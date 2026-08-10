/Gold Price Crash: 7 અઠવાડિયાના રેકોર્ડ હાઈ બાદ સોનું ધડામ! જાણો આજે કેટલો ઘટ્યો ભાવ

Today Gold and Silver Price: ગયા અઠવાડિયે ઘણા મહિનાઓ પછી સોનાના ભાવ માટે સારો સપ્તાહ રહ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. આ વધારાને કારણે સોના સાત અઠવાડિયાના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું હતું.
જોકે, ફરી એકવાર, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને લગતી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધી રહ્યા છે અને સોનાના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. અઠવાડિયાના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે, આંતરરાષ્ટ્રીય વાયદા બજાર કોમેક્સ પર સોનાના ભાવમાં પ્રતિ ઔંસ 25 ડોલરનો ઘટાડો થયો હતો. ચાંદી પણ લાલ રંગમાં ટ્રેડ થઈ રહી હતી. ગયા અઠવાડિયે, સોનાના ભાવ જાન્યુઆરી પછીના મજબૂત સાપ્તાહિક તેજી સાથે બંધ થયા હતા.
સોમવારે સવારે, આંતરરાષ્ટ્રીય વાયદા બજાર કોમેક્સ પર હાજર સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ 25 ડોલરથી વધુ ઘટીને 4,374.20 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. તેવી જ રીતે, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ ઔંસ 63.30 ડોલર પર આવી ગયા છે. 1.34 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થાય છે, જ્યારે આ માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવ અને USD/INR રૂપાંતર છે, ભારતમાં સ્થાનિક ભાવમાં ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી, GST, પ્રીમિયમ અને અન્ય ચાર્જ ઉમેરાય છે.
બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત થવાની કોઈ નક્કર આશાને પગલે સોનાના ભાવ સ્થિર થશે. જ્યાં સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર લેખિત નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી, સોના અને ચાંદીના ભાવ અસ્થિર રહેશે. ચાલુ યુદ્ધ વચ્ચે સોનું તાજેતરમાં 3,900 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું છે.
ફેડ વ્યાજ દરમાં વધારો અશક્ય
ગયા અઠવાડિયે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીતના સમાચાર આવ્યા, ત્યારે આશા હતી કે બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલ સંઘર્ષ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે. આ આશાને કારણે સોનાના ભાવમાં વધારો થયો. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે પણ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલ સંઘર્ષ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે. વધુમાં, સપ્ટેમ્બરમાં યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાની ઘટતી શક્યતાથી બજારને ટેકો મળ્યો. મજબૂત બજાર ભાવનાને કારણે અન્ય ધાતુઓમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી.
સ્થાનિક બજાર કેવું ચાલી રહ્યું છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઘટાડા બાદ, સ્થાનિક બજાર આજે નબળું રહેવાની ધારણા છે. ગયા અઠવાડિયા દરમિયાન, પાંચ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 7,000 રૂપિયાથી વધુ અને ચાંદી લગભગ 13,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો વધ્યું હતું.
શુક્રવારે સાંજે ટ્રેડિંગ બંધ થતાં ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભાવ અનુસાર, 24 કેરેટ સોનું લગભગ 149,621 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. વધુમાં, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ વધીને 137,053 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો, જ્યારે 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 112,216 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. ચાંદી 231,381 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ છે.