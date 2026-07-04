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Gold-Silver: હાઈથી સોનું 29000 અને ચાંદી 1.52 લાખ રૂપિયા સસ્તા, શું ખરીદી માટે આ યોગ્ય સમય છે? 

Gold-Silver Rate Explainer: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ અઠવાડિયે ભયંકર તેજી જોવા મળી. એક જ  અઠવાડિયામાં સોનું 6000 રૂપિયા અને ચાંદી 17000 રૂપિયા જેટલા મોંઘા થઈ ગયા. જો કે હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી ઘણા સસ્તા છે. ત્યારે શું આ સોનું-ચાંદી  ખરીદવા માટે યોગ્ય સમય છે કે નહીં? શું કહે છે એક્સપર્ટ તે જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:40 PM IST
Gold-Silver: હાઈથી સોનું 29000 અને ચાંદી 1.52 લાખ રૂપિયા સસ્તા, શું ખરીદી માટે આ યોગ્ય સમય છે? 
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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