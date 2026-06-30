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સોનું ગગડ્યું! 7 મહિનાના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો ભાવ, ચાંદી 1.70 લાખ સુધી થઈ સસ્તી, જાણો 10 ગ્રામ ગોલ્ડનો નવો રેટ

Today Gold Silver Price: સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. સોનાના ભાવ 7 મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયા છે. 30 જૂને સોનાના ભાવમાં ફરી ઘટાડો થયો છે અને ઘટાડો ચાલુ છે. ચાંદી 1.70 લાખ રૂપિયા સુધી સસ્તી થઈ ગઈ છે. 10 ગ્રામ સોનાનો  ભાવ ચેક કરો. જ્યારનું યુદ્ધ ચાલુ થયુ ત્યારથી સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો અને વધારો થયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:54 PM IST
સોનું ગગડ્યું! 7 મહિનાના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો ભાવ, ચાંદી 1.70 લાખ સુધી થઈ સસ્તી, જાણો 10 ગ્રામ ગોલ્ડનો નવો રેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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