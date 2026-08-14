/Gold Rate: સોનાના ભાવમાં ઘટાડો, 1.40 લાખ રૂપિયા પર પહોંચ્યો ગોલ્ડ રેટ, જાણો કેમ ઘટ્યા

Gold Price Fell: ગઈ કાલે એટલે કે ગુરૂવારે અને 13 ઓગસ્ટના રોજ સોનાના ભાવમાં મામુલી 134 રૂપિયાનો વધારો થઈને 1.55 લાખ સુધી ભાવ પહોંચી ગયો હતો, તો ચાલો સોનાના ભાવમાં કેમ વધારો ઘટાડો થયો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ
રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ 1,53,230 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,40,360 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
બિહારમાં આજે સોનાનો ભાવ
બિહારની રાજધાની પટનામાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,53,540 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. અહીં ભાવ 14 રૂપિયા છે. પટનામાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 1,40,640 રૂપિયા છે.
અમદાવાદનો આજનો સોનાનો ભાવ
આજે 14 ઓગસ્ટ 2026ના અમદાવાદ બુલિયન માર્કેટમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આશરે 1,54,670 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. જ્યારે 22 કેરેટનો ભાવ 1,40,200 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.
મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ
મુંબઈમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,53,930 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. અહીં સોનાના ભાવમાં 9 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. મુંબઈમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,41,000 રૂપિયા છે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં આજના સોનાના ભાવ
ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 153920 રૂપિયા છે. અહીં સોનાનો ભાવ 23 રૂપિયા વધ્યો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 140990 રૂપિયા થયો છે.
સોનાના ભાવ કેમ ઘટ્યા?
સોનાના ભાવમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવમાં થોડો ઘટાડો હતો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવમાં કામચલાઉ ઘટાડો થવાથી રોકાણકારોની ચિંતા ઓછી થઈ, અને તેમણે સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતા સોનામાંથી ભંડોળ અન્ય સંપત્તિમાં ખસેડ્યું. આનાથી સોનાની માંગ પર દબાણ આવ્યું.
બીજું કારણ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો હતો. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈથી ફુગાવા અંગે બજારની ચિંતાઓ થોડી હળવી થઈ, જેનાથી સોનાના ભાવ પર પણ દબાણ આવ્યું. જો કે, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે અનિશ્ચિતતાને કારણે સોનાના ભાવમાં વધઘટ ચાલુ રહે છે.
વધુમાં, ભારતમાં આશરે 15% ટેક્સ, આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવ અને રૂપિયા-ડોલરના વિનિમય દરની ગતિવિધિ પણ સ્થાનિક ભાવોને અસર કરી રહી છે. તેથી, એક દિવસના ઘટાડા પછી સોનાના ભાવ ફરી વધી શકે છે.
નોંધ: બુલિયન રેટ, જ્વેલરનો રિટેલ રેટ અને MCX ભાવમાં GST, મેકિંગ ચાર્જ તથા અન્ય ખર્ચને કારણે તફાવત હોઈ શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.