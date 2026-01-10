Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

2025માં સોનાએ રોકાણકારોને બંપર 73.45% રિટર્ન આપ્યું, હવે 2026માં શું? જાણો એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય

Gold Rate Prediction: સોનાએ વર્ષ 2025માં રોકાણકારોને માલામાલ કરી નાખ્યા અને 73.45% રિટર્ન આપ્યું. હવે 2026માં સોનામાં શું સ્થિતિ જોવા મળી શકે તેના પર નિષ્ણાંત શું કહે છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 10, 2026, 03:17 PM IST

Trending Photos

2025માં સોનાએ રોકાણકારોને બંપર 73.45% રિટર્ન આપ્યું, હવે 2026માં શું? જાણો એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય

વર્ષ 2025માં સોનાના ભાવે હાલત બગાડી નાખી. જો કે રોકાણકારોને જલસા પડી  ગયા. કારણ કે સોનાએ જબરદસ્ત રિટર્ન આપ્યું. આ વર્ષે સોનું હાલ તો ધીમી ગતિથી ચડતું જોવા મળી રહ્યું છે. 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ દિલ્હીના શરાફા બજારમાં સોનાનો ભાવ 1,37,700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો હતો. જ્યારે 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સોનાનો ભાવ તેજી સાથે 1,38,340 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો હતો. શુક્રવારે 9 જાન્યુઆરીના રોજ દિલ્હીના શરાફા બજારમાં સોનાનો ભાવ 1200 રૂપિયાની તેજી સાથે 1,41,700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના નવા સ્તર પર બંધ થઈ ગયો. ગત વર્ષ 31 ડિસેમ્બરની સરખામણીમાં સોનાના ભાવમાં અત્યાર સુધી 4000 રૂપિયા એટલે કે  લગભગ 3 ટકાનો વધારો થયો છે. 

2026માં ક્યાં સુધી પહોંચી શકે છે ભાવ
એક્સપર્ટ ઓપિનિયન જોઈએ તો કેડિયા એડવાઈઝરીના ડાયરેક્ટર અને જાણીતા એક્સપર્ટ અજય કેડિયાએ કહ્યું કે જિયોપોલિટિકલ તણાવ અને અમેરિકા આંકડા વચ્ચે એક સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોનાની માંગ ચાલુ રહેશે. જેનાથી કિંમતોમાં આગળ પણ વધારો થતો રહેશે. અજય કેડિયાએ કહ્યું તે આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં ગત વર્ષની જેમ તેજી જોવા મળે એવું નહીં હોય. જો કે તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષે સોનાના ભાવ 20થી 25 ટકા સુધી વધી શકે છે અને તે 1,65,000 રૂપિયાથી લઈને 1,75,000 રૂપિયા પ્રતિ 10  ગ્રામ સુધી પહોંચી શકે. એટલે કે સોનાના ભાવ પોતાના કરન્ટ લેવલથી લગભગ 35,000 રૂપિયા સુધી ઉપર પહોંચી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અમેરિકા પર રોકાણકારોની નજર
અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર જ સૈન્ય કાર્યવાહી કરી ત્યારબાદ હવે ઈરાન ઉપર પણ અમેરિકા શું કરે છે તેના પર બધાની નજર છે. ઈરાનમાં હાલ લોકો બળવા પર ઉતરી આવ્યા છે. અમેરિકા આ બધા વચ્ચે શું કોઈ કાર્યવાહી કરે છે કે નહીં તેની રોકાણકારો નજર માંડીને બેઠા છે. 

IBJAના  ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો શુક્રવારે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 73 રૂપિયા રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 137122 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો જે સવારે 137195 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 2814 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ભાવ 242808 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો જે સવારે 239994 પર ખુલ્યો હતો. 

ખાસ નોંધ
IBJAના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે અને આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. દિવસમાં બેવાર સવારે ખુલતા ભાવ અને સાંજે બંધ ભાવ જાહેર કરાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
goldsilverinvestmentreturn

Trending news