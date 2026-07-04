/Gold-Silver: હાઈથી સોનું 29000 અને ચાંદી 1.52 લાખ રૂપિયા સસ્તા, શું ખરીદી માટે આ યોગ્ય સમય છે? 

આ સપ્તાહમાં સોના અને ચાંદીમાં બંપર તેજી જોવા મળી. ભાવ સતત નવા નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે. આ અઠવાડિયે સોનું 6000 રૂપિયાથી વધુ અને ચાંદી 17000 રૂપિયાથી વધુ મોંઘા થઈ ચૂક્યા છે. વાયદા બજારમાં સોનું 1.47 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદી 2.37 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગયા છે. જો કે ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ સોનું ચાંદી ખુબ સસ્તા છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે શું સોનું ચાંદી ખરીદવા માટે યોગ્ય સમય છે કે હજુ રાહ જોવી જોઈએ? જાણો આ તેજીનું કારણ અને શું કહે છે એક્સપર્ટ.
અઠવાડિયામાં શું રહી સોના-ચાંદીની સ્થિતિ?
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ના રેટ્સ જોઈએ તો આ અઠવાડિયે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,39,873થી વધીને 1,46,344 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો. એટલે કે લગભગ 6471 રૂપિયાની તેજી જોવા મળી. એ જ રીતે 22 કેરેટ સોનાના ભાવ 1,28,124 થી વધીને 1,34,051 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. જ્યારે 18 કેરેટ સોનું 104905 રૂપિયાથી વધીને 1,09,758 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો.
ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીનો ભાવ 2,16,541 થી વધીને 2,33,858 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર જોવા મળ્યો. એક અઠવાડિયામાં ચાંદી લગભગ 17,317 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મોંઘી થઈ ગઈ. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી તથા તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. એસોસિએશન શનિવારે અને રવિવાર તથા જાહેર રજાઓ પર લેટેસ્ટ ભાવ જાહેર કરતું નથી.
સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ (શુક્રવારના બંધ ભાવ)
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14634
|22 કેરેટ
|14283
|20 કેરેટ
|13025
|18 કેરેટ
|11854
|14 કેરેટ
|9439
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|233858
(સોર્સ- IBJA)
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું?
IBJA ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
છેલ્લા બંધ ભાવ (3 જુલાઈ 2026)
વાયદા બજારમાં સોના-ચાંદીમાં તેજી
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) ઉપર પણ સોના અને ચાંદીમાં તેજીનો માહોલ છે. 3 જુલાઈના કારોબારમાં ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 1.30 ટકાથી વધીને 1,47,365 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યું. જ્યારે સિલ્વર ફ્યૂચર્સ 1.62 ટકાની તેજી સાથે 2,37,499 પ્રતિ કિલો પર બંધ થયું.
અચાનક કેમ મોંઘુ થયું સોનું?
એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ આ તેજી પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર છે. જેમ કે....
આગળ શું થશે સોનાનું?
ટાઈટનનું માનવું છે કે આવનારા સમયમાં સોનાના ભાવ ઊંચા સ્તર પર રહી શકે છે અને તેમાં ઉતાર ચડાવ પણ ચાલુ રહી શકે છે. કંપનીના જણાવ્યાં મુજબ દુનિયામાં ચાલતા જિયોપોલિટિકલ તણાવ અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓના કારણે ગોલ્ડના ભાવમાં અસ્થિરતા રહી શકે છે. જો કે ભારતમાં જ્વેલરીની લાંબા સમયની માંગ મજબૂત રહે તેવી આશા છે. કારણ કે અહીં સોનું સુરક્ષિત રોકાણ અને સુરક્ષિત સંપત્તિ બને ગણાય છે. ટાઈટનનું કહેવું છે કે હાલ શોર્ટ ટર્મમાં માંગમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. પરંતુ લોંગ ટર્મમાં આઉટલુક પોઝિટિવ જળવાયેલું છે.
સોનું ખરીદવું કે રાહ જોવી?
માર્કેટ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે વર્તમાન તેજી બાદ ભાવમાં ઉતાર ચડાવ રહી શકે છે. તેમનું અનુમાન છે કે શોર્ટ ટર્મમાં સોનું 1.45 લાખ થી 1.49 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામની રેન્જમાં કારોબાર કરી શકે છે. જો તમારે લગ્ન, ગિફ્ટ કે કોઈ જરૂરી કામ માટે સોનું ખરીદવું હોય તો જરૂર પ્રમાણે ખરીદી થઈ શકે. પરંતુ ફક્ત રોકાણ માટે ખરીદવાનો હેતુ હોય તો બલ્કમાં પૈસા લગાવવાની જગ્યાએ થોડી થોડી ખરીદી કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં ફક્ત મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને એક્સપર્ટના અભિપ્રાયના આધારે સામાન્ય જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. રોકાણ જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)