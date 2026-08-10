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Gold Price Crash: 7 અઠવાડિયાના રેકોર્ડ હાઈ બાદ સોનું ધડામ! જાણો આજે કેટલો ઘટ્યો ભાવ

Today Gold and Silver Price: ગયા અઠવાડિયે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવ સાત અઠવાડિયાના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયા હતા. જો કે, હવે અઠવાડિયાના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે તેમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:57 AM IST
Gold Price Crash: 7 અઠવાડિયાના રેકોર્ડ હાઈ બાદ સોનું ધડામ! જાણો આજે કેટલો ઘટ્યો ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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