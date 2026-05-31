/PMનું માની લીધુ કે પછી તેલના ઊંચા ભાવના કારણે મોહભંગ કર્યો, 20000 ઘટ્યો સોનાનો ભાવ, છતાં નથી આવી રહ્યા ખરીદદારો, ડિમાંડ 70% ઘટી

Gold Demand Down: આ વર્ષે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, સોનાના ભાવમાં તેની ટોચની કિંમત કરતાં 20,000 રૂપિયા જેટલો ઘટાડો થયો છે, પરંતુ જ્વેલર્સની દુકાનો અને શોરૂમમાં ગ્રાહકોનો અભાવ છે. લોકો સોનું ખરીદવાને બદલે જૂનું સોનું વેચી રહ્યા છે. માંગમાં ઘટાડો થયો છે.
Gold Demand Down: યુદ્ધ સંકટ વચ્ચે, ભારતમાં સોનું પોતે જ સમાચારમાં છે. પહેલી ચર્ચા તેના ભાવમાં થયેલા તીવ્ર ઘટાડાને કારણે છે. આ વર્ષે સોનું 1.76 લાખ રૂપિયાથી ઘટીને 1.55 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું છે. બીજી ચર્ચા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જનતાને એક વર્ષ માટે સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી.
વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર સતત વધતા ભારણને કારણે, પીએમ મોદીએ જનતાને સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી. વડા પ્રધાનની અપીલ કામ કરે કે ફુગાવાના પ્રભાવથી લોકોની ખરીદ શક્તિ છીનવાઈ ગઈ, સોનાની માંગમાં 70 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.
સોનાની માંગ ઘટાડવા માટે, સરકારે તેની આયાત પરનો આયાત કર 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કર્યો. યુદ્ધ સંકટ વચ્ચે સોના પરના કરમાં વધારાને કારણે માંગમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. ઝવેરાત ક્ષેત્રને ભારે નુકસાન થયું છે. 27 મેના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં સોનાની માંગ ઘટીને 7.5 ટન થઈ ગઈ, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન લગભગ 25 ટન હતી.
સોનાની માંગમાં ઘટાડા પાછળનું કારણ શું છે?
સોનાની માંગમાં ઘટાડો થવા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ આયાત ડ્યુટીમાં વધારો છે. સોના પરની આયાત ડ્યુટી 15% સુધી વધારી દેવામાં આવી છે. GST પણ 9.18%થી વધારીને 18.45% કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. LPG સિલિન્ડર અને CNGના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેલના વધતા ભાવ અને યુદ્ધ કટોકટી દેશમાં ફુગાવાને વધારી રહી છે. વધતી ફુગાવાથી લોકોની ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો થયો છે. વધતી ફુગાવાને કારણે લોકો સોના જેવી ઉચ્ચ મૂલ્યની વસ્તુઓ ટાળી રહ્યા છે.
ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના જણાવ્યા અનુસાર, સોનાની માંગમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. IBJAના રાષ્ટ્રીય સચિવ સુરેન્દ્ર મહેતાના જણાવ્યા અનુસાર, લોકો સોનાથી દૂર થઈ રહ્યા છે અને જરૂર પડે ત્યારે પણ હળવા વજન અને ઓછા કેરેટના દાગીના ખરીદી રહ્યા છે. દક્ષિણ ભારતમાં પણ, જ્યાં સોનાની માંગ વધુ છે, માંગ નબળી પડી રહી છે. લોકો તેને ખરીદવાને બદલે સોનું વેચી રહ્યા છે. જરૂર પડે ત્યારે લોકો જૂના ઘરેણાં વેચીને સોનું ખરીદી રહ્યા છે.