ટ્સની સંખ્યા 400 મિલિયનને વટાવી ગઈ છે. આ દરમિયાન, માસિક SIP રોકાણ 25,000 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે.
ડિજિટલ એપ્લિકેશન્સ રોકાણને બનાવે છે સરળ
ગ્રો, ઝેરોધા, અપસ્ટોક્સ અને અન્ય ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સે નાના રોકાણકારો માટે શેરબજારમાં પ્રવેશવાનું અતિ સરળ બનાવ્યું છે. UPI ચુકવણી, આધાર e KYC અને ઓછી બ્રોકરેજ ફી સાથે, હવે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને મિનિટોમાં રોકાણ શરૂ કરી શકાય છે. જ્યારે શેરબજારને એક સમયે ફક્ત હાઈ-પ્રોફાઇલ રોકાણકારો માટે રમત માનવામાં આવતી હતી, ત્યારે હવે નાના શહેરો અને ગામડાઓમાંથી લોકો વધતી જતી સંખ્યામાં બજારમાં જોડાઈ રહ્યા છે.
સોનું અને મિલકત કેમ છૂટી રહી છે પાછળ
એક્સપર્ટના મતે, સોના અને રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવાની પોતાની મર્યાદાઓ છે. મિલકત ખરીદવા માટે મોટી રકમની જરૂર પડે છે, અને તેને વેચવામાં સમય લાગે છે. સોનું લાંબા સમય સુધી સ્થિર વળતર આપે છે. તેની તુલનામાં, શેરબજાર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ નાના રોકાણો અને જરૂર પડ્યે ઝડપી ઉપાડની મંજૂરી આપે છે. આ જ કારણ છે કે યુવા પેઢી વધુ પ્રવાહી અને વૃદ્ધિલક્ષી રોકાણ વિકલ્પો પસંદ કરી રહી છે.
સેબીએ શું કહ્યું
સેબી જણાવે છે કે ભારતમાં હંમેશા મજબૂત બચત સંસ્કૃતિ રહી છે, જો કે, આ બચત હવે વધુ ઉત્પાદક દિશામાં ફેરવાઈ રહી છે. નિયમનકારના મતે, નાણાકીય સાક્ષરતામાં વધારો અને ડિજિટલ ઍક્સેસને મજબૂત બનાવવાથી આગામી વર્ષોમાં બજાર-આધારિત રોકાણોને વેગ મળી શકે છે. અહેવાલમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો ભારતીય સ્થાનિક રોકાણકારો ભવિષ્યમાં દેશના મૂડી બજારોમાં સૌથી મોટી શક્તિ બની શકે છે.
