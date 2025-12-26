સોનું કે ચાંદી... 2026માં શેમાં થશે વધુ કમાણી ? જાણો શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ
આ વર્ષે સોના અને ચાંદીએ શાનદાર વળતર આપ્યું છે. સોનાએ લગભગ 85% વળતર આપ્યું છે, જ્યારે ચાંદીએ 150%થી વધુ વળતર આપ્યું છે. આનાથી રોકાણકારો ફક્ત એક જ વર્ષમાં માલામાલ બન્યા છે.
2025નું વર્ષ સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરનારા લોકો માટે નોંધપાત્ર રહ્યું છે. આ ધાતુઓએ શાનદાર વળતર આપ્યું છે. ચાંદીના ભાવ માત્ર એક વર્ષમાં બમણાથી વધુ થયા છે, જ્યારે સોનામાં પણ અદભુત વધારો જોવા મળ્યો છે. આ વૃદ્ધિને જોતાં લોકો વિચારી રહ્યા છે કે 2026માં કઈ ધાતુ સૌથી વધુ વળતર આપશે ?
મલ્ટિ-કોમોડિટી માર્કેટની દ્રષ્ટિએ, સોનાએ આ વર્ષે 78% વળતર આપ્યું છે, જે પ્રતિ 10 ગ્રામ 75,233થી વધીને 1,38,676 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે. દરમિયાન ચાંદીએ આ સમયગાળા દરમિયાન 150%થી વધુ વળતર આપ્યું છે, જે પ્રતિ કિલો 85,146થી વધીને 223730 પ્રતિ કિલો થયા છે.
સોના-ચાંદીએ શેરબજાર કરતાં વધુ વળતર આપ્યું
આ સમયગાળા દરમિયાન નિફ્ટીએ 10.18% વળતર આપ્યું છે. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે સોના અને ચાંદીએ શેરબજાર કરતાં વધુ વળતર આપ્યું છે, જેના કારણે રોકાણકારો સોના અને ચાંદી તરફ વળ્યા છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ વધારો એટલા માટે થયો છે કારણ કે કેન્દ્રીય બેંકોએ નોંધપાત્ર ખરીદી કરી છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારા માટેના અન્ય કારણો જાણીએ.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આટલો વધારો કેમ થયો ?
સૌથી મોટું કારણ વિશ્વભરમાં કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોના અને ચાંદીની મોટાપાયે ખરીદી છે. ત્યારબાદ, ચાંદીની ઔદ્યોગિક માંગમાં ઉછાળાને કારણે પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ઓટો અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં ચાંદીના વપરાશમાં વધારા સાથે ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
રોકાણના હેતુ માટે રોકાણકારોએ મોટા પ્રમાણમાં સોના અને ચાંદીના ETF ખરીદ્યા છે, જેના કારણે તેનું રોકાણ વધ્યું છે અને સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. લગ્નની સિઝને પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો કરવામાં ફાળો આપ્યો છે. ભૂ-રાજકીય તણાવે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો કરવામાં ફાળો આપ્યો છે.
2026માં પણ આ વધારો ચાલુ રહેશે ?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું 2026માં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે ? આનંદ રાઠી શેર્સ એન્ડ સ્ટોક બ્રોકર્સના કોમોડિટીઝ, કરન્સી અને ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસના ડિરેક્ટર નવીન માથુર કહે છે કે બંને ધાતુઓ (ચાંદી અને સોનું) મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ સાથે 2026માં પ્રવેશી રહી છે, જોકે નવા વર્ષમાં વળતર મધ્યમ રહી શકે છે.
માથુર કહે છે કે વૈશ્વિક વ્યાજ દરમાં ઘટાડો, ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા, કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા ખરીદી અને નબળા પડતા યુએસ ડોલર તેમજ ETFમાં રોકાણને કારણે સોનાનું પ્રદર્શન સ્થિર રહેવું જોઈએ. દરમિયાન, ચાંદી વધુ અસ્થિર દેખાય છે, પરંતુ ઉદ્યોગની માંગને કારણે તે તેજીમાં રહી શકે છે અને સોના કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે. અન્ય એક્સપર્ટ પણ ભવિષ્યવાણી કરે છે કે 2026માં સોના અને ચાંદીનો સારો દેખાવ થઈ શકે છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવ ક્યાં સુધી જઈ શકે છે ?
રિદ્ધિ સિદ્ધિ બુલિયન્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન લિમિટેડના પ્રમુખ પૃથ્વીરાજ કોઠારીનો અંદાજ છે કે વ્યાજ દરમાં ઘટાડો, સેન્ટ્રલ બેંક ખરીદી અને નાણાકીય ચિંતાઓને કારણે આવતા વર્ષે સોનાના ભાવ 5,000-5,500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ એટલે કે રૂપિયા 1,50,000થી 1,65,000 સુધી પહોંચી શકે છે.
સેન્કો ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડ્સના સીઈઓ સુવંકર સેન કહે છે કે બજારના અંદાજ મુજબ, 2026ના અંત સુધીમાં સોનાના ભાવ 4,300-4,800 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદીના ભાવ 55-75 ડોલર પ્રતિ ઔંસ વચ્ચે હોઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલા ટાર્ગેટ એક્સપર્ટના પોતાના વિચાર છે, ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. રોકાણની સલાહ આપતું નથી. રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.
