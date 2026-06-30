/સોનું ગગડ્યું! 7 મહિનાના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો ભાવ, ચાંદી 1.70 લાખ સુધી થઈ સસ્તી, જાણો 10 ગ્રામ ગોલ્ડનો નવો રેટ

Today Gold Silver Price: સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. સોનાના ભાવ 7 મહિનાના લોઅર લેવલે આવી ગયા છે. 30 જૂને સોનાના ભાવમાં ફરી ઘટાડો થયો. વૈશ્વિક બજારમાં, કોમેક્સ સોનાનો ભાવ લગભગ 62 ડોલરથી ઘટીને 3,953.86 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયો છે. સોનું, જે એક સમયે 5,595.51 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પહોંચતું હતું, તે હવે 4,000 ડોલરની નીચે આવી ગયું છે.
સ્થાનિક બજારની વાત કરીએ તો, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવની અસર સ્થાનિક બજારમાં અનુભવાઈ રહી છે. સ્થાનિક બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદી બંને સતત ઘટી રહ્યા છે. છેલ્લા અઠવાડિયામાં, સોનામાં 5,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, અને ચાંદીના ભાવમાં 15,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત સોના અને ચાંદીના ભાવ યાદી અનુસાર, 24 કેરેટથી 18 કેરેટ સુધીના સોનાના ભાવ નીચે મુજબ છે.
દિલ્હી બુલિયન માર્કેટમાં સોનાના ભાવ 1,40,780 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે ગઈકાલની સરખામણીમાં 166 રૂપિયાનો ઘટાડો છે.
એક મહિનામાં સોનામાં 15,132 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
જો આપણે ફક્ત જૂન મહિનાને ધ્યાનમાં લઈએ, તો 30 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઓલ ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ડેટા અનુસાર, 24 કેરેટ શુદ્ધતાવાળા સોનામાં છેલ્લા મહિનામાં 15,132 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે.
ત્રણ મહિનામાં ભારતીયોએ 50 ટન સોનું વેચ્યું
સોનાના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે, ભારતીયોએ છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં ઘરે રાખેલું સોનું વેચવાનું શરૂ કર્યું છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ જૂના દાગીના વેચીને રોકડ એકઠી કરી છે. એપ્રિલ-જૂન 2026ના ક્વાર્ટરમાં, ભારતીયોએ આશરે 50 ટન જૂનું સોનું વેચ્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટર કરતા 43% વધુ છે. લોકોને ડર છે કે સોનાનો ભાવ ટૂંક સમયમાં ઘટીને 1.2 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ શકે છે. આ ડર તેમને નફો કમાવવા માટે પોતાનું જૂનું સોનું વેચવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યો છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.