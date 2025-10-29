Gold Rates: સોનામાં ₹13000 અને ચાંદીમાં ₹29000નો ઘટાડો, શું હજી વધુ ઘટશે ભાવ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ્સ
Gold price Drop: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં રેકોર્ડ ઊંચાઈથી તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોનાનો ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈથી ₹13,000 થી વધુ ઘટ્યો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ ₹29,000 સુધી ઘટ્યા છે.
Gold price Drop: વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. 28 ઓક્ટોબરે MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સોનાના ભાવમાં ₹3,000થી વધુનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ ₹3,000 નો ઘટાડો થયો હતો. આ ઘટાડો વૈશ્વિક બજારોમાં નબળાઈને કારણે થયો હતો. યુએસ અને ચીન વચ્ચેના વેપાર તણાવમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષાઓ અને મજબૂત યુએસ ડોલરે પણ આ ધાતુઓના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડાનું કારણ બન્યું હતું.
MCX પર ભાવમાં ઘટાડો
મંગળવારે, મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનું 0.7% ઘટીને ₹1,20,106 પ્રતિ 10 ગ્રામ ખુલ્યું. ચાંદી પણ 0.69% ઘટીને ₹1,42,366 પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ. બજાર બંધ થતાં, સોનું ₹1,18,461 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જે 2.06% ઘટીને ₹1,41,424 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતું. આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થોડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરથી આટલા ઘટી ગયા
MCX અનુસાર, સોનાનો રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તર ₹1.32 લાખથી વધુ હતો, જે હવે ઘટીને ₹1.18 લાખ થઈ ગયો છે. પરિણામે, સોનાના ભાવ તેમના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરથી ₹13,000 થી વધુ ઘટી ગયા છે. ચાંદી તેના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તર ₹1.70 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામથી ઘટીને ₹1.41 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ છે. પરિણામે, ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરથી લગભગ ₹29,000 ઘટી ગયા છે.
સોના અને ચાંદીના કેમ ઘટી રહ્યા છે ભાવ ?
આ ઘટાડો બે મહિનાની મજબૂત તેજી પછી આવ્યો છે અને વેપારીઓ દ્વારા નફા-બુકિંગને કારણે છે. મહેતા ઇક્વિટીઝ લિમિટેડના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (કોમોડિટીઝ) રાહુલ કલાન્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે બે મહિનાની મજબૂત તેજી પછી, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે વેચાણ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો કારણ કે બંને ધાતુઓ મુખ્ય મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરોથી નીચે આવી ગઈ હતી. સોનું $4,000 અને ચાંદી $47 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઈ છે. આ ઘટાડો ડોલર ઇન્ડેક્સના મજબૂત થવા અને ચીન અને ભારત સાથે યુએસ વેપાર વાટાઘાટો અંગે નવી આશાવાદને કારણે થયો હતો.
એક્સપર્ટ જણાવ્યું હતું કે ગાઝા શાંતિ વાટાઘાટો અંગે ઝડપથી બદલાતી ભૂ-રાજકીય ચિંતાઓ પણ ઓછી થઈ છે, જેના કારણે સલામત-હેવન સંપત્તિઓની માંગમાં ઘટાડો થયો છે. જો કે, તેમણે એ પણ નોંધ્યું હતું કે નબળો રૂપિયો નીચા સ્તરે બુલિયનના ભાવને થોડો ટેકો પૂરો પાડી રહ્યો છે. કલાન્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક સ્તરે, સોનાને $3,940-3,905 ની આસપાસ ટેકો મળ્યો છે, જ્યારે પ્રતિકાર $4,055-4,100 ની આસપાસ છે.
કેન્દ્રીય બેંકો પર નજર
રોકાણકારો કેન્દ્રીય બેંકો તરફથી દર ઘટાડા પર નજર રાખી રહ્યા છે. તાજેતરના નરમ ફુગાવાના ડેટાને પગલે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં 25-બેઝિસ-પોઇન્ટ ઘટાડાની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે, જ્યારે યુરોપિયન સેન્ટ્રલ બેંક અને બેંક ઓફ જાપાન તેમની વર્તમાન નીતિઓ જાળવી રાખે તેવી શક્યતા છે. જો આવું થાય, તો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધુ ઘટાડો થઈ શકે છે.
ટૂંકા ગાળામાં વધુ ઘટાડાના સંકેતો
એસ્પેક્ટ બુલિયન એન્ડ રિફાઇનરીના સીઈઓ દર્શન દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે નજીકના ગાળાનો ટ્રેન્ડ વેપાર વાટાઘાટો અને નીતિ જાહેરાતો કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે તેના પર આધાર રાખે છે. તેમણે કહ્યું કે સંભવિત યુએસ-ચીન વેપાર સોદા અને મજબૂત યુએસ ડોલર અંગે આશાવાદ વચ્ચે નબળી પડતી સલામત માંગને કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહે છે.
તેમણે કહ્યું કે ટૂંકા ગાળામાં ભાવમાં વધઘટ થઈ શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જો ફેડરલ રિઝર્વ અપેક્ષા કરતાં ઓછો વ્યાજ દર ઘટાડાનો સંકેત આપે છે, તો તે સોનાના ભાવ પર વધુ દબાણ લાવી શકે છે.
