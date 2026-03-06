Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessસોનું કે ચાંદી... રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ? જાણો શું છે ગોલ્ડ-સિલ્વર રેશિયો

સોનું કે ચાંદી... રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ? જાણો શું છે 'ગોલ્ડ-સિલ્વર રેશિયો'

Gold-Silver Ratio: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે સોના-ચાંદીના ભાવમાં સતત વધઘટ જોવા મળી રહી છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ જ્યારે ઇરાન પર હુમલો કરે છે અને ઇરાન સંપૂર્ણ તાકાતથી જવાબ આપી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં સોનાની ચમક અકબંધ રહે છે, જ્યારે ચાંદી કમજોર પડી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ચાંદી વધઘટ વધુ થાય છે અને તેનો ઉપયોગ ઉદ્યોગમાં પણ થાય છે. જેના કારણે રોકાણકારો ચાંદીને ઓછી પસંદ કરે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 06, 2026, 04:28 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે સોનાની ચમક અકબંધ
  • ચાંદીમાં રોકાણ કરતા પહેલા ગોલ્ડ-સિલ્વર રેશિયો ખાસ તપાસો
  • હાલના સમયમાં આ રેશિયો શું સંકેત આપી રહ્યો છે?

સોનું કે ચાંદી... રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ? જાણો શું છે 'ગોલ્ડ-સિલ્વર રેશિયો'

Gold-Silver Ratio: ગયા વર્ષે ચાંદીએ સોના કરતા વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ જ્યારે મુશ્કેલ સમય આવે છે, ત્યારે સોનું જ હંમેશા ટોપ પર રહે છે. મિડલ ઈસ્ટમાં હાલના શરૂ થયેલા સંઘર્ષે આ વાતને સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. જ્યારે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ ઇરાન પર હુમલો કરે છે અને ઇરાન સંપૂર્ણ તાકાતથી જવાબ આપી રહ્યુ છે, આવી સ્થિતિમાં સોનાની ચમક અકબંધ રહે છે, જ્યારે ચાંદી કમજોર પડી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. બન્ને કિંમતી ધાતુઓને સલામત રોકાણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ચાંદીમાં વધઘટ વધુ થાય છે અને તેનો ઉપયોગ ઉદ્યોગમાં પણ થાય છે. જેના કારણે રોકાણકારો ચાંદીને ઓછી પસંદ કરે છે. સોના અને ચાંદી વચ્ચેના આ તણાવને સમજવા માટે વેપારીઓ હંમેશા "ગોલ્ડ-સિલ્વર રેશિયો" નામના સરળ માપ પર નજર રાખે છે.

શું છે સોનું-ચાંદી રેશિયો?
સોના-ચાંદી રેશિયો દર્શાવે છે કે, એક ઔંસ સોનું ખરીદવા માટે કેટલા ઔંસ ચાંદીની જરૂર છે. કિંમતી ધાતુઓના બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ અને પ્રદર્શનને માપવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. સામાન્ય રીતે છેલ્લા 10 વર્ષમાં આ રેશિયો સરેરાશ 80:1ની આસપાસ રહ્યો છે. વ્હાઇટઓક કેપિટલના એક વિશ્લેષણ અનુસાર, જ્યારે તે 50:1 થી નીચે આવે છે, ત્યારે ચાંદી સસ્તી રહેતી નથી.

હાલના સમયમાં આ રેશિયો શું સંકેત આપી રહ્યું છે?
અમેરિકામાં સોનાનો ભાવ 5,166.11 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદીનો ભાવ 84.35 ડોલપ પ્રતિ ઔંસ હોવાથી આ રેશિયો હવે 62ની નજીક પહોંચી રહ્યો છે. વર્ષની શરૂઆતમાં તે 45ની નીચે હતો, પરંતુ હવે તેમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. જેના કારણે ચાંદીના ભાવમાં સોનાની તુલનામાં વધુ ઘટી રહ્યા છે.

મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના કોમોડિટી વિશ્લેષક માનવ મોદી અનુસાર, હવે આ રેશિયો એક નવી શ્રેણીમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે, 55થી 60 નીચલું સ્તર હોઈ શકે છે અને 75 થી 80 અથવા તો 85 ઉપલા સ્તર હોઈ શકે છે.

બોનાન્ઝાના વરિષ્ઠ કોમોડિટી રિસર્ચ એનાલિસ્ટ નિરપેન્દ્ર યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવને કારણે આ રેશિયો 62 પર સ્થિર થયો છે અને ફરી ઊંચા સ્તરે જવાના સંકેતો આપી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, વધતો રેશિયો સામાન્ય રીતે સૂચવે છે કે, રોકાણકારો સુરક્ષાના હિસાબે સોનાને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે અને વિકાસની અપેક્ષાઓ કમજોર પડી રહી છે.

શું ચાંદી ફરીથી પકડી શકે છે રફ્તાર?
ઐતિહાસિક રીતે, આ રેશિયો વધઘટ ભર્યા ચક્રમાંથી પસાર થાય છે. જ્યારે ભૂ-રાજકીય તણાવ અને આર્થિક દબાણ વધે છે, ત્યારે સોનું વાસ્તવિક સલામત રોકાણ તરીકે ઉભરી આવે છે. જો કે, જ્યારે કિંમતી ધાતુઓમાં તેજી આવવા લાગે છે, ત્યારે ચાંદી પણ પાછળ રહેતી નથી. ઇન્વસેટ પીએમએસના હર્ષલ દાસાણીનું કહેવું છે કે, જો પરિસ્થિતિઓ સોના અને ચાંદીની તરફેણમાં રહે છે, જેમ કે વૈશ્વિક નીતિઓમાં નરમાઈ અને સતત અનિશ્ચિતતા, તો ચાંદી પ્રદર્શનના મામલામાં સોનાની બરાબરી કરી શકે છે.

હવે સોના અને ચાંદીમાં કેવી રીતે કરવું રોકાણ?
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો કોઈ અંત દેખાતો નથી. આવી સ્થિતિમાં જો તણાવ વધુ વધશે, તો સોનું વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખશે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, માનવ મોદી સૂચન કરે છે કે, તેમના કુલ રોકાણના 10-15% કિંમતી ધાતુઓમાં રાખવા જોઈએ. આ રોકાણના 70-75% સોનામાં અને બાકીના 25-30% ચાંદીમાં રોકાણ કરવું એ હાલમાં યોગ્ય રણનીતિ હોઈ શકે છે.

(Disclaimer: એક્સપર્ટ્સની ભલામણો, સૂચનો અને મંતવ્યો તેમના પોતાના છે, Z 24 કલાકના નથી. રોકાણ જોખમને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા તમારે તમારા સલાહકારની સલાહ લેવી જોઈએ.)

Gold-Silver Ratiogold vs silverMiddle East crisisસોના-ચાંદીનો રેશિયોમિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધની અસર

