જો બેંક લોકરમાં રાખેલ સોનું ચોરાઈ જાય તો કેટલું વળતર મળશે? જાણો શું છે નિયમ
બેંક લોકરમાં રાખવામાં આવેલું સોનું હંમેશા સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જો ક્યારેય લોકરમાંથી તમારૂ સોનું ગાયબ થઈ જાય તો તમને કેટલું વળતર મળશે? આવો તમને બેંક લોકરના નિયમ વિશે જણાવીએ.
- કેટલીક પરિસ્થિતિમાં બેંક વળતર આપવા માટે જવાબદાર
- લોકર ભાડાના 100 ગણા સુધી મળી શકે છે વળતર
- પ્રાકૃતિક આપદાઓને કારણે નુકસાન થાય તો બેંકની જવાબદારી નહીં
Trending Photos
સામાન્ય રીતે લોકો પોતાના કિંમતી દાગીના અને જરૂરી દસ્તાવેજો સુરક્ષા માટે ઘરની જગ્યાએ બેંક લોકર (Bank Locker) પર ભરોસો કરે છે. આપણે લાગે છે કે બેંકની તિજોરીમાં આપણું સોનું સુરક્ષિત છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું કે જો બેંકમાં ચોરી, લૂંટ કે આગ લાગી જાય તો તમારા નુકસાનની ભરપાઈ કોણ કરશે? ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ ગ્રાહકોના હિતોની રક્ષા માટે લોકર સુરક્ષાને લઈને ખુબ મહત્વપૂર્ણ અને કડક નિયમ બનાવ્યા છે. આ નિયમો દરેક વ્યક્તિએ જાણવા જરૂરી છે, જેની પાસે બેંક લોકર છે, કારણ કે બેંકની જવાબદારી સીમિત હોય છે. આવો તમને જણાવીએ બેંક લોકરમાંથી સોનું ગાયબ થઈ જાય તો તમને કેટલું વળતર મળશે?
બેંકની જવાબદારી ક્યારે અને કેટલી હોય છે?
આરબીઆઈના નિયમો અનુસાર જો બેંકની બેદરકારી (જેમ કે ચોરી, લૂંટ, આગ કે ઇમારત ધરાશાયી થવી) ને કારણે લોકરમાં રાખેલા સામાનને નુકસાન થાય છે તો બેંકે વળતર આપવું પડશે. પરંતુ આ વળતર તમારા સામાનની કુલ કિંમત બરાબર હોતું નથી. નિયમ પ્રમાણે બેંકની દેનદારી લોકરના વાર્ષિક ભાડાના 100 ગણા સુધી સીમિત છે. જો તમારા લોકરનું વાર્ષિક ભાડું 3000 રૂપિયા છે, તો બેંક મહત્તમ 3 લાખ રૂપિયા (3,000 x 100) નું વળતર આપશે, ભલે તમારા લોકરમાં 10 લાખનું સોનું કેમ ન હોય.
કઈ પરિસ્થિતિમાં નથી મળતું કોઈ વળતર?
તે સમજવું જરૂરી છે કે કેટલીક ખાસ સ્થિતિમાં બેંક વળતર માટે જવાબદાર હોતી નથી. જો નુકસાન એક્ટ ઓફ ગોડ (Act of God) એટલે કે પ્રાકૃતિક આપદાઓ જેમ કે ભૂકંપ, પૂર, તોફાન કે વીજળી પડવાને કારણે થાય છે તો બેંકની કોઈ કાયદાકીય જવાબદારી બનતી નથી. આ સિવાય જો ગ્રાહકની ભૂલની કારણે તેના લોકરમાં કંઈ ખોટું થાય છે તો પણ બેંક હાથ ઉંચા કરી શકે છે. તેથી લોકર એગ્રીમેન્ટ પર સહી કરતા પહેલા આ શરતોને ધ્યાનથી વાંચવી જોઈએ.
લોકર એગ્રીમેન્ટ અને ગ્રાહકોના અધિકાર
આરબીઆઈએ બધી બેંકો માટે નવો લોકર એગ્રીમેન્ટ લાગૂ કરવાનું ફરજીયાત કરી દીધું છે. આ એગ્રીમેન્ટમાં બેંકએ તે સ્પષ્ટ કરવાનું હોય છે કે તે લોકરની સુરક્ષા માટે જવાબદારી છે. બેંક તે બહાનું ન બનાવી શકે કે તેને લોકરની અંદર રાખેલા સામાનની જાણકારી નથી. આ સાથે જ્યારે પણ તમે તમારૂ લોકર ઓપરેટ કરો છો તો બેંકે તત્કાલ તમારા રજીસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અને ઈમેલ પર એલર્ટ મોકલવું ફરજીયાત છે. આ સુવિધા એટલા માટે આપવામાં આવી છે કે જો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ તમારા લોકરની સાથે છેડછાડ કરે તો તમને તત્કાલ જાણકારી મળી જાય.
નુકસાનથી બચવા માટે શું કરવું?
જો કે બેંકનું વળતર સીમિત છે, તેથી નિષ્ણાંતોની સલાહ છે કે લોકરમાં રાખેલા કિંમતી સામાનનો અલગથી લોકર ઈન્શ્યોરન્સ જરૂર કરાવો. ઘણીવાર વીમા કંપનીઓ હવે કોલરમાં રાખેલા સોના અને ઘરેણા માટે વિશેષ કવરેજ પ્રદાન કરે છે. આ સિવાય સમય-સમય પર તમારા લોકરની તપાસ કરતા રહો અને તમારા ઘરેણાની એક વિસ્તૃત યાદી અને તેના બિલને સંભાળી રાખો. આ દસ્તાવેજ કોઈ અપ્રિય ઘટના સમયે ક્લેમ કરવામાં તમારી મદદ કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે